Bruno Fernandes: Csakis elismerően szólhatok a magyarokról

– Hogyan értékeli a magyar válogatott teljesítményét?

– Tudtuk előre, hogy egy nagyon nehéz ellenféllel állunk majd szemben, amely életveszélyes az állított labdás szituációkban, a letámadásokban, a visszatámadásokban, és a magyar csapat pontosan ezt hozta – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére Bruno Fernandes, a Manchester United légiósa. – A magyarok a lecsorgó labdák megszerzésében is jóknak bizonyultak, és ha területhez engedtük őket, mindig képesek voltak veszélyt teremteni. Csakis az elismerés hangján szólhatok a magyarok válogatott teljesítményéről.

– Mekkora nyomást jelent a portugál válogatottnak, hogy a nála gyengébbnek minősített ellenfelek ellen nem hibázhat, és mindig győzelmi kényszer alatt kell játszania?

– Természetes, hogy ilyen körülmények között kell játszanunk. A válogatott játékosok az egyesületeikben is rendre ekkora nyomás alatt lépnek pályára, és muszáj pozitívan értékelni egy olyan helyzetet, amely a győzelemre ösztönöz. Minden játékosnak képesnek kell lennie megharcolni a nyomással, és megharcolni a sikerért.

– Összességében, milyennek látta a mérkőzést?

– Bosszantó és kiábrándító, hogy nem sikerült győzni, de a következő fordulóban mindenképpen ki akarjuk vívni a világbajnoki szereplés jogát. A találkozó utolsó fél órájában átengedtük a kezdeményezést az ellenfélnek, és túlságosan kinyíltunk. Ezzel együtt, jobbára mi uraltuk a mérkőzést, de egyik pillanatról a másikra átálltunk az ellentámadásokra, noha ez a magyar csapatnak kedvezett, a mi erősségünk a labdabirtoklásra alapuló játék, és ez a helyzet érezhetően nem feküdt a csapatnak.

– Mi hiányzott a győzelemhez?

– Mint említettem, az utolsó percekben belementünk a magyar válogatott játékába, és túl sok területet hagytunk az ellenfélnek ahhoz, hogy kibontakozhasson. Egyértelmű, hogy a portugál válogatottnak az fekszik, ha kezdeményezhet, irányíthatja a játékot, és azzal, hogy erről lemondtunk, kizökkentünk a saját ritmusunkból.

– Milyen a hangulat az öltözőben?

– Csalódottak vagyunk, ugyanakkor biztosan érezzük, hogy a botlás ellenére képesek leszünk felülkerekedni a nehézségeken. Kötelességtudóan állunk a helyzethez: ki kell vívni a világbajnoki szereplés jogát.

– Milyen tanulságokat von le a mérkőzésből?

– Minden mérkőzés tanulságul szolgál a következőre. Írország ellen is szenvedtünk, igaz, az egy más típusú meccs volt, de végül sikerült megnyernünk, és bár most nem jött össze a győzelem, képesnek kell lennünk a következő mérkőzésünket megnyerni. Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy ha kivívjuk a világbajnoki részvétel jogát, az esélyesség terhét továbbra is cipelnünk kell, és ezzel a teherrel együtt kell érvényesülnünk. Én továbbra is tartom, hogy Portugália – noha ma megbotlott – változatlanul az egyik legerősebb válogatott, amely a világbajnokságra készül, persze szem előtt tartva, hogy sok más válogatott is az esélyesek közé tartozik. Mindez nem befolyásolja az önbizalmunkat, sem azt, hogy mire lehet képes a nemzeti csapat.

Amint lefújták a mérkőzést a José Alvalade Stadionban, érezni lehetett, hogy a portugál válogatott játékosai szeretnének mielőbb eltűnni a színről. Jóllehet, egy-egy botlást követően is illik odaállni a sajtó képviselői elé, de a vegyes zónában ezúttal csak a nemzeti csapat sajtófőnökének unszolására jelent meg összesen két játékos – noha a norma szerint legalább hárman kijönnek –, és közülük is csak Bruno Fernandes beszélt hosszabban az újságírókkal. A Manchester United légiósa előtt Nuno Tavares válaszolt néhány kérdésre, láthatóan olyan kedvvel, mint aki a fogorvoshoz készül.

„Nem sikerült lezárnunk a mérkőzést, pedig ez volt a célunk. Mindent megtettünk azért, hogy megszerezzük a harmadik gólt, de sajnos nem sikerült, és így döntetlen lett a vége. Most már a következő találkozóra összpontosítunk, hogy bebiztosítsuk az első helyet és a vb-részvételt” – fogalmazott a védő, aki csereként beállva nem sok vizet zavart a meccsen, és korántsem biztos, hogy legközelebb ott lehet a kvalifikációt szavatoló mérkőzésen.

„Szeretném, ha az írek elleni idegenbeli meccsre is behívnának, eddig élveztem a kapitány bizalmát, bízom benne, hogy nem veszítem el” – mondta Nuno Tavares arra a felvetésre, hogy szerinte számára lesz-e legközelebb.

Cristiano Ronaldo, aki a José Alvalade Stadionban szerzett két góljával immár minden idők legeredményesebb játékosává vált a vb-selejtezők történetében (41 találatnál jár) csak a közösségi oldalán reagált a kedd esti találkozóra, nem meglepő módon elsősorban a saját érdemeit kiemelve.

„Nem titok, nagyon sokat jelent számomra, hogy a válogatottat képviselhetem, amiért rendkívül büszke vagyok arra, hogy elértem ezt az egyedülálló mérföldkövet Portugália színeiben. Köszönöm mindenkinek, aki segített eljutni idáig. Találkozunk novemberben, hogy lezárjuk a világbajnoki kvalifikációt!” – írta Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 4. FORDULÓ

PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek

PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)

A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0

