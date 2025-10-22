Kosárlabda: bekezdett a Szedeák az U21-es bajnokságban

Négy játéknap után már csak három százszázalékos csapat maradt az U21-es férfi kosárlabda-bajnokság A-csoportjában. A listavezető Kecskemét és a papírforma szerint szintén jól szereplő Pécs mellett – valamelyest váratlanul – a Szedeákot is ott találjuk a veretlenek között. A szegediek eddig magabiztosan verték az ASE-t és a Kaposvárt is, majd idegenben gyűjtöttek két komoly skalpot: előbb Szolnokon, majd a múlt hét végén a Honvéd otthonában nyertek Nemes Péter tanítványai.

„Nyilván, jól kezdtük a bajnokságot, ez szép és jó dolog, de korai ebből még messzemenő következtetéseket levonni – mondta Nemes Péter vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Jócskán várnak ránk még nehéz meccsek, alapvetően rendkívül sűrű a mezőny, és pár forduló elteltével még mindig nehéz átlátni a pontos erőviszonyokat a csapatok között, izgalmas bajnokság vár ránk. A szezon kezdete előtt közösen leültünk a játékosokkal, és átbeszéltük a célokat.

Azt tűztük ki, hogy a legjobb hat között zárjuk az alapszakaszt, vagyis szeretnénk harcban lenni az országos döntős helyekért. Mi már annak is nagyon örülnénk, ha a hatodik helyen sikerülne végeznünk, de a legszebb forgatókönyv persze az lenne, ha bejutnánk az első négybe.

Tudni kell, hogy az A-csoport első négy helyezettje automatikusan továbbjut a döntőbe, míg az ötödik-hatodik selejtezőt játszik a top nyolcba kerülésért. Mi mindent megteszünk, hogy ezt az áhított célt sikerüljön is elérnünk.”

A szegediek U21-es keretéből hatan (Papp Botond, Kiss-Leizer Gergő, Mészáros Tamás, Körtvélyessy András, Kis Viktor, Vilmányi Márton) is bemutatkoztak már a klub NB I/A-csoportban szereplő felnőttcsapatában.

Ez a társaság már nagyon régóta együtt játszik és fejlődik. A srácok korábban már a juniorkorosztályban is bizonyítottak, az elmúlt két idényben egyaránt bejutottak az országos döntőbe, és mindkétszer hetedikek lettek.

Ilyen szempontból nem okozott számunkra meglepetést, hogy jó teljesítményre képesek, hiszen évek óta a saját korosztályukban a legerősebb csapatok ellen edződnek, és felveszik a versenyt akár a legjobbakkal is. A fiúk közül jó néhányan már a felnőttcsapatunkkal készülnek, ami különösen nagy büszkeséggel tölt el minket, hiszen a Vasasból hozzánk érkező Kiss-Leizer Gergőn kívül egytől egyig szegedi vagy a környező településekről származó fiatalokról beszélünk. Igyekszünk jól dolgozni, odafigyelni a játékosokra, és hál'istennek nemcsak az edzők, hanem a szülők is nagyon fontos szerepet töltenek abban, hogy sikeresek tudjunk lenni."

