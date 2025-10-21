Válogatott: jövő hétfőn kezdődik a jegyértékesítés az írek elleni vb-selejtezőre

Az mlsz.hu közlése szerint október 27-én indul a jegyértékesítés a magyar válogatott idei utolsó vb-selejtezőjére, az értékesítés első napján szokás szerint az aranyszintes szurkolói klubtagok vásárolhatnak belépőt, ezt követően, október 28-án, 10 órától két napig tart a többi klubtag vásárlási időszaka, és amennyiben marad belépő, október 30-án, 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők a jegyek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a szurkolói klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni.

A vásárlás során egy szurkoló egy tranzakciót indíthat és egy tranzakció során maximum négy belépőt vásárolhat. A találkozóra érvényesek a 2025-ös évre megvásárolt bérletek, de a bérletvásárláskor meghirdetett szabályok szerint a bérlettel rendelkező szurkolók sem maguk, sem mások számára nem vásárolhatnak jegyet.

A magyar válogatott november 16-án, 15 órától fogadja az íreket a Puskás Arénában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország