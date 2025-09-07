Litvánia megizzasztotta Hollandiát, Depay történelmet írt

LITVÁNIA–HOLLANDIA
Mondhatni, a papírformának megfelelően keződött Kaunasban a Litvánia–Hollandia vb-selejtező, hiszen a vendégek mindössze 11 perc játék után megszerezték a vezetést, ráadásul történelmi góllal – jó, persze, melyik gól nem az?! Cody Gakpo balról belőtt labdáját ugyanis Memphis Depay belsőzte az ötös vonaláról a kapuba, megszerezve 51. gólját a nemzeti csapatban, amivel a holland válogatott legeredményesebb gólszerzője lett, lehagyva Robin van Persie-t. Félóra elteltével jött Quinten Timber, aki a némi szerencsével előtte maradó labdát közelről pofozta a litvánok kapujába – a Feyenoord középpályása hetedik válogatott meccsén első gólját szerezte az ezúttal kékben játszó Oranjében. Arra viszont talán a legvérmesebb litván drukkerek sem gondoltak, hogy a szünetre nem holland előnnyel fordulnak a felek, mivel három perccel Timber találata után Gvidas Gineitis egy gyors kontra végén, a tizenhatos vonaláról pontos lövést küldött a bal alsó sarokba, két perccel a szünet előtt pedig Edvinas Girdvainis fejelt precízen egy szabadrúgás után a holland kapu jobb oldalába, ezzel kiegyenlítve a mérkőzés állását.
A második félidőben a hollandok fokozták a tempót, amit a litvánok végül bő negyedóráig bírtak csak, ekkor egy jobbról érkező beadás találta meg Depayt 7 méterre a kaputól, ő meg tökéletes fejest küldött a bal alsóba. Néhány percen belül kétszer is növelhette volna előnyét Hollandia, de előbb Gakpo lövése a kapufát találta el, aztán Donyell Malen gólját vonta vissza a játékvezető lökés miatt. A hajrában a litvánok nagy erőket mozgattak meg az újabb egyenlítés és a bravúros pontszerzés érdekében – sokat elárul, hogy az első szögletüket a 94. percben végezhették el – a kaput azonban még e játékszituáció után sem sikerült újra eltalálniuk.
ÉSZAK-MACEDÓNIA–LIECHTENSTEIN
Hamar megszerezte a vezetést Észak-Macedónia is, az első negyedóra végén Eljif Elmasz a komplett liechtensteini védelem jobb oldalát kicselezte a tizenhatoson belül, majd az ötösön belülről bepöttyintette a labdát a vendégek kapujába – igaz, az UEFA később Benjamin Büchel kapus öngóljaként könyvelte el a találatot. A folytatásban a vendégek szívós védekezéssel tartották az eredményt, a hazaiak az első félidőben nem tudták növelni előnyüket, hiába kerültek már, már nyomasztó mezőnyfölénybe. Fordulás után viszont gyorsan eldőlt, hogy Liechtenstein nem most szerzi meg első pontjait a selejtezősorozatban: előbb a korábbi újpesti, Enisz Bardi, majd – Bardi passzából – Darko Csurlinov köszönt be. Az utolsó tíz percben aztán a teljesen elfáradó vendégek kiütését Lirim Qamili, majd Luka Sztankovszki találata tette teljessé. Ezzel Észak-Macedónia megőrizte veretlenségét, míg Liechtenstein azt a kétes értékű teljesítményt érte el, hogy ötödik vereségével első európai válogatottként mondhat le a világbajnoki szereplés lehetőségéről.
Litvánia–Hollandia 2–3 (Gineitis 36., Girdvainis 43., ill. Depay 11., 63., Timber 33.)
|1. Hollandia
4
3
1
–
14–3
+11
10
|2. Lengyelország
4
2
1
1
5–3
+2
7
|3. Finnország
4
2
1
1
5–5
0
7
|4. Litvánia
5
–
3
2
5–7
–2
3
|5. Málta
5
–
2
3
1–12
–11
2
Észak-Macedónia–Liechtenstein 5–0 (Büchel 15. – öngól, Bardi 52., Csurdlinov 56., Qamili 82., Sztankovszki 90.)
|1. Észak-Macedónia
|5
|3
|2
|–
|11–2
|+9
|11
|2. Wales
|5
|3
|1
|1
|11–6
|+5
|10
|3. Belgium
|3
|2
|1
|–
|11–4
|+7
|7
|4. Kazahsztán
|4
|1
|–
|3
|3–5
|–2
|3
|5. Liechtenstein
|5
|–
|–
|5
|0–19
|–19
|0
20.45: Németország–Észak-Írország, Köln (Tv: Spíler1)
20.45: Luxemburg–Szlovákia, Luxembourg
20.45: Törökország–Spanyolország, Konya (Tv: Spíler2)
20.45: Lengyelország–Finnország, Chorzów
20.45: Belgium-Kazahsztán, Brüsszel
Grúzia–Bulgária 3–0 (Kvarachelia 30., Gagnidze 44., Mikautadze 65.)