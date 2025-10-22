Nemzeti Sportrádió

Ideiglenes kapitánnyal próbálják meg kiharcolni a vb-pótselejtezőt a csehek

2025.10.22. 17:20
Jaroslav Köstl (Fotó: Getty Images)
vb 2026 vb-selejtező Jaroslav Köstl cseh válogatott világbajnoki selejtező
Jaroslav Köstl személyében ideiglenes szövetségi kapitány irányítja a cseh labdarúgó-válogatottat az utolsó világbajnoki selejtező mérkőzésen.

Jaroslav Köstl a múlt héten menesztett Ivan Hasek segítője volt. Elődjének azt követően köszönték meg a munkáját, hogy az együttes 2–1-re kikapott Feröer vendégeként.

A jelenleg hárompontos lemaradásban az L-csoport második helyén álló csehek november 17-én Gibraltár ellen zárják a sorozatot, Köstl pedig a négy nappal korábbi, San Marino ellen felkészülési összecsapáson is megbízott szövetségi kapitány lesz.

A csoportelső horvátok egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így a csehek esélye minimális a közvetlen kvalifikáció megszerzésére, ám a pótselejtezőt érő második hely kiharcolására van reményük. Ehhez a mögöttük egypontos lemaradásban lévő feröerieket kell megelőzniük.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
AZ L-CSOPORT TOVÁBBI PROGRAMJA
9. FORDULÓ
2025. november 14.
Gibraltár–Montenegró
Horvátország–Feröer
10. FORDULÓ
2025. november 17.
Csehország–Gibraltár
Montenegró–Horvátország

     
L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Horvátország

6

5

1

20–1+1916
2. Csehország

7

4

1

2

12–8+413
3. Feröer

7

4

3

10–6+412
4. Montenegró

6

2

4

4–13–96
5. Gibraltár

6

6

2–20–180

 

 

