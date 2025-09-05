Marco Rossi: Hét éve maximálisan elhivatott vagyok, ez azóta sem változott

Ilyen az, amikor ideális körülmények között ébredhetnek a válogatott labdarúgói. Telkiben kora őszi (vagy inkább késő nyári…) napsütésre húzhatták el szobáiknak függönyeit, hogy aztán a közös reggelit követően rögtön az edzőpálya felé vegyék az irányt. Kapkodni ugyan nem kellett, de a péntek meglehetősen sűrű volt, Szoboszlai Dominikék az ebéd után útnak indultak Dublinba.

Az edzés a már jól megszokott remek hangulatban kezdődött, néhányan párba álltak és passzolgattak egymásnak, mások egymaguk bűvölték a labdát, míg el nem kezdődött a közös bemelegítés. Marco Rossi és stábja aligha szerette volna túlzott nyomás alá helyezni a futballistákat, könnyed labdás gyakorlatok szerepeltek a programban, szombaton este helyi idő szerint 19.45 (magyar idő szerint 20.45) órától már úgyis mindenki a saját vállán érezheti majd a szurkolók és a média irányából érkező nyomást. Hiszen a selejtezősorozat tétje nem kisebb, mint a 2026-os világbajnokságra, negyven év után az első vb-re való kijutás.

A dublini időjárás persze már semmiben sem emlékeztetett a budapestire. Míg Ferihegyen a felszálláskor elég volt a rövid ujjú póló, az ír fővárosban azonnal elő kellett venni a melegebb ruhaneműt. A hőmérséklet a délutáni órákban tizenöt fok körül alakult, hol a nap sütött ki, hol az eső csepegett.

Évek óta szokása már a Marco Rossi vezette stábnak, hogy bár az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályzata biztosítja az edzéslehetőséget a mérkőzés helyszínén a találkozót megelőző napon, a csapat a házigazdák pályáján már nem gyakorol, a játékosok ezúttal is csupán bejárták, szemügyre vették az Aviva Stadion gyepét. Külső szemlélőként annyit mondhatunk (ha már a „smaragd szigeten” vagyunk): zöldebb nem is lehetne!

A pályabejárást követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány – szokásával ellentétben – rövid válaszokat adott az újságírók kérdéseire, nem fejtette ki úgy a válaszait, ahogy azt tőle megszokhattuk, és mindig örömmel vesszük.

Az egyik legnagyobb problémáról, a középpálya közepéről kieső Schäfer András sérüléséről nagyon diplomatikusan mindössze annyit mondott: „A múltban sem beszéltem a hiányzó játékosokról, most sem akarok. Világbajnoki selejtezősorozatot kezdünk, most erre koncentrálunk. Mindig is voltak hiányzóink, de van huszonhárom játékosom és három kapusom. Annak kell játszania, aki a rendelkezésre tud állni, igyekszünk az ő játékukkal büszkévé tenni a szurkolókat.”

Legutóbb a tavalyi Európa-bajnokság előtt, az utolsó előtti felkészülési mérkőzésen itt Dublinban találkozott a két csapat, akkor 2–1-re az írek nyertek, miközben az egész meccsen a magyar csapat játszott fölényben. Ám azóta kapitányt váltottak az írek. Vajon miben változott leginkább a játékuk?

„Alaposan elemeztük az ír csapatot, ismerjük az összes játékosát, ismerjük a rendszert is, amelyben játszik – fogalmazott Marco Rossi. – Nem várunk meglepetést sem a kezdőcsapatuk összeállításában, sem a játékrendszerükben. Amint arról gyakran szó esik, Portugália más szintet képvisel, mint a csoport többi tagja, mi valószínűleg a második helyért leszünk versenyben az írekkel. Kiegyenlített meccset várok, amelyet apróságok dönthetnek el. Mindent megteszünk, hogy ezúttal a mi javunkra billenjen a mérleg serpenyője.”

Nagy derültséget keltett az Aviva Stadion sajtótájékoztató termében az a kérdés, hogy vajon a magyar válogatottban is jobbhátvédet játszik-e a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik, mint klubcsapata, a Liverpool legutóbbi két mérkőzésén.

„Nem hiszem, hogy ez be fog következni – felelte nevetve a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Dominikot mi azon a poszton szerepeltetjük majd, ahol nekünk a leghasznosabb, és amely számára is a legkomfortosabb.”

