Dávid Hancko: Németországban a csoportelsőségért játszhatunk

Igencsak mozgalmasan alakultak az elmúlt napok az Atlético Madrid szlovák válogatott védőjének, Dávid Hanckónak: felesége világra hozta második gyermeküket, ő pedig azonnal útnak indult, hogy a Luxemburg elleni világbajnoki selejtezőn segíthesse hazáját. A mérkőzést követően a futballista elárulta, mi zajlott a háttérben, és miért tartotta fontosnak, hogy pontot tegyen a félreértések végére. A szlovák sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján ugyanis úgy tűnhetett, Francesco Calzona szlovák szövetségi kapitány nem nézte jó szemmel a 27 éves játékos hiányzását. A védő azonban határozottan kiállt edzője mellett.

„Folyamatosan kapcsolatban álltunk – mondta a szlovák újságíróknak és a Nemzeti Sport tudósítójának Dávid Hancko. – Elsőre azt mondta, maradjak a családommal, és kívánta, hogy minden rendben legyen. Beszéltünk a kerethirdetés előtt, sőt, még a pénteki észak-írországi meccs előtti éjjel is, amikor közöltem vele, hogy a baba még nem jött a világra, ezért Madridban maradok, ahol a múlt héten minden dél­előtt edzettem.”

Amint megszületett a kisbaba, aki a Dominik nevet kapta, a válogatott stábja és társai azonnal gratuláltak neki, és támogatták abban, hogy mihamarabb visszatérjen.

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek. A srácok azt üzenték: mindegy, mikor jössz, csak legyél ott a meccsen. Milan Skriniar csapatkapitány csak annyit mondott, hogy elég, ha megjelenek a pályán öt perccel a himnuszok előtt. Ez rengeteget jelentett nekem. Most már minden rendben van otthon, a feleségem és a baba is jól van, hazaengedték őket a kórházból. Amint tudok, repülök is vissza hozzájuk” – mondta a futballista elérzékenyülten.

Végül vasárnap este, kevesebb mint huszonnégy órával a Luxemburg elleni meccs előtt csatlakozott a válogatotthoz, és magasan a találkozó legjobb teljesítményét nyújtotta. Hosszú utazás, alváshiány és hatalmas érzelmi hullámvasút után is kulcsszereplője volt a győzelemnek.

„Csak egy bemelegítéssel egybekötött rövid taktikai edzésen vettem részt a meccs délelőttjén, de nagyon szerettem volna segíteni a csapatnak, és ez hatalmas motivációt adott. A találkozó után teljesen kimerültem, mivel az utóbbi napokban alig aludtam, de nem panaszkodom, mert amit a feleségem átélt a szülés során, ahhoz képest az én fáradtságom semmi. Boldog vagyok, hogy itt lehettem és segíthettem a csapatnak.”

Luxemburg ellen Dávid Hancko nevéhez fűződött a legtöbb sikeres csel, kulcspassz és beadás, pedig középső védő, aki a válogatottban rendszerint balhátvédként játszik. Beadásai élesek, passzai pontosak voltak, az egyik átadása után Ivan Schranz szerzett gólt, beállítva ezzel a 2–0-s végeredményt. Lapunk kérdésére ezután azt is elárulta, milyen üzenettel küldte a pályára a szövetségi kapitány.

„Azt mondta, mindenképp nyernünk kell, hogy Németországban a csoportelsőségért játszhassunk. Sikerült, és már nagyon várom a novemberi összecsapást, amikor minden eldől. Most azonban irány Madrid. Szombaton az Osasunát fogadjuk az Atléticóval, majd megyünk Londonba, az Arsenal elleni BL-meccsre.”

1. FORDULÓ

2025. szeptember 4.

Luxemburg–Észak-Írország 1–3

Szlovákia–Németország 2–0

2. FORDULÓ

2025. szeptember 7.

Luxemburg–Szlovákia 0–1

Németország–Észak-Írország 3–1

3. FORDULÓ

2025. október 10.

Észak-Írország–Szlovákia 2–0

Németország–Luxemburg 4–0

4. FORDULÓ

2025. október 13.

Észak-Írország–Németország 0–1

Szlovákia–Luxemburg 2–0

5. FORDULÓ

2025. november 14.

Luxemburg–Németország

Szlovákia–Észak-Írország

6. FORDULÓ

2025. november 17.

Észak-Írország–Luxemburg

Németország–Szlovákia