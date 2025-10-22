Az OKC címvédését elsősorban a Cleveland és a Denver akadályozhatja meg 

NYUGATI KONFERENCIA

OKLAHOMA CITY THUNDER (tavalyi alapszakasz-mérleg: 68–14)

A címvédő semmit nem gyengült, az alapszakaszban és a döntőben is MVP-címet szerző Shai Gilgeous-Alexander új négyéves, 285 millió dolláros szerződést kapott. SGA mellett ráadásul Jalen Williams (öt év, 287 millió dollár) és Chet Holmgren (öt év, 250 millió dollár) is hosszú időre elkötelezte magát a Thunderrel, az előző idény 13-as játékoskeretéből mindenki maradt idénre is. A csapatba ráadásul beépülhet a 2024-ben draftolt, de a tavalyi évet térdsérülés miatt kihagyó Nikola Topics és az idei játékosbörzén érkező Thomas Sorber. Az OKC arra is képes lehet, hogy megdöntse a Warriors alapszakasz győzelmi rekordját, bár minden bizonnyal nem fogják erőltetni, hiszen fontosabb, hogy a rájátszásban mindenki egészéges legyen. Minimum 60 győzelem így is könnyedén összejöhet az Oklahoma Citynek.

Jelenleg – amennyiben nincs sérülés, – nehéz látni, hogy miért ne védené meg címét a Thunder. 2024-ben Holmgren és Isaiah Hartenstein hosszabb kihagyása is belefért. Támadásban továbbra is sokoldalú Mark Daigneault csapata, Gilgeous-Alexandernél sem várható visszaesés. A The Athletic szerint a fiatal csapat ellendrukkerei egyedül abban bízhatnak, hogy az OKC védekezését kiismerték a rájátszásban és sebezhető lesz. Ezt leszámítva az utóbbi időben egyetlen bajnok sem volt ennyire közel a címvédéshez, vagy akár egy hosszú távú dominanciához.

DENVER NUGGETS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 50–32)

A 2023-as bajnoknál ott van a világ jelenlegi legjobb játékosa Nikola Jokics. A szerb kvalitásainak köszönhetően a Denver minden évben ott van a bajnokesélyesek között. A Nuggets a legutóbbi kilenc idényében ott volt a legjobb hét között támadásban, ezen időszak alatt pont tavaly teljesítettek a legjobban Nikola Jokicsék, száz labdabirtoklásonként 118.9 pontot szereztek. Ellenben a tavalyi védekezésük volt a legrosszabb ezen időszak alatt. A távozó Michael Porter Jr., Russell Westbrook duót Cam Johnson és Jonas Valanciunas pótolja.

Nikola Jokics vezérletével messze juthat a Denver (Fotó: Getty Images)

A Nuggets támadójátéka a festékből szerzett pontokra épít. Nikola Jokicsék 100 labdabirtoklás alapján 57.6 pontot szereznek a festékből, aminél senki se szerzett többet a ligában az elmúlt 12 évben. Ennek a másik oldala, hogy kevesebb a tripla, tavaly 55 meccsen is az ellenfélnek volt több hárompontosa, ezeket 28–27-es mérleggel zárta a Denver, ellenben, amikor nekik volt több triplájuk, akkor 22–5-ös mutatóval rendelkeznek Jokicsék. David Adelman az alapszakasz hajrájában váltotta Michael Melonét, a rájátszásban feltekerték a triplák számát és már ligaátlag mennyiséget hoztak, minden bizonnyal ez a tendenciát átmentik az alapszakaszra is. A kispad továbbra is vékony, de minden gyengeség ellenére nem szabad elfelejteni, hogy a Denver hét meccsre kényszerítette a későbbi bajnok OKC-t.

A Houstonban is megkezdte a pontgyűjtést Kevin Durant (Fotó: Getty Images)

HOUSTON ROCKETS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 52–30)

Mozgalmas volt a nyári szünet Houstonban. Dillon Brooks és Jalen Green távozott, ellenben Clint Capela, Dorian Finney-Smith és Kevin Durant is a Rocketsnél kötött ki. Amióta a második esélyből származó pontokat mérik (29 éve), azóta a tavalyi Houston ért a legjobb mutatót, Durant személye garantál meccsenként 25 pontot, de kérdés, ez mire lesz elég. Kérdéses az is, hogy a 2024-es harmadik választott Reed Sheppard szintet tud-e lépni, különösen az ACL-szakadás miatt egész szezonra kieső Fred VanVleet miatt lesz érdekes a Rockets rotációja. Tari Eason és Alperen Sengün koruk révén még bőven fejlődhetnek, így ha Durant is tartja All-Star formáját, akkor igazán magas potenciállal rendelkező, mindenkire veszélyes csapat alakulhat Houstonban. Plusz nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Rocketsnek megvan a tőkéje ahhoz, hogy idény közben tovább erősödjön, ha a megfelelő játékosok elérhetővé válnak.