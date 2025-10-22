Erste Liga: két mérkőzésre eltiltották a Dunaújváros játékosát

Az újvárosiak hokisa az UTE elleni összecsapáson ütközött Pokornyi Dáviddal. A játékvezetők nem büntették az esetet, a felvételek szerint azonban Cseh István a kék vonalról indította támadását, felgyorsította a sebességét, amit addig tartott, míg el nem érte ellenfelét, majd a könyökét a válla fölé emelte azzal a látható szándékkal, hogy riválisa a fejét üsse be a plexibe.

A szövetség közleménye szerint az eset sebessége, erőssége, és szándéka alapján megfelelt annak a kritériumnak, hogy nagybüntetést és automatikus végleges fegyelmi büntetést szabjon ki. A fegyelmi bizottság az esetet a gondatlanság kategóriába sorolta.