Öttusa: a magyar ígéretek az idősebbek között indulnak az ORV-n

Az utánpótláskorú öttusázók ősszel hagyományosan a lengyelországi Spalában gyűlnek össze, ahol az U17-es és az U19-es korosztály számára Olimpiai Reménységek Versenyét rendeznek.

Nincs ez másként idén sem, a magyarok népes küldöttséggel utaztak a szerdai körvívással rajtoló viadalra, hogy összemérjék tudásukat a házigazda lengyel, a cseh, a német, a brit, a litván, valamint a szlovák ígéretekkel.

A mieink rendszerint jól szerepelnek ezen a seregszemlén,

tavaly az első egyéni döntős napon rögtön két magyar aranyérem született. Az U17-es lányok mezőnyében Balzsay Jázmin, az U19-es fiúk fináléjában Fábián Máté bizonyult a legjobbnak. Aztán Rajncsák Diána az U19-es lányok mezőnyében állhatott fel a dobogó harmadik fokára, ezzel a magyarok három medáliával zárták a 2024-es ORV-t.

Már csak azért is bizakodhatnak az újabb sikeres részvételben a magyarok, mert

a mögöttünk hagyott nyár kivételesen eredményesre sikerült reménységeink számára.

Ha az utánpótlás-korosztályokban csak az egyéni remekléseket nézzük, akkor a sort júniusban a juniorok kezdték, akik a lengyelországi Drzonkówban vettek részt Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon a tavaly is első Tamás Botond megvédte címét, míg Mészáros Emma bronznak örülhetett. Aztán a hónap második felében egy időben rendezték Székesfehérváron a junior-világbajnokságot és Barcelonában az U17-esek Eb-jét. Itthon a férfimezőnyben a korosztály immáron kétszeres Európa-bajnoka, Tamás Botond érdemelt ki harmadik helyet, Spanyolországban pedig Balzsay Jázmin ezüstöt. Az U17-esek aztán már júliusban a dél-afrikai Johannesburgba utaztak világbajnokságra, ahol Szécsi Nemere egyéniben diadalmaskodott, majd július végén a litvániai Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét bonyolították le. Az U19-esek között Rajncsák Diána, a fiatalabbaknál pedig Kósa Nóra és Birta Botond nyert aranyat. Szécsi Nemere aztán bravúros teljesítménnyel az U19-esek között is világbajnok lett.

Balzsay Jázmin 2024-ben az U17-esek között nyert Spalában Forrás: MPP

A hazai szövetség talán a kimagasló eredmények okán is tett egy kis csavart a spalai ORV-be, és mivel az elsődleges feladat már a következő szezonra való felkészülés, így

az U15-ös ígéreteink az U17-es, U17-es kitűnőségeink pedig az U19-es korosztályban állnak rajthoz.

Tehát most mindenki az idősebbek között mutathatja meg, hogy mit tud.

(Kiemelt képünkön: A magyar csapat a 2025-ös ORV-n Forrás: MÖSZ)