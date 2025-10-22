Ideiglenes kapitánnyal próbálják meg kiharcolni a vb-pótselejtezőt a csehek

Jaroslav Köstl a múlt héten menesztett Ivan Hasek segítője volt. Elődjének azt követően köszönték meg a munkáját, hogy az együttes 2–1-re kikapott Feröer vendégeként.

A jelenleg hárompontos lemaradásban az L-csoport második helyén álló csehek november 17-én Gibraltár ellen zárják a sorozatot, Köstl pedig a négy nappal korábbi, San Marino ellen felkészülési összecsapáson is megbízott szövetségi kapitány lesz.

A csoportelső horvátok egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így a csehek esélye minimális a közvetlen kvalifikáció megszerzésére, ám a pótselejtezőt érő második hely kiharcolására van reményük. Ehhez a mögöttük egypontos lemaradásban lévő feröerieket kell megelőzniük.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

AZ L-CSOPORT TOVÁBBI PROGRAMJA

9. FORDULÓ

2025. november 14.

Gibraltár–Montenegró

Horvátország–Feröer

10. FORDULÓ

2025. november 17.

Csehország–Gibraltár

Montenegró–Horvátország