Ideiglenes kapitánnyal próbálják meg kiharcolni a vb-pótselejtezőt a csehek

Jaroslav Köstl a múlt héten menesztett Ivan Hasek segítője volt. Elődjének azt követően köszönték meg a munkáját, hogy az együttes 2–1-re kikapott Feröer vendégeként.
A jelenleg hárompontos lemaradásban az L-csoport második helyén álló csehek november 17-én Gibraltár ellen zárják a sorozatot, Köstl pedig a négy nappal korábbi, San Marino ellen felkészülési összecsapáson is megbízott szövetségi kapitány lesz.
A csoportelső horvátok egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így a csehek esélye minimális a közvetlen kvalifikáció megszerzésére, ám a pótselejtezőt érő második hely kiharcolására van reményük. Ehhez a mögöttük egypontos lemaradásban lévő feröerieket kell megelőzniük.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
AZ L-CSOPORT TOVÁBBI PROGRAMJA
9. FORDULÓ
2025. november 14.
Gibraltár–Montenegró
Horvátország–Feröer
10. FORDULÓ
2025. november 17.
Csehország–Gibraltár
Montenegró–Horvátország
|L-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Horvátország
6
5
1
–
|20–1
|+19
|16
|2. Csehország
7
4
1
2
|12–8
|+4
|13
|3. Feröer
7
4
–
3
|10–6
|+4
|12
|4. Montenegró
6
2
–
4
|4–13
|–9
|6
|5. Gibraltár
6
–
–
6
|2–20
|–18
|0