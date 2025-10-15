Sofascore: Tóth Balázs lett a selejtezőforduló legjobb kapusa

Tóth Balázs a két kapott gól ellenére remek teljesítményt nyújtott Portugáliában, és a Sofascore statisztikai oldalnál ő lett a forduló legjobb kapusa.

A magyar labdarúgó 8.4-es osztályzatot kapott a honlaptól.

Érdekesség, hogy az álomtizenegybe nem fért be Cristiano Ronaldo, pedig duplázott a mieink ellen.

A Sofascore-nál tíz ország adja az álomcsapatot, Merih Demiral és Hakan Calhanoglu révén csak a törökök dupláztak.