A magyar futsalválogatott másodszor is legyőzte Costa Ricát

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a mérkőzést négy órával előrébb hozták, mert délutánra esőt vártak, és a csarnok beázása ismét megnehezítette volna a csapatok dolgát.

A 8. percben Emanuel Gamboa szerezte meg a vezetést, a 16. percben aztán egyenlített a magyar válogatott, Suscsák Máté átadásából Bencsik Roland volt eredményes.

A második játékrészben Gamboa ismét vezetést szerzett Costa Ricának, de a 27. percben a korábban kapufáig jutó Büki Baltazár egyenlített. A győztes találat öngólból született, Edwin Cubillo adta rosszul haza a labdát.

„Jobban tetszett a teljesítményünk, mint két nappal ezelőtt, de továbbra sem játszottunk a legjobb tudásunknak megfelelően. A második játékrészben már rendben volt a teljesítményünk, ez volt a legjobb félidőnk ezen a két meccsen. Az elmúlt egy hét tanulsága, hogy sokszor csupán praktikus, egyszerű dolgokra és a megfelelő mentalitásra van szükség ahhoz, hogy sikeresek legyünk a pályán” – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány.

Futsal, felkészülési mérkőzés

Costa Rica–Magyarország 2–3 (1–1)

Magyarország: Faragó Ádám – Rábl János, Büki Baltazár, Lux Gábor, Nagy Imre. Cserék: Alasztics Marcell, Szabó Lajos, Rutai Balázs, Szalmás Zoltán, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Bencsik Roland, Fekete Márk

Gólszerző: Gamboa (2), ill. Bencsik, Büki, Cubillo (öngól)