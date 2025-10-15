Sofascore: Tóth Balázs lett a selejtezőforduló legjobb kapusa
A Sofascore statisztikai oldalán Tóth Balázs 8.4-es értékelést kapott, ezzel ő lett az európai vb-selejtezők 8. fordulójának legjobb kapusa.
Tóth Balázs a két kapott gól ellenére remek teljesítményt nyújtott Portugáliában, és a Sofascore statisztikai oldalnál ő lett a forduló legjobb kapusa.
A magyar labdarúgó 8.4-es osztályzatot kapott a honlaptól.
Érdekesség, hogy az álomtizenegybe nem fért be Cristiano Ronaldo, pedig duplázott a mieink ellen.
A Sofascore-nál tíz ország adja az álomcsapatot, Merih Demiral és Hakan Calhanoglu révén csak a törökök dupláztak.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik