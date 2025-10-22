Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: A jó eredményekkel az elvárások is nőttek

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.22. 10:14
Marco Rossi a portugálok elleni lisszaboni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A világbajnoki selejtező magyar válogatott Marco Rossi
Exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Az olasz szakember a beszélgetésben elmondta: az elmúlt évek jó eredményei még éhesebbé tették a szurkolókat a sikerre, így nőttek a vele szemben támasztott elvárások is. A kapitány arról is beszélt, hogy nem foglalkozik azzal, érdeklődnek-e iránta a Serie A-ból, s csak egy célja van: negyven év után kijuttatni a magyar válogatottat a világbajnokságra.

Marco Rossi személye miatt az olasz sajtó számára is érdekes a magyar labdarúgó-válogatott – legalábbis erre enged következtetni, hogy szövetségi kapitányunkkal a portugálok elleni 2–2-es bravúrdöntetlen apropóján „Rossi szárnyal a magyarokkal” címmel készített interjút a Tuttomercatoweb.

„Jó meccset játszottunk. Azt nem állítom, hogy egy szinten voltunk a portugálokkal, mert azt elég nehéz elérni, de csaknem ugyanannyiszor lőttünk kapura, mint ők – jegyezte meg a lisszaboni mérkőzéssel kapcsolatban Marco Rossi. – Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szintű ellenféllel szemben apró momentumok döntenek a siker és a kudarc között. Ez persze általában is igaz a futballban, de ha ellenük nem működik valami, kikapsz három-négy góllal. Ilyenre is volt már példa, és lesz is, de ha szerencséd van, akkor kijöhet egy jó eredmény. Ám ehhez jó teljesítmény kell, úgyhogy most örülhetünk. Igyekeztünk magasan letámadni őket, tudva persze, hogy remekül cseleznek, és milyen nehéz tartani Vitinhát és a többieket. A megszerzett egy pont roppant fontos, de sok mindenen nem változtat – meg kell nyernünk a hátralévő két meccsünket.”

Az olasz-magyar szakembert a Cristiano Ronaldóék elleni Puskás Aréna-beli mérkőzésről is kérdezte az itáliai portál.

„Itthon is nagyon jó meccset játszottunk, bár nem olyan jót, mint Lisszabonban. A harmadik góljukat egy kapitális hibánknak köszönhetően szerezték, ezzel mindnyájan tisztában voltunk, és tudtuk, hogy legközelebb el kell kerülnünk az ilyen rossz megoldásokat” – fogalmazott a 3–2-es vendégsikerrel végződő találkozó kapcsán szövetségi kapitányunk, aki már csak babonából sem nyilatkozik szívesen nemzeti csapatunk továbbjutási esélyeiről.

„Az írek elleni első meccs óta jól játszunk, de tudjuk, hogy a dolgok apróságokon múlnak, úgyhogy nem tartom szerencsésnek, hogy erről beszéljek, mert rá is fázhatunk, azt pedig nem szeretném. Fogalmazzunk úgy, hogy optimista vagyok” – intézte el a kérdést a 61 éves szakember. 

Rossit arról is megkérdezték, van-e arra esély, hogy a világbajnokság után az olasz első osztályban vállaljon munkát. 

„Nem gondolok erre, és még sohasem dolgoztam a Serie A-ban – felelt a tréner – Nekem most az fontos, hogy kijussunk a világbajnokságra. Ha sikerül bejutnunk a rájátszásba, sok múlik majd a sorsoláson.”

Marco Rossi azt is elmondta, Olaszországban a futball egyértelműen a nemzeti sport, de idehaza is komoly igény van a minőségi labdarúgásra.

„Az átlag magyar szurkoló mindent megadna azért, hogy a válogatott ott legyen a világbajnokságon. Óriási a futball iránti szenvedély: a Puskás Arénában mindig telt ház van, bárki ellen játsszunk is. Még az Észtország elleni felkészülési mérkőzésre is közel hatvanezren jöttek ki. Nagy a lelkesedés, köszönhetően annak, hogy a csapat egymás után háromszor jutott ki az Európa-bajnokságra, a Nemzetek Ligájában pedig a C-ligából az A-ba jutottunk fel, és meg is tartottuk a helyünket, úgy, hogy kiejtettük Angliát. Remek eredményeket értünk el, ez pedig magával hozta a lelkesedést és az elvárásokat, amelyeknek meg kell felelnünk.”

Amennyiben válogatottunk sikerrel veszi a selejtező csoportkörét, a rájátszásba kerül, amelynek második fordulójában akár a Gennaro Gattuso vezette olaszokkal is összefuthat. Rossit az itáliaiak kapitányával kapcsolatban arról is kérdezték: szerinte kollégája jól végzi-e a munkáját?

„A tények ezt támasztják alá. Ugyanakkor az is igaz, hogy a norvégok elleni vereség után csak nála gyengébb csapatokkal játszott az olasz válogatott, szóval nem meglepő, hogy fölényes győzelmeket aratott. Az eredmények jók, de az elvárható volt, hogy Norvégia mögött a második helyen végezzenek. Kívülállóként úgy látom, hogy elégedettek a munkájával odahaza, és a legjobbakat kívánom neki” – válaszolt szövetségi kapitányunk.

 

Serie A világbajnoki selejtező magyar válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

Kórházba került a Bologna vezetőedzője, nem lesz ott a bukaresti El-meccsen

Olasz labdarúgás
17 órája

Válogatott: jövő hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni vb-selejtezőre

Magyar válogatott
19 órája

Serie A: hiába vezetett korán a Cremonese, az Udinese pontot rabolt az otthonából

Olasz labdarúgás
2025.10.20. 22:51

Meg vannak számlálva a Juve mesterének napjai – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.10.20. 11:35

Rafael Leao duplájával a Milan élre ugrott a Fiorentina-meccs után

Olasz labdarúgás
2025.10.19. 22:59

Fabregas csapata legyőzte a Juventust, már csak az Atalanta veretlen

Olasz labdarúgás
2025.10.19. 20:39

Bonny korai gólja döntött, az Inter mindhárom pontot elvitte a Stadio Olimpicóból

Olasz labdarúgás
2025.10.18. 22:55

Az exnápolyi Simeone góljával fektette két vállra a címvédőt a Torino

Olasz labdarúgás
2025.10.18. 20:00
Ezek is érdekelhetik