Kevin Kilbane: A magyarok elleni lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb meccse

– Ott lesz Írország a 2026-os világbajnokságon?

– Fájdalmasan hosszú ideje várunk a kijutásra, huszonhárom évvel ezelőtt szerepeltünk legutóbb a tornán – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 111-szeres válogatott Kevin Kilbane, aki az említett 2002-es vb-n mind a négy mérkőzésen játszott az ír válogatottban. – Sokak szerint az ír futball átmeneti időszakát éli, nagy változáson megy keresztül. Ügyes fiatalok kerültek ki az utánpótlásból, ám az elmúlt időszakban a selejtezősorozatokban mindig kudarcot vallottunk. Ha egyszer átszakadna a gát, biztos vagyok benne, hogy a folyamatok jó irányba fordulnának. Egy álmom válna valóra, ha sikerülne a kvalifikáció, mivel jó ideje Kanadában élek, ugyanakkor nem szeretném könnyelműen rávágni, hogy biztosan ott leszünk a következő vb-n. Úgy érzem, még mindig az a helyzet, hogy a csapat tehetségeinek fejlődniük kell, hogy nagy eredményeket érhessünk el.

Az „első számú esélytelenek” nyugalmával lehet készülni…

Fotó: AFP

– Előzetesen hová helyezné az erőviszonyok alapján Írországot a csoportban?

– Mi vagyunk az „első számú esélytelenek”: harmadik helyen állunk Portugália és Magyarország mögött, ez tiszta sor, elfogadjuk. Éppen ezért lesz olyan fontos a szombati dublini mérkőzés.

– Annak tükrében, amit mondott, melyik válogatott az első csoportmérkőzés esélyese?

– Nem gondolnám, hogy a miénk. Ha visszatekintünk az utóbbi egy-két év hazai mérlegére, nem magától értetődő, hogy Írország a favorit. Sok csapat ellen szenvedtünk, ezért még a saját közönségünk előtt is nehéz az olyan kaliberű válogatott ellen, mint Magyarország. Bármennyire fáj kimondanom, ha a személyi összetételt nézem, ellenfelünknek jobb játékosai vannak. Nálunk minden azon múlik, mennyire tudunk csapatként működni.

– Az eredménykényszer miatt nyílt játékot vár Írországtól?

– Éppen ellenkezőleg, az elsődleges feladat ugyanis Magyarország megakadályozása a gólszerzésben. Ha ez sikerül, jó esélyünk van egy-nullára nyerni – ha be is húzzuk a három pontot, gálaelőadásra senki se számítson, nem várok sok gólt. Túl sok forog kockán ahhoz, hogy felvállaljuk a nyílt sisakos futballt. Nem kevesebbet állítok, mint hogy ez lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb meccse. Talán csak a 2017-es, dánok elleni vb-selejtezős rájátszás volt ehhez fogható, amelyen elhasalt a csapat. Ha elveszítjük a magyarok elleni hazai vb-selejtezőt, lemondhatunk a kijutásról. Ellenfelünkhöz hasonlóan mindent vagy semmit mérkőzés előtt állunk.

Heimir Hallgrímssonról sugárzik a magabiztosság

– A Nemzetek Ligája B-ligájában gyengélkedett az együttes, hat mérkőzésen hat pontot szerzett. Javult azóta a csapatjáték?

– Az idei teljesítményünk alapján jó irányba haladunk. Amióta Hallgrímsson szövetségi kapitány átvette az irányítást, egyre nehezebb legyőzni a válogatottat. Szó sincs arról, hogy látványosan játszanánk vagy sorra kitömnénk az ellenfeleket – ez nem is lehet elvárás, hiszen a történelemben alig fordult elő olyan, hogy kettőnél több góllal nyertünk mérkőzést. Az izlandi tréner azonban okosan felismerte, hogy az eredményességhez veszélyes pontrúgásokra és stabil védekezésre van szükség, a keze alatt mindkét téren előrelépett Írország. Szerintem a hátvédsor a legerősebb csapatrészünk, ezért bízom benne, hogy megnehezíthetjük minden ellenfelünk, akár még a portugálok dolgát is.

– Bízik a kapitányuk szakértelmében?

– Abszolút. Kifejezetten tetszik a kommunikációja: kerüli a nagy szavakat, nem állít olyat, hogy mi vagyunk a legnagyobb futballnemzet. Egyfajta csendes magabiztosság sugárzik róla, hisz abban, hogy kijutunk a világbajnokságra, és ezt a hitet a maga stílusában át is adta a srácoknak és a szurkolóknak. Írországban hosszú idő óta most először sorakozott fel mindenki a szövetségi kapitány mögé, élvezi a szurkolók és a játékosok támogatását. Elődje, Stephen Kenny rendkívül megosztó személyiség volt, végre nagy az összetartás a futballtársadalmunkban.

– Pedig a góllövéssel hadilábon áll Írország, legutóbbi meccsén Luxemburg ellen nem sikerült betalálnia, és a Nemzetek Ligája B-ligájában is csak hármat szerzett. A sérült Troy Parrott kiválása különösen érzékeny veszteség?

– Ha azt nézem, hogy tíz gólt szerzett az idényben, igen, de szerintem az AS Romához kölcsönbe kerülő Evan Ferguson a legjobb csatárunk. Nagyon bízom a képességeiben, meggyőződésem, hogy a következő tíz évben bebizonyítja, megfelel az elvárásoknak.

Szoboszlai Dominik karácsony óta az egyik nagy kedvence

– Úgy tűnik, rajta kívül kevés egyénisége van Írországnak, aki mérkőzéseket dönt el.

– Valóban, többet látok a magyaroknál – az egyik Szoboszlai Dominik. Világklasszis futballista, páratlan a teljesítménye, karácsony óta őt tartom a Premier League legjobb középpályásának. Képes irányítani a játékot, és bármikor benne van, hogy egyetlen villanással eldönti a mérkőzést, úgyhogy különösen oda kell figyelnünk rá. Ami a mieinket illeti, Írországnak jelenleg nincs olyan képességű gólfelelőse, mint annak idején Robbie Keane volt, sem Damien Duffhoz mérhető kreatív játékosa vagy Roy Keane-hez fogható kiemelkedő középpályása. A keret sem túl mély, nincs negyven-ötven futballistánk, akiből sérülés esetén válogathatnánk.

– Ha már korábbi válogatott csapattársait említette, az ön generációja vitte ki legutóbb Írországot világbajnokságra. Mi volt a csapat titka?

– Jól kezdtük a csoportot, Amszterdamban és Lisszabonban is pontot szereztünk, ami óriási önbizalmat adott. Egy percig sem éreztük, hogy ne lenne keresnivalónk Portugália vagy éppen Hollandia ellen. Úgy voltunk vele, mi vagyunk a jobbak, és odahaza legyőzhetjük a nagyágyúkat. Később sikerült megtréfálnunk a hollandokat, veretlenül jutottunk a rájátszásba – ez a tapasztalat mondatja velem, hogy a válogatottnak mindennél fontosabb a jó rajt, azaz Magyarország legyőzése.