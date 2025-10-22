Fotók: minden idők legjei – veterán birkózó-világbajnokság

Amikor nemcsak mi, hanem a külföldi vendégek is azt mondják, akkor valószínűleg igaz: minden idők bizonyára legjobb, legnagyobb veterán-világbajnokságát rendezte meg a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) Tatabányán.

Már a kulisszák is kielégítették a legmagasabb igényeket, hiszen a versenyre a remek új multifunkcionális sportcsarnokban került sor. Az esélyegyenlőség jegyében a súlycsoportok mellett itt már korosztályok is vannak: A kategória (35–40 év), B (41–45), C (46–50), D (51–55), E (55–60).

Kiss Balázs minden korosztályban vb-t tudott nyerni a világ számos sarkában

Az első veterán-vb-t 1992-ben szervezték meg a kolumbiai Caliban. Azóta természetesen hazánk is kivette a részét a rendezésből, hiszen korábban háromszor volt házigazda, a budapesti BOK-csarnok mellett vidéki helyszínen is (2007 – Szombathely, 2012 – Budaörs). Negyedszerre, 2025-ben Tatabányán a nagyszerű helyszín és szervezés mellé kiváló hangulat is társult a népes és lelkes közönségnek köszönhetően, ráadásul a szakmai siker sem maradt el: a magyar válogatott a két szakágban összesen nyolc arannyal, négy ezüsttel és öt bronzzal az éremtáblázat második helyén végzett az oroszok mögött.

A vb hivatalos „arcának” sikerült megnyerni a 2009-es világbajnok, emellett Eb-ezüst-, vb- és Eb-bronzérmes Kiss Balázst, aki ebben a korosztályban is felért a csúcsra. Mellette az aktív korában olimpiai és vb-bronz-, valamint Eb-ezüstérmes Hatos Gábor, illetve Lukács Imre, Fábián Tamás, a 18 év szünet, 2007 után újrázó Mátyás Gábor, a veteránként immár triplázó Dajka Zsolt és Cseperkáló Péter, valamint a duplázó Nunajev Juszup diadalmaskodott. Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke így méltatta a mieinket: „Le a kalappal előttük, fantasztikus, hogy idejüket, energiájukat és pénzüket nem sajnálva felkészültek erre a viadalra, bebizonyították, hogy itt is a világ élvonalához tartozunk.”

Fábián Tamás egy győzelme a három közül

Lukács Imre a fiainak is köszönetet mondott

Cseperkáló Péterrel volt az erő

Dajka Zsolt ott hagyta a cipőjét a szőnyegen, visszavonult

Mátyás Gábor (zöldben) tizenhét év szünet után lett újra veterán-világbajnok

Hatos Gábor nem sokat változott aktív kora óta, most is ugyanolyan remekül csinálja az orsófogást, mint korábban

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 18-i lapszámában jelent meg.)