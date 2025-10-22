A Puskás Akadémia neveltje: A dobogó a minimális célunk

Nehéz időszakon van túl Kern Martin. Bár 16 évesen, 10 hónaposan és 23 naposan mutatkozott be az NB I-ben a Puskás Akadémia színeiben, és már ekkor azt mondta róla Hornyák Zsolt vezetőedző, hogy világszinten is óriási tehetség, 2023 augusztusában egy NB III-as meccsen súlyos bokatörést szenvedett, s újra meg kellett tanulnia járni. Ezután 2024 decemberében a Sturm Graz második csapatában a Bregenz elleni osztrák másodosztályú bajnokin elszakadt jobb bokájának elülső szalagja is. Az utánpótlás-válogatott középpályás azonban nem adta fel, végigcsinálta mindkét alkalommal a rehabilitációt, a gyógytornát, a nyártól pedig ismét felcsúti nevelőegyesületét erősíti.

A lehetőség csábító volt, hiszen a PAFC 2024–2025-ben a klub történetének legtöbb pontjával az utolsó fordulóig harcban volt a bajnoki címért, a jelenlegi kiírást viszont meglepően gyengén kezdte – az első kilenc fordulóban mindössze 11 pontot szerzett. Vasárnap a ZTE ellen több mint két hónap után nyert ismét bajnokit (1–0) a csapat, Kern Martin csereként beállva vitt színt a játékba, háromból három csele sikeres volt, ebben a tekintetben a mezőny élén végzett.

„Örülünk, hogy az idegenbeli győzelemmel sikerült kimásznunk a gödörből – mondta lapunk érdeklődésére az utánpótlás-válogatott középpályás. – Nem tudom megfogalmazni, hogy mi is lehetett az elmúlt hetekben a gond, végig keményen készültünk, de néha előfordulnak ilyen nehéz időszakok egy csapat életében. Külön öröm, hogy Hornyák Zsolt bizalmat szavazott nekem, és hozzátehettem a részem a sikerhez, a kapott fél órában jól ment a játék. Igyekeztem dinamikusan játszani, bátran cselezni, felvállalni az egy az egy elleni szituációkat. Szeretnék szikrát csiholni a támadásokba, valamint gólokkal és gólpasszokkal is segíteni a csapatot.”