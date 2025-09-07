Litvánia megizzasztotta Hollandiát, Depay történelmet írt

LITVÁNIA–HOLLANDIA

Mondhatni, a papírformának megfelelően keződött Kaunasban a Litvánia–Hollandia vb-selejtező, hiszen a vendégek mindössze 11 perc játék után megszerezték a vezetést, ráadásul történelmi góllal – jó, persze, melyik gól nem az?! Cody Gakpo balról belőtt labdáját ugyanis Memphis Depay belsőzte az ötös vonaláról a kapuba, megszerezve 51. gólját a nemzeti csapatban, amivel a holland válogatott legeredményesebb gólszerzője lett, lehagyva Robin van Persie-t. Félóra elteltével jött Quinten Timber, aki a némi szerencsével előtte maradó labdát közelről pofozta a litvánok kapujába – a Feyenoord középpályása hetedik válogatott meccsén első gólját szerezte az ezúttal kékben játszó Oranjében. Arra viszont talán a legvérmesebb litván drukkerek sem gondoltak, hogy a szünetre nem holland előnnyel fordulnak a felek, mivel három perccel Timber találata után Gvidas Gineitis egy gyors kontra végén, a tizenhatos vonaláról pontos lövést küldött a bal alsó sarokba, két perccel a szünet előtt pedig Edvinas Girdvainis fejelt precízen egy szabadrúgás után a holland kapu jobb oldalába, ezzel kiegyenlítve a mérkőzés állását.

A második félidőben a hollandok fokozták a tempót, amit a litvánok végül bő negyedóráig bírtak csak, ekkor egy jobbról érkező beadás találta meg Depayt 7 méterre a kaputól, ő meg tökéletes fejest küldött a bal alsóba. Néhány percen belül kétszer is növelhette volna előnyét Hollandia, de előbb Gakpo lövése a kapufát találta el, aztán Donyell Malen gólját vonta vissza a játékvezető lökés miatt. A hajrában a litvánok nagy erőket mozgattak meg az újabb egyenlítés és a bravúros pontszerzés érdekében – sokat elárul, hogy az első szögletüket a 94. percben végezhették el – a kaput azonban még e játékszituáció után sem sikerült újra eltalálniuk.

Hamar megszerezte a vezetést Észak-Macedónia is, az első negyedóra végén Eljif Elmasz a komplett liechtensteini védelem jobb oldalát kicselezte a tizenhatoson belül, majd az ötösön belülről bepöttyintette a labdát a vendégek kapujába – igaz, az UEFA később Benjamin Büchel kapus öngóljaként könyvelte el a találatot. A folytatásban a vendégek szívós védekezéssel tartották az eredményt, a hazaiak az első félidőben nem tudták növelni előnyüket, hiába kerültek már, már nyomasztó mezőnyfölénybe. Fordulás után viszont gyorsan eldőlt, hogy Liechtenstein nem most szerzi meg első pontjait a selejtezősorozatban: előbb a korábbi újpesti, Enisz Bardi, majd – Bardi passzából – Darko Csurlinov köszönt be. Az utolsó tíz percben aztán a teljesen elfáradó vendégek kiütését Lirim Qamili, majd Luka Sztankovszki találata tette teljessé. Ezzel Észak-Macedónia megőrizte veretlenségét, míg Liechtenstein azt a kétes értékű teljesítményt érte el, hogy ötödik vereségével első európai válogatottként mondhat le a világbajnoki szereplés lehetőségéről.

Litvánia–Hollandia 2–3 (Gineitis 36., Girdvainis 43., ill. Depay 11., 63., Timber 33.)

1. Hollandia 4 3 1 – 14–3 +11 10 2. Lengyelország 4 2 1 1 5–3 +2 7 3. Finnország 4 2 1 1 5–5 0 7 4. Litvánia 5 – 3 2 5–7 –2 3 5. Málta 5 – 2 3 1–12 –11 2 A G-CSOPORT ÁLLÁSA



Észak-Macedónia–Liechtenstein 5–0 (Büchel 15. – öngól, Bardi 52., Csurdlinov 56., Qamili 82., Sztankovszki 90.)

1. Észak-Macedónia 5 3 2 – 11–2 +9 11 2. Wales 5 3 1 1 11–6 +5 10 3. Belgium 3 2 1 – 11–4 +7 7 4. Kazahsztán 4 1 – 3 3–5 –2 3 5. Liechtenstein 5 – – 5 0–19 –19 0 A J-CSOPORT ÁLLÁSA



