Litvánia megizzasztotta Hollandiát, Depay történelmet írt

H. Á.H. Á.
2025.09.07. 20:34
Depay (10) immár egyedül a legeredményesebb holland válogatott labdarúgó (Fotó: Getty Images)
Hollandia Litvánia európai zóna vb 2026 Liechtenstein Észak-Macedónia vb-selejtezők Memphis Depay
A 2026-os vb európai selejtezősorozatában a G-csoportban szereplő Hollandia a vártnál nehezebben győzött Kaunasban Litvánia vendégeként, míg a J-csoportban Észak-Macedónia simán legyőzte Liechtensteint – utóbbi Európából elsőként búcsúzott el a kijutás lehetőségétől.

LITVÁNIA–HOLLANDIA

Mondhatni, a papírformának megfelelően keződött Kaunasban a Litvánia–Hollandia vb-selejtező, hiszen a vendégek mindössze 11 perc játék után megszerezték a vezetést, ráadásul történelmi góllal – jó, persze, melyik gól nem az?! Cody Gakpo balról belőtt labdáját ugyanis Memphis Depay belsőzte az ötös vonaláról a kapuba, megszerezve 51. gólját a nemzeti csapatban, amivel a holland válogatott legeredményesebb gólszerzője lett, lehagyva Robin van Persie-t. Félóra elteltével jött Quinten Timber, aki a némi szerencsével előtte maradó labdát közelről pofozta a litvánok kapujába – a Feyenoord középpályása hetedik válogatott meccsén első gólját szerezte az ezúttal kékben játszó Oranjében. Arra viszont talán a legvérmesebb litván drukkerek sem gondoltak, hogy a szünetre nem holland előnnyel fordulnak a felek, mivel három perccel Timber találata után Gvidas Gineitis egy gyors kontra végén, a tizenhatos vonaláról pontos lövést küldött a bal alsó sarokba, két perccel a szünet előtt pedig Edvinas Girdvainis fejelt precízen egy szabadrúgás után a holland kapu jobb oldalába, ezzel kiegyenlítve a mérkőzés állását.

A második félidőben a hollandok fokozták a tempót, amit a litvánok végül bő negyedóráig bírtak csak, ekkor egy jobbról érkező beadás találta meg Depayt 7 méterre a kaputól, ő meg tökéletes fejest küldött a bal alsóba. Néhány percen belül kétszer is növelhette volna előnyét Hollandia, de előbb Gakpo lövése a kapufát találta el, aztán Donyell Malen gólját vonta vissza a játékvezető lökés miatt. A hajrában a litvánok nagy erőket mozgattak meg az újabb egyenlítés és a bravúros pontszerzés érdekében – sokat elárul, hogy az első szögletüket a 94. percben végezhették el – a kaput azonban még e játékszituáció után sem sikerült újra eltalálniuk.

ÉSZAK-MACEDÓNIA–LIECHTENSTEIN

Hamar megszerezte a vezetést Észak-Macedónia is, az első negyedóra végén Eljif Elmasz a komplett liechtensteini védelem jobb oldalát kicselezte a tizenhatoson belül, majd az ötösön belülről bepöttyintette a labdát a vendégek kapujába – igaz, az UEFA később Benjamin Büchel kapus öngóljaként könyvelte el a találatot. A folytatásban a vendégek szívós védekezéssel tartották az eredményt, a hazaiak az első félidőben nem tudták növelni előnyüket, hiába kerültek már, már nyomasztó mezőnyfölénybe. Fordulás után viszont gyorsan eldőlt, hogy Liechtenstein nem most szerzi meg első pontjait a selejtezősorozatban: előbb a korábbi újpesti, Enisz Bardi, majd – Bardi passzából – Darko Csurlinov köszönt be. Az utolsó tíz percben aztán a teljesen elfáradó vendégek kiütését Lirim Qamili, majd Luka Sztankovszki találata tette teljessé. Ezzel Észak-Macedónia megőrizte veretlenségét, míg Liechtenstein azt a kétes értékű teljesítményt érte el, hogy ötödik vereségével első európai válogatottként mondhat le a világbajnoki szereplés lehetőségéről. 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
G-CSOPORT
Litvánia–Hollandia 2–3 (Gineitis 36., Girdvainis 43., ill. Depay 11., 63., Timber 33.)

      
1. Hollandia

4

3

1

14–3

+11

10

2. Lengyelország

4

2

1

1

5–3

+2

7

3. Finnország

4

2

1

1

5–5

0

7

4. Litvánia

5

3

2

5–7

–2

3

5. Málta

5

2

3

1–12

–11

2

A G-CSOPORT ÁLLÁSA


J-CSOPORT
Észak-Macedónia–Liechtenstein 5–0 (Büchel 15. – öngól, Bardi 52., Csurdlinov 56., Qamili 82., Sztankovszki 90.)

     
1. Észak-Macedónia53211–2+911
2. Wales531111–6+510
3. Belgium32111–4+77
4. Kazahsztán4133–5–23
5. Liechtenstein550–19–190
A J-CSOPORT ÁLLÁSA


KÉSŐBB
A-CSOPORT
20.45: Németország–Észak-Írország, Köln (Tv: Spíler1)
20.45: Luxemburg–Szlovákia, Luxembourg
E-CSOPORT
20.45: Törökország–Spanyolország, Konya (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT
20.45: Lengyelország–Finnország, Chorzów
J-CSOPORT
20.45: Belgium-Kazahsztán, Brüsszel

KORÁBBAN
E-CSOPORT
Grúzia–Bulgária 3–0 (Kvarachelia 30., Gagnidze 44., Mikautadze 65.)

 

