Erste Liga: két mérkőzésre eltiltották a Dunaújváros játékosát

A Magyar Jégkorong Szövetség fegyelmi bizottsága két mérkőzésre eltiltotta Cseh Istvánt, az Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikák játékosát.
Az újvárosiak hokisa az UTE elleni összecsapáson ütközött Pokornyi Dáviddal. A játékvezetők nem büntették az esetet, a felvételek szerint azonban Cseh István a kék vonalról indította támadását, felgyorsította a sebességét, amit addig tartott, míg el nem érte ellenfelét, majd a könyökét a válla fölé emelte azzal a látható szándékkal, hogy riválisa a fejét üsse be a plexibe.
A szövetség közleménye szerint az eset sebessége, erőssége, és szándéka alapján megfelelt annak a kritériumnak, hogy nagybüntetést és automatikus végleges fegyelmi büntetést szabjon ki. A fegyelmi bizottság az esetet a gondatlanság kategóriába sorolta.
