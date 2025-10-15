Gattuso: Ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból
„Akkor lehet engem dicsérni, ha majd elérem a kitűzött célt (a világbajnoki kijutást – a szerk.). Ellenkező esetben ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból. Már így is elég messze lakom innen, de ebben az esetben még messzebbre mennék” – idézi Gennaro Gattuso szavait a Football Italia. A szövetségi kapitány hozzátette, hogy az eddigi győzelmekért a játékosokat kell dicsérni, nem őt.
Gattuso ezután a squadra azzurra játékára is kitért.
„Az a benyomásom, hogy a csapat hajlamos megijedni, ha gólt kap. Sok meccset nézek, és kevés csapat tudja irányítani a mérkőzéseit. Szerintem ebben az egy aspektusban kell fejlődnünk, minden más rendben volt. (...) Az előző hónapban sok őrültséget csináltunk, s teljesen más csapat volt a pályán. Most viszont az a dolgunk, hogy következetesen játsszunk, tovább haladva a megkezdett úton” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
I-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Olaszország–Izrael 3–0 (Retegui 45+2., 74. – az elsőt 11-esből, Mancini 90+3.)
Észtország–Moldova 1–1 (Käit 12., ill. Bodisteanu 64.)
|1. Norvégia
6
6
–
–
29–3
+26
18
|2. Olaszország
6
5
–
1
18–8
+10
15
|3. Izrael
7
3
–
4
15–19
–4
9
|4. Észtország
7
1
1
5
7–17
–10
4
|5. Moldova
6
–
1
5
4–26
–22
1