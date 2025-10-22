A tavalyi győztes nélkül rajtol a darts Eb, amelyen Littler világelső lehet

A viadalra az idei 14 European Tour-állomáson szerzett ranglistapontokkal lehetett kvalifikálni, a rangsor első 32 helyezettje automatikusan került is fel az ágrajzra, így nem volt szükség sorsolásra.

A korábbi bajnokok közül a mezőnyben lesz a négyszeres győztes Michael van Gerwen (2014–2017), az Eb-t kétszer-kétszer megnyerő Rob Cross (2019, 2021) és Peter Wright (2020, 2023), valamint az egyszer-egyszer győző James Wade (2018) és Ross Smith (2022) is. Az Európa-bajnokság történetében először viszont hiányozni fog az címvédő, aki így már nem is címvédő… Ritchie Edhouse ugyanis 2500 fonttal elmaradt a 32. helyen kvalifikáló Cross pontszámától, így a tavalyi győztes nem jutott be a mezőnybe.

Hiányzik a tavalyi mezőnyből Gabriel Clemens és Andrew Gilding mellett a zsinórban 11 Eb-szereplés után lemaradó Michael Smith, s sorozatban kilenc év után először Joe Cullen is. Krzysztof Ratajski viszont visszatér, a Hungarian Darts Trophyt megnyerő Niko Springer, továbbá Wessel Nijman, Ryan Joyce és Cameron Menzies most debütál az Eb-n.

Fontos szála lesz a dortmundi tornának, hogy Luke Littler előtt lehetőség nyílik a világranglista első helyének átvételére Luke Humphriestől. A két Luke már a negyeddöntőben összefuthat egymással, de Littlernek nemcsak a riválisaival kell megküzdenie, hanem a német közönséggel is, amellyel az elmúlt másfél évben kifejezetten rossz viszonyt épített ki, és többek között az angolok World Cup of Darts-szereplése is kárát látta ennek.

Az első forduló meccseit csütörtökön és pénteken (8-8 meccs 19 órától) hat nyert legig játsszák, a szombati nyolcaddöntőben (délután és este) és a vasárnap délutáni negyeddöntőben tíz leget kell nyerni a győzelemhez, a vasárnap esti elődöntőben és döntőben 11-et. A versenyt a Sport Tv közvetíti Magyarországon.

PDC DARTS EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Nathan Aspinall (angol, 1. kiemelt)–Rob Cross (angol, 32.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 16.)–Danny Noppert (holland, 17.)

Josh Rock (északír, 8.)–Ricardo Pietreczko (német, 25.)

Niko Springer (német, 9.)–Jermaine Wattimena (holland, 24.)

Luke Littler (angol, 4.)–Raymond van Barneveld (holland, 29.)

James Wade (angol, 26.)–Mike De Decker (belga, 20.)

Luke Humphries (angol, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28.)

Gary Anderson (skót, 12.)–Cameron Menzies (skót, 21.)

Martin Schindler (német, 2.)–Dave Chisnall (angol, 31.)

Ryan Joyce (angol, 15.)–Luke Woodhouse (angol, 18.)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol, 26.)

Gian van Veen (holland, 10.)–Damon Heta (ausztrál, 23.)

Stephen Bunting (angol, 3.)–Chris Dobey (angol, 30.)

Wessel Nijman (holland, 14.)–Michael van Gerwen (holland, 19.)

Gerwyn Price (walesi, 6.)–Daryl Gurney (északír, 27.)

Ross Smith (angol, 11.)–Peter Wright (skót, 22.)

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI

Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5

European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4

International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5

German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5

Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4

European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0

Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6

European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6

Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3

Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7

Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Luke Humphries–Josh Rock 8–5

HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: Niko Springer–Danny Noppert 8–7

Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc). Döntő: Stephen Bunting–Luke Woodhouse 8–3

German Darts Championship, Hildesheim (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Dirk van Duijvenbode 8–6