NB I: négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávidot

Gróf egyébként később elnézést kért viselkedése miatt.

Az MLSZ szerdán arról számolt be hivatalos honlapján, hogy a kapus négymeccses eltiltásban részesült: „Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült” – olvasható az MLSZ honlapján.

A Fegyelmi Bizottság további büntetéseket is kiszabott a szerdai ülése után: