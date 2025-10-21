Válogatott: jövő hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni vb-selejtezőre
Az mlsz.hu közlése szerint október 27-én indul a jegyértékesítés a magyar válogatott idei utolsó vb-selejtezőjére, az értékesítés első napján szokás szerint az aranyszintes szurkolói klubtagok vásárolhatnak belépőt, ezt követően, október 28-án, 10 órától két napig tart a többi klubtag vásárlási időszaka, és amennyiben marad belépő, október 30-án, 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők a jegyek.
A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a szurkolói klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni.
A vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat és egy tranzakció során maximum négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak jegyet.
A magyar válogatott november 16-án, 15 órától fogadja az íreket a Puskás Arénában.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország