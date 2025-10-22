NB I: négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávidot
Mint ismert, Gróf Dávidot azonnali piros lappal küldte le a pályáról Bogár Gergő játékvezető az Újpest–Ferencváros vasárnapi rangadón A korábbi válogatott kapus önmagáról teljesen megfeledkezve két kézzel fellökte az egyik labdaszedőt a ráadás perceiben, ezt követően pedig kisebb tömegjelenet is kialakult a kapujánál.
Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit
Gróf egyébként később elnézést kért viselkedése miatt.
Az MLSZ szerdán arról számolt be hivatalos honlapján, hogy a kapus négymeccses eltiltásban részesült: „Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült” – olvasható az MLSZ honlapján.
A Fegyelmi Bizottság további büntetéseket is kiszabott a szerdai ülése után:
- A FEB a Nyíregyháza–ZTE mérkőzéssel kapcsolatban a Nyíregyháza Spartacust a szabályzat megszegése miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti.
- A FEB a Nyíregyháza Spartacust összevont eljárásban (a Paks, az Újpest és a ZTE elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
- A FEB a DVTK-t összevont eljárásban (az FTC és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és szurkolói rendzavarások miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
- A FEB az ETO FC-t összevont eljárásban (a Puskás Akadémia és a DVSC elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.