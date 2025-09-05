Ismertette az MLSZ a legfontosabb tudnivalókat a Dublinba utazó szurkolókkal

Az MLSZ felhívta a figyelmet rá, hogy az 50 ezer néző befogadására alkalmas Aviva Stadionba másfél órával a mérkőzés kezdete előtt, azaz 18.15-től lehet belépni. Javasolják, hogy a várható lezárásokra és a fokozott forgalomra tekintettel gyalog és időben érkezzenek a mérkőzés helyszínére.

A találkozóra csak Szurkolói Klub-tagok válthattak belépőt, ők a jegyeket e-mailben kapták meg.

Kitértek rá, a Magyarországról történő utazáshoz nem szükséges vízum, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel be lehet lépni az országba, ugyanakkor az Egyesült Királyságon keresztül érkező szurkolók utazás előtt tájékozódjanak az beutazási szabályokról – ebben a konzuli szolgálat segíti a drukkereket.

Az MLSZ felhívta a figyelmet, hogy a mérkőzés napján Dublinban esős, hűvös időjárásra lehet számítani, ezért érdemes ennek megfelelően öltözködni, ugyanakkor a stadionba esernyőt nem lehet bevinni.