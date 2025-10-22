Torna-vb: Mészáros Krisztofer nyolcadik egyéni összetettben

Mészáros Krisztofer nyolcadik helyen végzett az egyéni összetett szerdai döntőjében a tornászok jakartai világbajnokságán, a számot a 2021-es tokiói olimpiai bajnok japán Hasimoto Daiki nyerte.
A tavalyi párizsi olimpián kilencedik Mészáros a 15. helyen került be a 24-es fináléba, és emellett majd a talaj pénteki döntőjében is érdekelt lesz. Talajon 13,366, lólengésben 13,666, gyűrűn 12,866, ugrásban 13,500, korláton 13,600 és nyújtón 13,666 pontot kapott, így 80,664 pontja lett.
A háromszoros olimpiai bajnok Hasimotónak ez volt az ötödik vb-címe.
A csütörtöki női összetett döntőben Mayer Gréta és Székely Zója érdekelt, utóbbi a felemáskorlát fináléjában is szerepelni fog pénteken.
TORNA-VILÁGBAJNOKSÁG
FÉRFIAK, EGYÉNI ÖSSZETETT
1. Hasimoto Daiki (Japán) 85,131 pont
2. Csang Po-heng (Kína) 84,333
3. Noe Seifert (Svájc) 82,831
...8. Mészáros Krisztofer 80,664
