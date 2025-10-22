Visszahívta Csák Levente elnököt a Magyar Síszövetség küldöttgyűlése

A szövetség tájékoztatása szerint az elnökség és az ellenőrző bizottság is lemondott, miután egy nyilatkozatot tettek közzé arról, hogy amennyiben az elnökség és az ellenőrző bizottság bármely tagját visszahívják tisztségéből, ők is távoznak.

A tagság ezután a jelölőbizottság felállításáról szavazott: Vágó Balázs, Körtvélyessy László, Székely Zoltán lettek a tagok.

A következő rendkívüli közgyűlést a síszövetség novemberben hívja össze. A tisztújító küldöttgyűlés előkészítésével és az addig felmerülő halaszthatatlan ügyek kezelésével a tagság Lovas Andrást bízta meg.

„A síszövetség sportszakmai munkája a küldöttgyűlésen meghozott döntésektől függetlenül továbbra is zavartalanul működik” – áll az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményben.