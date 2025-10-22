Az OKC címvédését elsősorban a Cleveland és a Denver akadályozhatja meg
NYUGATI KONFERENCIA
OKLAHOMA CITY THUNDER (tavalyi alapszakasz-mérleg: 68–14)
A címvédő semmit nem gyengült, az alapszakaszban és a döntőben is MVP-címet szerző Shai Gilgeous-Alexander új négyéves, 285 millió dolláros szerződést kapott. SGA mellett ráadásul Jalen Williams (öt év, 287 millió dollár) és Chet Holmgren (öt év, 250 millió dollár) is hosszú időre elkötelezte magát a Thunderrel, az előző idény 13-as játékoskeretéből mindenki maradt idénre is. A csapatba ráadásul beépülhet a 2024-ben draftolt, de a tavalyi évet térdsérülés miatt kihagyó Nikola Topics és az idei játékosbörzén érkező Thomas Sorber. Az OKC arra is képes lehet, hogy megdöntse a Warriors alapszakasz győzelmi rekordját, bár minden bizonnyal nem fogják erőltetni, hiszen fontosabb, hogy a rájátszásban mindenki egészéges legyen. Minimum 60 győzelem így is könnyedén összejöhet az Oklahoma Citynek.
Jelenleg – amennyiben nincs sérülés, – nehéz látni, hogy miért ne védené meg címét a Thunder. 2024-ben Holmgren és Isaiah Hartenstein hosszabb kihagyása is belefért. Támadásban továbbra is sokoldalú Mark Daigneault csapata, Gilgeous-Alexandernél sem várható visszaesés. A The Athletic szerint a fiatal csapat ellendrukkerei egyedül abban bízhatnak, hogy az OKC védekezését kiismerték a rájátszásban és sebezhető lesz. Ezt leszámítva az utóbbi időben egyetlen bajnok sem volt ennyire közel a címvédéshez, vagy akár egy hosszú távú dominanciához.
DENVER NUGGETS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 50–32)
A 2023-as bajnoknál ott van a világ jelenlegi legjobb játékosa Nikola Jokics. A szerb kvalitásainak köszönhetően a Denver minden évben ott van a bajnokesélyesek között. A Nuggets a legutóbbi kilenc idényében ott volt a legjobb hét között támadásban, ezen időszak alatt pont tavaly teljesítettek a legjobban Nikola Jokicsék, száz labdabirtoklásonként 118.9 pontot szereztek. Ellenben a tavalyi védekezésük volt a legrosszabb ezen időszak alatt. A távozó Michael Porter Jr., Russell Westbrook duót Cam Johnson és Jonas Valanciunas pótolja.
A Nuggets támadójátéka a festékből szerzett pontokra épít. Nikola Jokicsék 100 labdabirtoklás alapján 57.6 pontot szereznek a festékből, aminél senki se szerzett többet a ligában az elmúlt 12 évben. Ennek a másik oldala, hogy kevesebb a tripla, tavaly 55 meccsen is az ellenfélnek volt több hárompontosa, ezeket 28–27-es mérleggel zárta a Denver, ellenben, amikor nekik volt több triplájuk, akkor 22–5-ös mutatóval rendelkeznek Jokicsék. David Adelman az alapszakasz hajrájában váltotta Michael Melonét, a rájátszásban feltekerték a triplák számát és már ligaátlag mennyiséget hoztak, minden bizonnyal ez a tendenciát átmentik az alapszakaszra is. A kispad továbbra is vékony, de minden gyengeség ellenére nem szabad elfelejteni, hogy a Denver hét meccsre kényszerítette a későbbi bajnok OKC-t.
HOUSTON ROCKETS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 52–30)
Mozgalmas volt a nyári szünet Houstonban. Dillon Brooks és Jalen Green távozott, ellenben Clint Capela, Dorian Finney-Smith és Kevin Durant is a Rocketsnél kötött ki. Amióta a második esélyből származó pontokat mérik (29 éve), azóta a tavalyi Houston ért a legjobb mutatót, Durant személye garantál meccsenként 25 pontot, de kérdés, ez mire lesz elég. Kérdéses az is, hogy a 2024-es harmadik választott Reed Sheppard szintet tud-e lépni, különösen az ACL-szakadás miatt egész szezonra kieső Fred VanVleet miatt lesz érdekes a Rockets rotációja. Tari Eason és Alperen Sengün koruk révén még bőven fejlődhetnek, így ha Durant is tartja All-Star formáját, akkor igazán magas potenciállal rendelkező, mindenkire veszélyes csapat alakulhat Houstonban. Plusz nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Rocketsnek megvan a tőkéje ahhoz, hogy idény közben tovább erősödjön, ha a megfelelő játékosok elérhetővé válnak.
