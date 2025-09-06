Nemzeti Sportrádió

Kevin Kilbane: A magyarok elleni lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb meccse

2025.09.06. 08:07
Kevin Kilbane több nagy egyéniséget lát a magyaroknál, de – persze – az írek sikerében bízik (Fotó: Imago Images)
foci vb 2026 Magyarország vb 2026 vb-selejtező Kevin Kilbane Írország ír válogatott magyar válogatott
Az ír válogatott játékosaként a 2002-es világbajnokságon is szereplő Kevin Kilbane szerint Írország az „első számú esélytelen” a vb-selejtezős csoportjában, azonban Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mögé az egész nemzet felsorakozott.

–  Ott lesz Írország a 2026-os világbajnokságon?
– Fájdalmasan hosszú ideje várunk a kijutásra, huszonhárom évvel ezelőtt szerepeltünk legutóbb a tornán – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 111-szeres válogatott Kevin Kilbane, aki az említett 2002-es vb-n mind a négy mérkőzésen játszott az ír válogatottban. – Sokak szerint az ír futball átmeneti időszakát éli, nagy változáson megy keresztül. Ügyes fiatalok kerültek ki az utánpótlásból, ám az elmúlt időszakban a selejtezősorozatokban mindig kudarcot vallottunk. Ha egyszer átszakadna a gát, biztos vagyok benne, hogy a folyamatok jó irányba fordulnának. Egy álmom válna valóra, ha sikerülne a kvalifikáció, mivel jó ideje Kanadában élek, ugyanakkor nem szeretném könnyelműen rávágni, hogy biztosan ott leszünk a következő vb-n. Úgy érzem, még mindig az a helyzet, hogy a csapat tehetségeinek fejlődniük kell, hogy nagy eredményeket érhessünk el.

Az „első számú esélytelenek” nyugalmával lehet készülni…

103109681
Fotó: AFP

– Előzetesen hová helyezné az erőviszonyok alapján Írországot a csoportban?
– Mi vagyunk az „első számú esélytelenek”: harmadik helyen állunk Portugália és Magyarország mögött, ez tiszta sor, elfogadjuk. Éppen ezért lesz olyan fontos a szombati dublini mérkőzés.

–  Annak tükrében, amit mondott, melyik válogatott az első csoportmérkőzés esélyese?
– Nem gondolnám, hogy a miénk. Ha visszatekintünk az utóbbi egy-két év hazai mérlegére, nem magától értetődő, hogy Írország a favorit. Sok csapat ellen szenvedtünk, ezért még a saját közönségünk előtt is nehéz az olyan kaliberű válogatott ellen, mint Magyarország. Bármennyire fáj kimondanom, ha a személyi összetételt nézem, ellenfelünknek jobb játékosai vannak. Nálunk minden azon múlik, mennyire tudunk csapatként működni.

– Az eredménykényszer miatt nyílt játékot vár Írországtól?
– Éppen ellenkezőleg, az elsődleges feladat ugyanis Magyarország megakadályozása a gólszerzésben. Ha ez sikerül, jó esélyünk van egy-nullára nyerni – ha be is húzzuk a három pontot, gálaelőadásra senki se számítson, nem várok sok gólt. Túl sok forog kockán ahhoz, hogy felvállaljuk a nyílt sisakos futballt. Nem kevesebbet állítok, mint hogy ez lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb meccse. Talán csak a 2017-es, dánok elleni vb-selejtezős rájátszás volt ehhez fogható, amelyen elhasalt a csapat. Ha elveszítjük a magyarok elleni hazai vb-selejtezőt, lemondhatunk a kijutásról. Ellenfelünkhöz hasonlóan mindent vagy semmit mérkőzés előtt állunk.

Heimir Hallgrímssonról sugárzik a magabiztosság

– A Nemzetek Ligája B-ligájában gyengélkedett az együttes, hat mérkőzésen hat pontot szerzett. Javult azóta a csapatjáték?
– Az idei teljesítményünk alapján jó irányba haladunk. Amióta Hallgrímsson szövetségi kapitány átvette az irányítást, egyre nehezebb legyőzni a válogatottat. Szó sincs arról, hogy látványosan játszanánk vagy sorra kitömnénk az ellenfeleket – ez nem is lehet elvárás, hiszen a történelemben alig fordult elő olyan, hogy kettőnél több góllal nyertünk mérkőzést. Az izlandi tréner azonban okosan felismerte, hogy az eredményességhez veszélyes pontrúgásokra és stabil védekezésre van szükség, a keze alatt mindkét téren előrelépett Írország. Szerintem a hátvédsor a legerősebb csapatrészünk, ezért bízom benne, hogy megnehezíthetjük minden ellenfelünk, akár még a portugálok dolgát is.

