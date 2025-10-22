Milánó 2026: a FIS eltiltotta az orosz sportolókat az olimpiai selejtezőktől

A FIS kedd esti közleményében jelentette be, hogy bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendszere lehetővé tenné az orosz és fehérorosz sportolók részvételét semleges színekben, a maga részéről fenntartja a 2022 márciusától, az orosz-ukrán háború kezdete óta vallott álláspontját, vagyis elutasítja visszaengedésüket a hat FIS-sportág világkupa-sorozatába, amely az olimpiai kvalifikáció megszerzésének lehetőségét is kínálja a mezőny számára.

Az orosz síszövetség mélységes csalódottságának adott hangot a FIS friss határozata miatt.

„Ez a döntés folytatja a sportolóinkkal szembeni diszkriminatív politikát, amely ellentmond a FIS alapszabályába foglalt politikai semlegesség alapelvének. Továbbra is határozottan kiállunk az egyenlő és tisztességes bánásmód mellett, és igyekszünk minden rendelkezésre álló eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy a sportolókat ne büntessék a rajtuk kívül álló politikai okokból” – írta közleményében az orosz szövetség.

Miközben a FIS kitart elutasító álláspontja mellett, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptember végi, szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. A két országot az ukrajnai háború kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel viszont megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi téli paralimpián.