Indul a szezon, de mi történt a szünetben? Íme, az NBA-nyár legfontosabb eseményei
KELETI KONFERENCIA
CLEVELAND CAVALIERS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 64–18)
A Cavs a legutóbbi három alapszakaszban 51, 48 és 64 győzelmet ért el. A remek alapszakasszal ellentétben a rájátszásban csalódást keltő 11–15-ös mérleggel rendelkeznek. A clevelandieknél elvárás, hogy a közel 400 millió dolláros keret (legdrágább a ligában, több mint kétszerese a fizetési plafonnak) mostmár a rájátszásban is maradandót alkosson. A Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley jelentette mag stabil, de ha jövőre is csak az alapszakaszban villognak, akkor radikális keretátalakításra is sor kerülhet.
Súlyos sérülések miatt az elmúlt években erős Boston és Indiana is hátralépett, így minden adott a Cleveland számára, hogy bejusson a döntőbe. Az Athletic arra hívja fel a figyelmet, hogy az előz idényben a keret törékenysége volt a gyenge pont. Hiába a magabiztosság az alapszakaszban és az extra pihenő a Miami kisöprése után, az Indiana ellen mégis fáradtak voltak a kulcsjátékosok. Evan Mobley személyében Clevelandben játszik az előző idény legjobb védőjátékosa, továbbá négy All Star-játékos, több remek triplázó, és az előző idény legjobb támadósora. Nem kérdés, Kenny Atkinson csapata a bajnoki gyűrűért száll harcba.
NEW YORK KNICKS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 51–31)
25 év után játszhatott konferenciadöntőt a Knicks, de ezzel nem elégednek meg. A 2020 óta a csapatot irányító Tom Thibodeau helyét Mike Brown vette át a nyáron. Thibodeau híres volt arról, hogy keveset rotálja kezdőjét, a Knicks kezdő ötöse 226 perccel többet játszott, mint bármely másik a ligában. Emiatt sok kritika érte a New Yorkot, ami Brown minden bizonnyal változtatni fog, ráadásul Jordan Clarkson és Guerschon Yabusele érkezésével a keret is mélyebb lett. Szintén más lehet a labdajáratás is a Knicksnél, ugyanis míg Thibodeau alatt rendre a liga alján helyezkedtek el ilyen tekintetben, addig Brown Sacramentója a legjobbak közé tartozott. Jalen Brunson köré épülő támadósor is sokoldalúbb lehet, ennek pedig Mikal Bridges és OG Anunoby lehetnek a nagy nyertesei.
A fő problémák a védekezésben vannak. Brunson és Karl-Anthony Towns is támadható. Várhatóan az alapszakaszban kevésbé fog villogni a Knicks, ez leginkább a kísérletezésről, illetve a támadó- és védőjáték csiszolásáról fog szólni. New Yorkban remélik, hogy a támadópotenciál és a bővebb keret a döntőig repítheti a Kncikst.
ATLANTA HAWKS (tavalyi alapszakasz-mérleg: 40–42)
Optimizmus uralkodik Atlantában a nyári szünet után. Távozott Clint Capela, Caris LeVert, Terance Mann, Larry Nance Jr. és Georges Niang is, ellenben megszerezték Nickeil Alexander-Walkert, Luke Kennardot, Kristaps Porziņgist is.Utóbbi ugyan nem fog 82 mérkőzést játszani, második idénye óta (2016–2017) egyszer sem lépett pályára 65-nél többször egy alapszakaszban. Ellenben amikor pályán van, akkor All Star teljesítményt nyújt, és ez új szintet adhat Trae Youngéknak is. Sok kérdőjel van keleten, így 2021-es konferenciadöntő óta most nyílhat a legnagyobb esély a Hawks előtt.
A támadással valószínüleg nem lesz gondja Quin Snyder csapatának, ellenben a legutóbbi hét évben, Trae Young draftolása óta a Hawks védelmét az NBA nem rangsorolta a 18. helynél előrébb. Porzingis és Alexander-Walker itt is segíthetnek, mindketten remekül védekező csapatokból érkeznek. A keret egyértelműen erősödött a korábbiakhoz képest, vannak draftjogok is, a fizetési sapka rendben, egyedül Young lejáró szerződése aggaszthatja az atlantai szurkolókat.
NBA
ALAPSZAKASZ
Oklahoma City Thunder–Houston Rockets 125–124 (27–30, 24–27, 24–22, 29–25, 21–20) – kétszeri hosszabbítás után
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 109–119 (22–28, 32–27, 25–35, 30–29)
Csütörtök
1.00: Charlotte Hornets–Brooklyn Nets
1.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
1.00: Orlando Magic–Miami Heat
1.30: Atlanta Hawks–Philadelphia 76ers
2.00: Chicago Bulls–Detroit Pistons
2.00: Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans
2.00: Milwaukee Bucks–Washington Wizards
3.00: Utah Jazz–Los Angeles Clippers
3.30: Dallas Mavericks–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
4.00: Phoenix Suns–Sacramento Kings
4.00: Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves