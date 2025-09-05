Heimir Hallgrímsson: A mostani magyar csapat jobb, mint a 2016-os



Az Ír Labdarúgó-szövetség abbotstowni edzőközpontjában tartott sajtótájékoztatót péntek délelőtt az ír szövetség, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mellett Nathan Collins, az angol Premier League-ben szereplő Brentford védője volt jelen.

Az izlandi származású szövetségi kapitány a magyar válogatott ellen vezette Izlandot a 2016-os Európa-bajnokságon, magyar újságírói kérdésre beszélt arról a találkozóról (1–1) is, és összehasonlította az akkori és mai magyar válogatottat: „Emlékeim szerint a kilenc évvel ezelőtti, franciaországi magyar csapat egy öregedőben lévő együttes volt, amelyet kis híján sikerült legyőznünk. A mostani magyar csapat erősebb, egyénileg is, több olyan játékosa van, aki egymaga is képes meccseket eldönteni.”

Heimir Hallgrímsson beszélt arról is, hogy csak négy csapat van a selejtezőcsoportban. „Különösnek találom a mostani selejtező lebonyolítását amiatt, hogy mindössze hat csoportmérkőzést kell játszanunk, így sokkal kevesebb lehetőség adódik kijavítani a hibákat. Nagyon koncentráltnak kell lenni, minden egyes mérkőzés óriási súllyal bír, hiba nélkül kell teljesítenünk, ha ott akarunk lenni a világbajnokságon – fogalmazott az 58 éves szakvezető. – Tudjuk, hogy a magyar csapat előkelőbb helyen van a FIFA világranglistáján (a magyar csapat a 38., az ír a 60. pillanatnyilag – a szerk.), így papíron esélyesebb, de mi játszunk hazai pályán, ötvenezer fanatikus szurkolónk előtt, úgyhogy kiegyenlítettek az erőviszonyok, nagyon nehéz minket megverni hazai pályán, és szeretnénk nyerni, nagyon fontos lenne jól indítani a selejtezősorozatot.”

Újságírói felvetésre beszélt a csapat talán legnagyobb sztárjáról, az idén nyártól a Romában légióskodó középcsatárról, Evan Fergusonról is. „Kiváló formában van, nagyszerű teljesítményt nyújtott az eddigi néhány Serie A-mérkőzésén, Olaszorszában meccsről meccsre fejlődik.”

Arra a kérdésre, hogy hivatalba lépése, vagyis tavaly nyár óta miben fejlődött a legtöbbet a csapata, rövid gondolkodás után azt felelte: „Sikerült önbizalmat táplálnom a játékosokba és több tehetséges fiatalt beépíteni az együttesbe, építjük a jövő csapatát, amely már most is egyre ütőképesebb.” A magyar csapat erősségei kapcsán pedig kiemelte: „Régóta együtt van a keretük, stabil csapat, és nagyon veszélyesek a pontrúgásokból.”

Erre rákapcsolódva Nathan Collins azt mondta, egyénileg is kiváló játékosok alkotják a magyar csapatot, többen is képesek eldönteni egy-egy mérkőzést, miközben csapatként is egységesnek látja a mieinket. A Szoboszlai Dominikra vonatkozó kérdésre széleset mosolygott, és rögzítette, amit mindannyian tudunk, de sosem ununk meg hallani: „Ragyogó futballista, igazi klasszis.”

A 24 éves védő is reményét fejezte ki a jó hazai rajtban, és meglátása szerint csapatként nagyon erős kollektívát alkot az ír válogatott, amelyet az Aviva Stadionban senki sem írhat le.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

Szombat, 18.00: Örményország–Portugália, Jereván

Szombat, 20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország