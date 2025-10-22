Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: a FIS eltiltotta az orosz sportolókat az olimpiai selejtezőktől

Vágólapra másolva!
2025.10.22. 13:58
null
A FIS lehetetlenné tette az olimpiai indulást az orosz és fehérorosz sportolók számára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nemzetközi Sí- és Hódeszka Szövetség sportpolitika Milánó 2026 FIS
A Nemzetközi Sí- és Hódeszka Szövetség (FIS) tanácsa eltiltotta az orosz és fehérorosz sportolókat a nemzetközi versenyeken való részvételtől, így a két ország sportolói nem indulhatnak a 2026-os milánói és cortinai olimpiai és paralimpiai játékok selejtezőin sem.

A FIS kedd esti közleményében jelentette be, hogy bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendszere lehetővé tenné az orosz és fehérorosz sportolók részvételét semleges színekben, a maga részéről fenntartja a 2022 márciusától, az orosz-ukrán háború kezdete óta vallott álláspontját, vagyis elutasítja visszaengedésüket a hat FIS-sportág világkupa-sorozatába, amely az olimpiai kvalifikáció megszerzésének lehetőségét is kínálja a mezőny számára.

Az orosz síszövetség mélységes csalódottságának adott hangot a FIS friss határozata miatt.

„Ez a döntés folytatja a sportolóinkkal szembeni diszkriminatív politikát, amely ellentmond a FIS alapszabályába foglalt politikai semlegesség alapelvének. Továbbra is határozottan kiállunk az egyenlő és tisztességes bánásmód mellett, és igyekszünk minden rendelkezésre álló eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy a sportolókat ne büntessék a rajtuk kívül álló politikai okokból” – írta közleményében az orosz szövetség.

Miközben a FIS kitart elutasító álláspontja mellett, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptember végi, szöuli közgyűlésén úgy döntött, hogy Oroszország és Fehéroroszország ismét teljes jogú tagja a szervezetnek. A két országot az ukrajnai háború kitörése óta sújtották szankciók az IPC-ben. A mostani döntéssel viszont megnyílhat az út afelé, hogy a két ország sportolói – akár már a saját zászlójuk alatt és csapatban is – ott legyenek a márciusi téli paralimpián.

 

Nemzetközi Sí- és Hódeszka Szövetség sportpolitika Milánó 2026 FIS
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: Ledecká nem tud indulni lesiklásban

Téli sportok
Tegnap, 14:25

Tizennyolc orosz gyorskorcsolyázó kapott kanadai és amerikai vízumot

Téli sportok
2025.10.16. 14:25

Milánó 2026: csúszik a nagy jégkorongcsarnok átadása, a magyar U20-asok máshol játszanak

Téli sportok
2025.10.16. 10:12

Milánó 2026: Kozuback Kamilla biztos benne, hogy ott lesz a játékokon

Téli sportok
2025.10.09. 19:30

Milánó 2026: még nincs kész az olimpiai falu

Téli sportok
2025.10.09. 11:17

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

Amerikai sportok
2025.10.08. 18:34

Milánó 2026: két helyszínes megnyitó, országonként négy zászlóvivővel

Téli sportok
2025.10.07. 17:06

Milánó 2026: a FIS október végére halasztotta a döntést az orosz sízők indulásáról

Téli sportok
2025.09.25. 12:09
Ezek is érdekelhetik