NB I: négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávidot

2025.10.22. 17:22
Fotó: Török Attila
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága szerdai ülését követően négy mérkőzésre tiltotta el Gróf Dávidot, a Ferencváros kapusát, aki az Újpest elleni hétvégi derbin két kézzel fellökte a labdaszedőt.

Mint ismert, Gróf Dávidot azonnali piros lappal küldte le a pályáról Bogár Gergő játékvezető az Újpest–Ferencváros vasárnapi rangadón A korábbi válogatott kapus önmagáról teljesen megfeledkezve két kézzel fellökte az egyik labdaszedőt a ráadás perceiben, ezt követően pedig kisebb tömegjelenet is kialakult a kapujánál.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:38

Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit

Geiger Bálint: Nem azon az egy-két másodpercen múlik a győzelem, nem lehet ellökni egy labdaszedő kisfiút.

Gróf egyébként később elnézést kért viselkedése miatt.

Az MLSZ szerdán arról számolt be hivatalos honlapján, hogy a kapus négymeccses eltiltásban részesült: „Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült” olvasható az MLSZ honlapján.

A Fegyelmi Bizottság további büntetéseket is kiszabott a szerdai ülése után:

  • A FEB a Nyíregyháza–ZTE mérkőzéssel kapcsolatban a Nyíregyháza Spartacust a szabályzat megszegése miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
  • A FEB a Nyíregyháza Spartacust összevont eljárásban (a Paks, az Újpest és a ZTE elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
  • A FEB a DVTK-t összevont eljárásban (az FTC és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és szurkolói rendzavarások miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
  • A FEB az ETO FC-t összevont eljárásban (a Puskás Akadémia és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

 

