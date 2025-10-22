MOB: terepszemle a Los Angeles-i olimpia helyszínein

A MOB szervezésében szakmai látogatást tettek Los Angelesben azon sportágak vezetői, amelyek versenyeit az olimpiai falutól távolabb (a jelenlegi közlekedési viszonyok mellett legalább másfél órányi távolságra) rendeznek meg. A szakemberek – akik között MOB-oldalról Gyulay Zsolt elnök mellett ott volt Fábián László főtitkár és Antal Dénes ügyvezető igazgató, a sportirányítás részéről pedig Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár mellett Schmidt Gábor helyettes államtitkár is – vizsgálták egy esetleges alternatív, „külső falu” létjogosultságát és feltérképezték a jövőbeni edzőtáborozások lehetőségét – adta hírül honlapján a Magyar Olimpiai Bizottság.

„A MOB által szervezett szakmai út célja az volt, hogy azon sportágak vezetői, amelyektől jó eredményt várunk Los Angelesben, de a sportolóik dolgát megnehezítheti a kaotikus közlekedés, illetve a hosszú utazások, pontos képet kapjanak a kinti helyzetről, és közösen felelős döntést hozhassunk egy esetleges alternatív olimpiai falu kialakításáról – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. – Szó van itt többek között az úszásról, a vízilabdáról, a kézilabdáról, a kajak-kenuról, a vitorlázásról és a sportlövészetről is.”

„Úgy gondolom, mindannyian fontos tapasztalatokkal gazdagodtunk Los Angelesben – hangsúlyozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. – Ahogy azt a tavalyi olimpián is láthattuk, manapság szinte alig észrevehető különbségek döntenek a versenyzők között, a legapróbb részletekre is oda kell figyelni, ha eredményesek szeretnénk lenni. Ezért is volt lényeges, hogy első kézből láthassuk, milyen kérdések merülhetnek fel például a szállásokkal kapcsolatban, hiszen az a célunk, hogy a lehető legjobb körülményeket tudjuk megteremteni a magyar sportolóknak. A sportirányítás részéről épp ezért hívtuk életre az LA10 Programot, hogy a legmagasabb szintű hátteret biztosítsuk versenyzőinknek, hogy nekik már valóban csak a megmérettetésre kelljen koncentrálniuk. Szeretném megköszönni a meghívást Gyulay Zsolt elnök úrnak, bízom benne, hogy a mostani látogatás tanulságai is hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez” – tette hozzá a szakpolitikus.

Az, hogy érdemes lesz-e egy alternatív helyszínt kialakítani, attól függ, hogy a közlekedést, az olimpiai sávot hogyan tudják megoldani az amerikai szervezők – ebben Schmidt Ádám és Gyulay Zsolt is egyetértett.

„A falutól negyven kilométerre van Long Beach, ami hétköznap másfél órányi autóutat jelent, akkora dugó van a hétsávos autópályákon – folytatta Gyulay. – A sportági vezetőkkel abban maradtunk, hogy ez túl sok, de ha az olimpiai sávval az ígért negyvenöt-ötven perc alá be tudják szorítani ezt az intervallumot, akkor nem éri meg külön falut kialakítani, mert az edzéslehetőség sokkal jobb a faluban például a vízilabdások számára. Az ígéretek szerint a város közlekedését teljesen át fogják alakítani, épülnek a metróvonalak és a gyorsvasutak – az olimpia többek között ezt hozza majd Los Angelesnek. A kajakhelyszínt is megnéztük, illetve a közelében lévő edzőtáborozási lehetőségeket, és nyilván nem meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a kajak-kenuban erős nemzetek is foglaltak már edzőtáborozási időpontot az előttünk álló évekre San Diegóban. Akinek éremesélye van, az előre gondolkodik – nemcsak nálunk, hanem mindenhol a világon.”

A magyar küldöttség tagjai hazánk kaliforniai konzulátusán járva egyeztettek Gróf István konzullal, valamint találkozót szerveztek két környező város vezetőivel az edzéslehetőségekkel és egy esetleges szurkolói zóna kialakításával kapcsolatban.

„Los Angeles egyelőre nem ég az olimpia lázában, de az már most látszik, hogy ebben az olimpiában nem lesz hiba – jelentette ki Gyulay Zsolt. – Az atlétikai versenyeket hetven, az úszóversenyeket ötvenezer néző előtt tartják majd – bármerre jártunk, azt láttuk, hogy minden egyes helyszín hatalmas. A leendő olimpiai faluban, a UCLA-n megnéztünk egy vízilabda-mérkőzést, amelynek résztvevői természetesen felismerték és körülrajongták Madaras Norbertet, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy bepillantást kaptunk abba is, milyen körülmények fogadják majd a csapatokat az olimpiai faluban, és szerintem elégedettek lehetünk a látottakkal. Elképesztő, gigantikus olimpia lesz a Los Angeles-i.”