– Bízik a kapitányuk szakértelmében?
– Abszolút. Kifejezetten tetszik a kommunikációja: kerüli a nagy szavakat, nem állít olyat, hogy mi vagyunk a legnagyobb futballnemzet. Egyfajta csendes magabiztosság sugárzik róla, hisz abban, hogy kijutunk a világbajnokságra, és ezt a hitet a maga stílusában át is adta a srácoknak és a szurkolóknak. Írországban hosszú idő óta most először sorakozott fel mindenki a szövetségi kapitány mögé, élvezi a szurkolók és a játékosok támogatását. Elődje, Stephen Kenny rendkívül megosztó személyiség volt, végre nagy az összetartás a futballtársadalmunkban.

– Pedig a góllövéssel hadilábon áll Írország, legutóbbi meccsén Luxemburg ellen nem sikerült betalálnia, és a Nemzetek Ligája B-ligájában is csak hármat szerzett. A sérült Troy Parrott kiválása különösen érzékeny veszteség?
– Ha azt nézem, hogy tíz gólt szerzett az idényben, igen, de szerintem az AS Romához kölcsönbe kerülő Evan Ferguson a legjobb csatárunk. Nagyon bízom a képességeiben, meggyőződésem, hogy a következő tíz évben bebizonyítja, megfelel az elvárásoknak.

Szoboszlai Dominik karácsony óta az egyik nagy kedvence

– Úgy tűnik, rajta kívül kevés egyénisége van Írországnak, aki mérkőzéseket dönt el.
– Valóban, többet látok a magyaroknál – az egyik Szoboszlai Dominik. Világklasszis futballista, páratlan a teljesítménye, karácsony óta őt tartom a Premier League legjobb középpályásának. Képes irányítani a játékot, és bármikor benne van, hogy egyetlen villanással eldönti a mérkőzést, úgyhogy különösen oda kell figyelnünk rá. Ami a mieinket illeti, Írországnak jelenleg nincs olyan képességű gólfelelőse, mint annak idején Robbie Keane volt, sem Damien Duffhoz mérhető kreatív játékosa vagy Roy Keane-hez fogható kiemelkedő középpályása. A keret sem túl mély, nincs negyven-ötven futballistánk, akiből sérülés esetén válogathatnánk.

– Ha már korábbi válogatott csapattársait említette, az ön generációja vitte ki legutóbb Írországot világbajnokságra. Mi volt a csapat titka?
– Jól kezdtük a csoportot, Amszterdamban és Lisszabonban is pontot szereztünk, ami óriási önbizalmat adott. Egy percig sem éreztük, hogy ne lenne keresnivalónk Portugália vagy éppen Hollandia ellen. Úgy voltunk vele, mi vagyunk a jobbak, és odahaza legyőzhetjük a nagyágyúkat. Később sikerült megtréfálnunk a hollandokat, veretlenül jutottunk a rájátszásba – ez a tapasztalat mondatja velem, hogy a válogatottnak mindennél fontosabb a jó rajt, azaz Magyarország legyőzése.

Robbie Keane idővel a legmagasabb szinten dolgozhat edzőként

A jó barátok kapcsolata akkor sem szakad meg, ha az élet messze sodorja őket egymástól – a Kanadában élő Kevin Kilbane figyelemmel kíséri cimborája, Robbie Keane vezetőedzői munkásságát. Miután az ír válogatott két legendája nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt együtt nemzeti színekben és jól ismeri egymást emberileg is, megkérdeztük a 111-szeres válogatott bal oldali középpályást, mit gondol hazája gólrekorderének edzői képességeiről.
„Szoros volt a kapcsolatunk, lényegében mindvégig csapattársak voltunk az ír válogatottban – válaszolta Kevin Kilbane. – Követem Robbie edzői pályafutását, Izraelben és Magyarországon, a Ferencvárosnál is szép sikereket ért, illetve ér el. Mindez nem lep meg, mivel nagyszerű csapatkapitánynak, igazi vezérnek ismertem meg. Bárhol is vállal munkát, szerintem eredményes lesz. Egészen más utat jár be a többi ír edzőhöz képest, de a kontinensen szerzett tapasztalat segíti a fejlődését. Nem látom okát, idővel miért ne kapna kispadot a Premier League-ben, tulajdonságai alapján a legmagasabb szinten vezethet csapatot. Rendkívül keményen dolgozik, bármit megtenne együttese sikeréért, a klub szurkolóiért.”

 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic FC – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic FC – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

