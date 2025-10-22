Vége a bizonytalanságnak, hosszabbított Imre Bencéék edzője

Nemzeti Sportrádió

Véget értek a találgatások Filip Jícha jövőjéről: a THW Kiel hivatalosan bejelentette, hogy 2028-ig meghosszabbította vezetőedzője szerződését. A német kézilabda-rekordbajnok szerdán közölte a hírt, ezzel lezárva a hónapok óta tartó bizonytalanságot.

A klub ügyvezetője, Szilágyi Viktor elégedetten beszélt a megállapodásról:

„Filip precízen és szenvedéllyel dolgozik a nap 24 órájában a THW Kielért. A klubért él, és a hozzáállása, illetve a szakmai kvalitásai miatt pontosan ő az az ember, akire szükségünk van. Örülök, hogy mostantól tervezhetünk, és folytathatjuk a klub érdekében megkezdett sikeres munkát. Tudatosan időt szántunk arra, hogy nyugodtan értékeljük a jelenlegi helyzetet, és átbeszéljük a jövő elképzeléseit. Örülök, hogy Filip és a klub ugyanazt az irányt látja a közösen megkezdett folyamat folytatására.”

A cseh szakember elmondta, hogy a hosszabbítás előtt hosszú és alapos egyeztetéseket folytattak a klubvezetéssel.

„Intenzív beszélgetéseink voltak a szakmai irányról, a fiatal csapatunk fejlesztéséről és a klub jövőjéről. Örülök, hogy folytathatom a néhány éve megkezdett megújulási folyamatot. Hihetetlen öröm számomra ezzel a csapattal dolgozni. Feketében és fehérben dobog a szívem, és égek a vágytól, hogy újra olyan THW-t formáljunk, amely képes a bajnoki címért és a Bajnokok Ligájáért is harcolni. Jó érzés tudni, hogy a jelenlegi és a jövőbeli játékosaink is tisztán látják, közösen folytatjuk az utat” – nyilatkozta Filip Jícha.

A 42 éves Jícha 2019 nyara óta irányítja a Kielt, amelynek játékosként is legendás alakja volt. Edzőként 2020-ban megnyerte a Bajnokok Ligáját, három bajnoki címet, két Német Kupát és négy Szuperkupát szerzett a klubbal.

A THW Kiel – a magyar válogatott Imre Bencével a keretében – jelenleg a Bundesliga negyedik helyén áll 15 ponttal, versenyben van a bajnoki címért.

 

