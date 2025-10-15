Nemzeti Sportrádió

Gattuso: Ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból

M. B.M. B.
2025.10.15. 18:27
Gennaro Gattuso (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az olasz labdarúgó-válogatott 3–0-ra nyert Izrael ellen kedden a 2026-os világbajnokság selejtezőinek I-csoportjában. A találkozó után az olaszok nyáron kinevezett szövetségi kapitánya, a játékosként 2006-ban világbajnoki címet nyerő Gennaro Gattuso beszélt csapata játékáról és kijutási esélyeiről.

„Akkor lehet engem dicsérni, ha majd elérem a kitűzött célt (a világbajnoki kijutást – a szerk.). Ellenkező esetben ha nem jutunk ki a vébére, elköltözöm az országból. Már így is elég messze lakom innen, de ebben az esetben még messzebbre mennék” – idézi Gennaro Gattuso szavait a Football Italia. A szövetségi kapitány hozzátette, hogy az eddigi győzelmekért a játékosokat kell dicsérni, nem őt.

Gennaro Gattuso: "If Italy don’t qualify for 2026 World Cup, I will move away from the country. I’m already living quite far away, but I’d go even further away". Italy have not participated in a World Cup tournament since 2014.
byu/landofphi insoccer

Gattuso ezután a squadra azzurra játékára is kitért.

„Az a benyomásom, hogy a csapat hajlamos megijedni, ha gólt kap. Sok meccset nézek, és kevés csapat tudja irányítani a mérkőzéseit. Szerintem ebben az egy aspektusban kell fejlődnünk, minden más rendben volt. (...) Az előző hónapban sok őrültséget csináltunk, s teljesen más csapat volt a pályán. Most viszont az a dolgunk, hogy következetesen játsszunk, tovább haladva a megkezdett úton” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
I-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Olaszország–Izrael 3–0 (Retegui 45+2., 74. – az elsőt 11-esből, Mancini 90+3.)
Észtország–Moldova 1–1 (Käit 12., ill. Bodisteanu 64.)

1. Norvégia

6

6

29–3

+26

18

2. Olaszország

6

5

1

18–8

+10

15

3. Izrael

7

3

4

15–19

–4

9

4. Észtország

7

1

1

5

7–17

–10

4

5. Moldova

6

1

5

4–26

–22

1

az I-csoport állása

 

 

