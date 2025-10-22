A Puskás Akadémia neveltje: A dobogó a minimális célunk
Nehéz időszakon van túl Kern Martin. Bár 16 évesen, 10 hónaposan és 23 naposan mutatkozott be az NB I-ben a Puskás Akadémia színeiben, és már ekkor azt mondta róla Hornyák Zsolt vezetőedző, hogy világszinten is óriási tehetség, 2023 augusztusában egy NB III-as meccsen súlyos bokatörést szenvedett, s újra meg kellett tanulnia járni. Ezután 2024 decemberében a Sturm Graz második csapatában a Bregenz elleni osztrák másodosztályú bajnokin elszakadt jobb bokájának elülső szalagja is. Az utánpótlás-válogatott középpályás azonban nem adta fel, végigcsinálta mindkét alkalommal a rehabilitációt, a gyógytornát, a nyártól pedig ismét felcsúti nevelőegyesületét erősíti.
A lehetőség csábító volt, hiszen a PAFC 2024–2025-ben a klub történetének legtöbb pontjával az utolsó fordulóig harcban volt a bajnoki címért, a jelenlegi kiírást viszont meglepően gyengén kezdte – az első kilenc fordulóban mindössze 11 pontot szerzett. Vasárnap a ZTE ellen több mint két hónap után nyert ismét bajnokit (1–0) a csapat, Kern Martin csereként beállva vitt színt a játékba, háromból három csele sikeres volt, ebben a tekintetben a mezőny élén végzett.
„Örülünk, hogy az idegenbeli győzelemmel sikerült kimásznunk a gödörből – mondta lapunk érdeklődésére az utánpótlás-válogatott középpályás. – Nem tudom megfogalmazni, hogy mi is lehetett az elmúlt hetekben a gond, végig keményen készültünk, de néha előfordulnak ilyen nehéz időszakok egy csapat életében. Külön öröm, hogy Hornyák Zsolt bizalmat szavazott nekem, és hozzátehettem a részem a sikerhez, a kapott fél órában jól ment a játék. Igyekeztem dinamikusan játszani, bátran cselezni, felvállalni az egy az egy elleni szituációkat. Szeretnék szikrát csiholni a támadásokba, valamint gólokkal és gólpasszokkal is segíteni a csapatot.”
A Puskás Akadémia Lukács góljával törte meg rossz sorozatát, legyőzte idegenben a ZTE-t
Régen volt már ilyen kiegyenlített az NB I mezőnye, ezt jelzi, hogy a PAFC ötmérkőzéses nyeretlenségi szériát követően is hat pontra zárkózott fel az éllovas Pakshoz a győzelmével. Szombaton a tabellán második helyet elfoglaló MTK Budapestet fogadja Felcsúton, s ha legyőzi, meg is előzi – bár fontos hozzátenni, további négy csapat is hasonlóan 16 ponttal áll.
„Az NB I rendkívül kiélezett, szinte az összes meccs háromesélyes – folytatta a 19 esztendős labdarúgó. – Ezért a gyengébb sorozatunk ellenére sem volt idegeskedés az öltözőben, de természetesen mindenkit bántott, hogy nem jönnek az eredmények. Tudtuk, ha nyerünk Zalaegerszegen, az élbolyhoz képest ismét lőtávon belül leszünk. Fontos sikert arattunk, önbizalomtól duzzadva várjuk az MTK elleni mérkőzést, amelyen nyerni akarunk. Biztos vagyok benne, hogy közönségszórakoztató találkozó vár ránk, de természetesen azt sem bánnám, ha egy nullára győznénk. Továbbra is cél, hogy az idény végén dobogóra lépjünk.”
A Puskás Akadémia előző évadbeli kiemelkedő szereplését, illetve a Ferencváros bajnoki bukdácsolását összevetve Kern Martin nagyobb reményeket dédelget.
„A tavasszal bizonyította a csapat, hogy képes a végsőkig harcolni a bajnoki címért. Kilencedik éve vagyok az együttes kötelékében, az akadémia ranglétráját végigjárva jutottam el idáig, ezért is nagy álmom, hogy én is hasonló sikereket érjek el. Nehéz meccsek következnek, de jó erőkből álló, felkészült csapat vagyunk. Szerintem össze tudunk hozni egy hosszú győzelmi sorozatot, és remélem, előkelőbb helyre ugrunk a tabellán.”
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
10
5
5
–
25–15
+10
20
|2. MTK Budapest
10
5
1
4
23–17
+6
16
|3. Kisvárda
9
5
1
3
9–13
–4
16
|4. Ferencváros
9
4
4
1
19– 9
+10
16
|5. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|6. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|7. Puskás Akadémia
10
4
2
4
13–15
–2
14
|8. Újpest FC
10
2
4
4
13–13
0
10
|9. Nyíregyháza
10
2
3
5
14–23
–9
9
|10. Diósgyőri VTK
10
1
5
4
13–20
–7
8
|11. Kazincbarcika
9
2
1
6
9–19
–10
7
|12. Zalaegerszegi TE
10
1
4
5
16–19
–3
7