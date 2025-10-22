A Salzburg edzője viccesen a Fradiról: A végén még elhiszik, hogy megnyerhetik a meccset...

„Nagyon jó csapat a Ferencváros, de nem dicsérhetem túlságosan, mert még a végén elhiszi, hogy megnyerheti a meccset – mondta viccesen lapunknak a salzburgiak szakvezetője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Közel azonos képességű két csapat találkozik egymással, amely hazája bajnokságából kiemelkedik. Ami Varga Barnabást illeti, pontosan tudjuk, hogy kiválóan fejel, ez pedig komoly fegyvere a Ferencvárosnak.”

Thomas Letsch korábban dolgozott a klub utánpótlásában vezetőként és edzőként is egyaránt, valamint a fiókcsapatnál, a Lieferingnél is, Szoboszlai Dominikkal pedig rendre elkerülték egymást, de jól ismeri a magyar válogatott csapatkapitányát, aki korábban évekig játszott Salzburgban.

„Való igaz, egy kicsit elkerültük egymást időben, én sportigazgatóként dolgoztam a klubnál, amikor Dominik itt játszott, így nem voltam az edzője. Az biztos, hogy rengeteget dolgozott azért, hogy eljusson arra a szintre, amelyen most van, Salzburgban remek helyen volt, sokat profitált az ittlétből, s láttam, hogy van benne fejlődési lehetőség. Többek között azt is megtanulta, hogy nem csak abból áll ez a sport, hogy rúgni kell a labdát, sokat kell dolgozni a célokért. Az ő példáján is látszik, hogy kifizetődik a salzburgi időszak, és el lehet jutni a Liverpoolba is. Azt hozzátenném, amikor a Bochum vezetőedzője voltam, legyőztük a Dominikkal felálló Leipziget a Bundesligában.”

Visszatérve a csütörtöki meccsre: a Salzburg két forduló után nem szerzett még pontot az Európa-ligában, az FC Portótól 1–0-ra, a Lyontól 2–0-ra kapott ki, így nem kérdés, hogy immár el akarja kezdeni a pontok gyűjtését. Thomas Letsch a ferencvárosi Naby Keitáról is beszélt, aki 2014 nyara és 2016 nyara között két évet eltöltött a klubnál.

„Nagyon várom a mérkőzést, pontosan tudom, hogy két forduló után nem szereztünk még pontot, így nem kérdés, hogy el akarjuk kezdeni a pontok gyűjtését. Örülök, hogy saját pályánkon fogadhatjuk a Ferencvárost, jó teljesítményt kell nyújtanunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Ismerjük a Fradit, nem félünk tőle, tudjuk a dolgunkat és győzni akarunk. Egyértelműen az első perctől támadólag szeretnénk fellépni. Az elmúlt években többször is dolgoztam együtt Naby Keitával, akit kiváló játékosnak tartok. A jó értelembe véve kellően agresszív, s remekül bánik a labdával, sok mindent elmond, hogy évekig Liverpoolban ért el sikereket. Nem tudom, hogy a Werder Bremennél mi történt, de nagyon örülök, hogy látni fogom csütörtökön.”

Kerim Alajbegovic magabiztosan harangozta be az összecsapást (Fotó: Dömötör Csaba)

Kerim Alajbegovic nyáron a Bayer Leverkusenből érkezett Salzburgba, s fiatal kora ellenére rögtön a csapat kulcsemberévé vált, így nem meglepő, hogy mostanra ő lett az egyik legnépszerűbb játékosa a klubnak.

„Felkészültünk a Ferencvárosból, megvan a tervünk, tudjuk, hogy mi kell a győzelemhez – mondta a 18 éves bosnyák szélső. – Magabiztosak vagyunk, csak a győzelem lebeg a szemünk előtt. Fiatal vagyok, örülök, hogy sokat írnak rólam az újságok, de csak az a célom, hogy folyamatosan segítsem a csapatot és száz százalékot nyújtsak a pályán. Szoboszlai Dominik? Természetesem ismerem, tudom, hogy a klubnál nevelkedett, neki és sok más fiatalnak is jót tesz, illetve tett az itteni akadémiai időszak. Remek pályafutása van, ám nem tudom, hogy az én utam hová vezet, egyelőre csak a jelenre koncentrálok.”

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!