Szalai Attila: A kemény munka mindig kifizetődik, csak van, hogy kicsit várni kell rá…

„Jó kérdés, ez volt-e a legjobb meccsem válogatott mezben, de nem ez a fontos, hanem az, hogy a csapat ismét megmutatta, mennyire tud hajtani, milyen küzdőszellem van benne, ha kell, vért izzadunk. A gólomnak nagyon örülök, Szoboszlai fantasztikus labdát adott, ezekre a szituációkra sokat készülünk” – kezdte értékelését Szalai Attila lapunknak a meccset követően.

„A két kapott gólt nagyon sajnálom, de tudtuk rendezni a sorokat a szünetben, aztán volt egy kapufám… Azt nem lehet idézni, akkor mit mondtam, nagyon nagy sípolás lenne belőle. Magyarul szeretek káromkodni… Összességében nagyon örülünk a pontnak, megérdemelten visszük el, jót fog tenni a csapatnak” – mondta, majd kitért arra, honnan állt fel az elmúlt időszakban, minek köszönheti remek formáját most a gólján kívül is pazarul futballozó védőnk.

„Nem fogok hazudni, nagyon sokat jelent a nehéz időszakom után ez a gól és ez a teljesítmény. Keveset játszottam a klubjaimban, de ez már mögöttem van, úgy érzem, erősebben tértem vissza. A kemény munka mindig kifizetődik, csak van, hogy kicsit várni kell rá, de nem szabad feladni, én is így tettem.”

Végül azt is elárulta, lenne-e olyan játékos, akit beemelne a csapatba a portugál válogatottból: „Nem vinnék senkit… Ez a magyar szív, amit mindig emlegetünk… Persze, mindenki szívesen játszana együtt Cristiano Ronaldóval, de lehet, hogy ma például Varga Barni több párharcot nyert meg, mint ő, úgyhogy… Büszke vagyok a srácokra!” – mondta, s egyébként igaza van az összehasonlításban, Ronaldo egy, Varga 13 győztes párharccal zárta a lisszaboni mérkőzést.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 4. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek

PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!