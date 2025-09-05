A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Írország ellen

Dibusz Dénes: A kerettagok közül a legmagasabb szinten védő kapus. Ami még fontos, hogy a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében is ő védett Gulácsi Péter sérülése miatt, és a válogatott egyik legjobb játékosa volt.

Loic Nego: A legutóbbi felkészülési mérkőzésen együtt játszott Bolla Bendegúzzal. Négyvédős rendszerben a legjobb megoldás, ha a Ligue 1-ben szereplő Le Havre légiósa a jobbhátvéd, Bolla Bendegúz pedig a jobbszélső.

Willi Orbán: A helye megkérdőjelezhetetlen két és három belső védős felállásban is. Amikor játszik, mindenki jobb futballistának tűnik mellette a védelemben, s rögtön meglátszik a hátsó alakzaton, ha sérülés vagy pihentetés miatt nélkülözni kell.

Szalai Attila: Noha mindhárom bajnokiját elveszítette a Kasimpasával, kis túlzással több játékperce van, mint az elmúlt két évben összesen. Négyvédős rendszerben három lehetőség van erre a posztra, a Herthánál hol kezdő, hol csere, hol lecserélt Dárdai Mártonnál biztosabb pont a védelemben, Szalai Gábornak pedig a három belső védős felállás az erőssége.

Kerkez Milos: Egyre stabilabb teljesítményt nyújt a Liverpoolban, a Premier League kiemelt rangadóján, az Arsenal ellen a mezőny egyik legjobbja volt. Nagy Zsoltot dicséret illeti, amiért néhány hónapon át versenyben volt a posztért, az ősszel valószínűleg akkor kap lehetőséget, ha minden mindegy alapon támadni kell a győzelemért – vagy Kerkez Milos megsérül.

Ötvös Bence: Formája és klubja szintje alapján neki kell átvennie Schäfer András feladatait a középpályán. Védekezésben fontos szerep hárul majd rá.

Bolla Bendegúz: Akik nem követik a Rapid meccseit hétről hétre, az ETO elleni Konferencialiga-párharcban megbizonyosodhattak róla, miért a válogatott fontos szereplője. A bécsiek egyik legkreatívabb futballistája, támadásban fontos szerep hárulhat rá, játékkapcsolata kiváló Szoboszlai Dominikkal.

Tóth Alex: Kreativitását, képességeit és formáját tekintve pazarlás lenne kihagyni a kezdőből, a 4–1–4–1-es felállásban a csatár mögött Szoboszlai Dominikkal kis túlzással álomközéppályát alkothat.

Szoboszlai Dominik: Világviszonylatban is kiemelkedő játékos, de hatalmas teher hárul rá: amikor a Liverpoolban nyújtott teljesítményét látva hétről hétre ódákat zeng róla a nemzetközi sajtó és közvélemény, nem meglepő, hogy az egész ország azt várja tőle, hogy 40 év után kivezesse a válogatottat világbajnokságra. Sokat várhatunk tőle, de társainak fel kell nőniük hozzá.

Sallai Roland: Amíg a Galatasaraynál jól támadó jobb oldali védőként van rá szükség, a válogatott egyik legfontosabb, legveszélyesebb támadója. Az Eb-selejtezőben Szerbia ellen kulcsfontosságú, klasszis gólt szerzett, a következő hónapokban is szükség lesz tőle hasonlóra.

Varga Barnabás: Az Eb-n elszenvedett sérülése a múlté, 2025-ben 36 mérkőzésen 19 gólt szerzett és hat gólpasszt adott (ebből egyet-egyet az Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen ért el): a kapu előtti ösztönös megoldásai, a kitűnő súlypontemelkedése és fejjátéka fontos lesz a válogatott törekvései szempontjából.