Graham Potter lett a svéd szövetségi kapitány

A svéd válogatott az őszi világbajnoki selejtezőkön várakozás alatt szerepelt, négy mérkőzésen csak egy pontot szerzett.

A skandinávok ezt követően menesztették Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitányt, és már meg is találták az utódját Graham Potter személyében.

Potter az őszt még a West Ham United edzőjeként kezdte, ám szeptember 27-én megköszönték a munkáját.

Az 50 éves szakember irányítja a svédeket a hátralévő selejtezőkön, és ha a válogatott kijut a jövő évi világbajnokságra, akkor a megállapodást automatikusan meghosszabbítják.

Potter jól ismeri a svéd futballt, mivel az Östersund csapatánál hét évig dolgozott. 2017-ben Svéd Kupát nyert a csapattal.