Az elmúlt években a magyar csapat két brit együttes, Anglia és Skócia ellen már megtalálta a győzelem kulcsát. Adja magát a kérdés: az ugyancsak a Brit-szigeteken található Írország ellen is sikerre vezethetnek a korábbi megoldások?

„Az ír válogatott masszív, fizikai erőt mutató csapat, és labdabirtoklásban is jelentős játékerőt képvisel – magyarázta az olasz szakember. – De nem egyezik meg teljesen a skót és az ír játékstílus. Az írek keretéből öten az angol Premier League-ben játszanak, egy játékos az olasz Serie A-ban, tizenketten pedig a Championshipben. Így aztán nagyon intenzív, nehéz mérkőzésre számítok.”

A sajtótájékoztatókon, tudósításokban óhatatlanul rendre témát szolgáltat, de Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is sokat beszél arról, hogy kimondott cél 40 év után újra világbajnokságon szerepelni – még ha ezt nem is lehet elvárásként megfogalmazni, ahogy azt mindig hozzátesszük. Arra voltunk kíváncsiak, a negyvenévnyi távollétről vajmi keveset tehető Rossi ennek a negyven évnek a gyakori emlegetését hogyan éli meg – idegesíti-e, nyomasztja-e őt, vagy ellenkezőleg: motiválja, hogy négy évtized után ő lehet a hős, aki kivezeti a csapatot a vb-re, mint Mózes a zsidó népet az egyiptomi fogságból az Ígéret földjére (még a 40 év is stimmel...).

„Tudom, hogy mennyire fontos ez a meccs és az egész sorozat a magyar futballszurkolóknak, sőt talán mindenkinek Magyarországon – mondta a szövetségi kapitány. – De hét éve, egy júliusi napon is azt mondtam, száz százaléknál nagyobb motivációval nem lehet dolgozni. Márpedig én akkor úgy ültem le Finnország ellen is a kispadra, hogy maximálisan elhivatott vagyok, ez azóta sem változott.”

NS-szakértő: Hamar István Hamar István, 25-szörös válogatott futballista: – Dublin? Ne is mondja, életem egyik legszebb futballélménye – két születésnapom van, kettőt ünneplek. Hetven október hatodika és kilencvenhárom május huszonkilencedike, mindkettőre koccintunk a barátaimmal. Még szép, hogy fejből megvan a dátum! Amint megérkeztünk Írországba, az összes újságíró a szövetségi kapitányunkat vette körül, már ez is nagy élmény volt, de a mérkőzés előtt az egész stadion, harmincezer ír drukker üvöltötte: Puskás, Puskás! Fantasztikus volt megélni, hogy Öcsi bácsi mennyire népszerű arrafelé is, mert ha Madridban lettünk volna, még megérti az ember, de az ott hátborzongató volt. Én meg, huszonkét éves újoncként csak ültem a padon, a negyedik percben Roy Keane és Niall Quinn góljával kettő nullra vezettek az írek, és amikor vége lett az első félidőnek, Öcsi bácsi odaszólt: „na, kecskekergető kisfiam, melegíts, beállsz!” Akkor még fiatal és gyors voltam, talán még jóképű is, de ez most mindegy, sokat szaladgáltam, ugráltam a becsúszó védők felett, azért szólított így. Na meg persze honvédos voltam, addig is éreztem, hogy ránk, kispestiekre másképp tekint Öcsi bácsi, de persze izgultam nagyon: úgy voltam vele, ezért dolgoztam, NB I-es és válogatott labdarúgó akartam lenni, itt az esély, meg kell mutatnom, mit tudok! Ha azt csinálom, mint otthon, minden rendben lesz, mondta Öcsi bácsi, és a negyvenkilencedik percben sikerült szépítenem, a hatvanötödikben pedig egyenlítenem – első válogatott mérkőzés, két gól, Puskás Ferenc a szövetségi kapitány, érti már, miért ünneplem? A végén aztán Balog Tibor, a Róka és Urbán Flórián is betalált, nyertünk négy kettőre. Azt éreztem, hogy addig is ismertek, de onnan el is ismertek. Hasonló forgatókönyv szombaton? A győzelemnek nagyon örülnék, de a negyedik percben ne vezessenek kettővel, azért az ijesztő lenne. Elégedett lennék a döntetlennel!

S. Zs.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

Szombat, 20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország