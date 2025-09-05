Ismertette az MLSZ a legfontosabb tudnivalókat a Dublinba utazó szurkolókkal

Az MLSZ felhívta a figyelmet rá, hogy az 50 ezer néző befogadására alkalmas Aviva Stadionba másfél órával a mérkőzés kezdete előtt, azaz 18.15-től lehet belépni. Javasolják, hogy a várható lezárásokra és a fokozott forgalomra tekintettel gyalog és időben érkezzenek a mérkőzés helyszínére.
A találkozóra csak Szurkolói Klub-tagok válthattak belépőt, ők a jegyeket e-mailben kapták meg.
Kitértek rá, a Magyarországról történő utazáshoz nem szükséges vízum, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel be lehet lépni az országba, ugyanakkor az Egyesült Királyságon keresztül érkező szurkolók utazás előtt tájékozódjanak az beutazási szabályokról – ebben a konzuli szolgálat segíti a drukkereket.
Az MLSZ felhívta a figyelmet, hogy a mérkőzés napján Dublinban esős, hűvös időjárásra lehet számítani, ezért érdemes ennek megfelelően öltözködni, ugyanakkor a stadionba esernyőt nem lehet bevinni.
|A dublini Konzuli Hivatal telefonszáma munkaidőben
|További telefonszámok, Központi ügyelet, Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl)
|Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: +36-80-36-80-36
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország