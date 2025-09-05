Nemzeti Sportrádió

Ismertette az MLSZ a legfontosabb tudnivalókat a Dublinba utazó szurkolókkal

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 14:40
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Magyarország vb 2026 Írország ír válogatott magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szeptember 6-án, szombaton, magyar idő szerint 19.45-től Írország vendégeként kezdi meg a világbajnoki selejtezősorozatot. A dublini mérkőzés előtt a Magyar Labdarúgó-szövetség ismertette a legfontosabb tudnivalókat az ír fővárosba utazó magyar szurkolók számára.

Az MLSZ felhívta a figyelmet rá, hogy az 50 ezer néző befogadására alkalmas Aviva Stadionba másfél órával a mérkőzés kezdete előtt, azaz 18.15-től lehet belépni. Javasolják, hogy a várható lezárásokra és a fokozott forgalomra tekintettel gyalog és időben érkezzenek a mérkőzés helyszínére.

A találkozóra csak Szurkolói Klub-tagok válthattak belépőt, ők a jegyeket e-mailben kapták meg.

Kitértek rá, a Magyarországról történő utazáshoz nem szükséges vízum, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel be lehet lépni az országba, ugyanakkor az Egyesült Királyságon keresztül érkező szurkolók utazás előtt tájékozódjanak az beutazási szabályokról – ebben a konzuli szolgálat segíti a drukkereket.

Az MLSZ felhívta a figyelmet, hogy a mérkőzés napján Dublinban esős, hűvös időjárásra lehet számítani, ezért érdemes ennek megfelelően öltözködni, ugyanakkor a stadionba esernyőt nem lehet bevinni.

A dublini Konzuli Hivatal telefonszáma munkaidőben
  • +35316613091
  • +35316613092
  • +35316613087
További telefonszámok, Központi ügyelet, Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl)
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: +36-80-36-80-36
Kapcsolódó tartalom

Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti

Szombaton Írország ellen elkezdi világbajnoki selejtezős szereplését Magyarország, a szövetségi kapitánynak a hátvédsorban akadhatnak gondjai, ugyanakkor a támadók remek formában várják a meccseket.

Heimir Hallgrímsson: A mostani magyar csapat jobb, mint a 2016-os

Az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya szerint egyénileg és csapatként is erősebb a jelenlegi magyar válogatott.

Állítsa össze a magyar válogatott Írország elleni kezdőcsapatát!

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írország vendégeként lép pályára világbajnoki-selejtezőn.

A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Írország ellen

Az olvasók is elemezhetik, a formamutatók alapján mely játékosok alkothatnák a magyar labdarúgó-válogatott aktuális kezdőcsapatát, amely nálunk most így állna össze.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

foci vb 2026 Magyarország vb 2026 Írország ír válogatott magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Legfrissebb hírek

Ötös lista: Kerkezen túl – íme, az 5 legizgalmasabb magyaros nyári váltás

Légiósok
3 órája

Heimir Hallgrímsson: A mostani magyar csapat jobb, mint a 2016-os

Foci vb 2026
8 órája

Vb-selejtező: Csányi Sándor meglátogatta a válogatottat

Magyar válogatott
9 órája

Állítsa össze a magyar válogatott Írország elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
9 órája

Nagelsmann: Mérföldekre voltunk mindentől

Foci vb 2026
9 órája

Gálhidi György is büszke a nemzeti csapat újoncaira

Magyar válogatott
10 órája

„Csak a jó dolgok maradtak meg” – Lionel Messi az utolsó hazai vb-selejtezője után

Minden más foci
11 órája

Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti

Magyar válogatott
11 órája
Ezek is érdekelhetik