Labdarúgás: hajrában szerzett góllal verték a bosnyákokat az U18-asok

2025.10.22. 15:34
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Az U18-as futballválogatott egy góllal győzte le Bosznia-Hercegovinát Telkiben.

Telkiben rendezték a Magyarország–Bosznia-Hercegovina U18-as felkészülési futballmeccset, amelyen a mieink Vörös Barna góljával 1–0-ra nyertek. 

Az MLSZ beszámolója szerintNémeth Antal szövetségi edző vezette magyar együttes az első percektől kezdve nagy fölényben futballozott, már az ellenfél tizenhatosánál nyomás alá helyezte az ellenfelét, és rengeteg labdát szerzett a bosnyák térfélen. Megvoltak a helyzetek is, de az első félidőben nem sikerült gólt szerezni.

A második játékrészben valamivel kiegyenlítettebb volt a játék: továbbra is a mieink irányítottak, a bosnyákok előtt is adódtak lehetőségek. Úgy tűnt, gól nélkül ér véget a találkozó, de a 91. percben végül sikerült kiharcolni a győzelmet, Vörös vette be a bosnyák kaput.

„Az első perctől kezdve kézben tartottuk a mérkőzést, kár, hogy csak a végén tudtunk gólt lőni, mert a helyzeteink alapján már korábban eldönthettük volna a mérkőzést. Az első félidőben hatékony volt a presszingünk, sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, míg a második félidőben visszább álltunk, hogy több terület legyen az ellenfél védelme mögött, és ezeket megjátszva, átmenetekből alakítsunk ki lehetőségeket. Örülök, hogy végül sikerült megnyernünk a mérkőzést, de a befejezésekben még fejlődnünk kell, ugyanis ha ennyit tudunk támadni, minőségibb helyzeteket kell kialakítanunk" – mondta Németh

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 1–0 (0–0)
Magyarország: Balogh T. Márk - Ujváry Ferenc, Árnits Olivér, Szebellédi Bátor (Balázs Teó, 95.), Csóka Gergely (Milicz Péter, 74.) - Rab Bence, Palkó Áron, Zubor Ádám (Petrók Viktor, 77.) - Gólik Benjámin (Nyers Ádám, 69.), Galambos János (Kátai Szabolcs, 69.), Mándity Márkó (Vörös Barna, 46.)
Gólszerző: Vörös 91.

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

Ezek is érdekelhetik