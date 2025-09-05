Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti

Akad gondja Marco Rossi szövetségi kapitánynak… Az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő válogatott kerethirdetésekor a védők névsorának összeállítása is fejtörést okozhatott neki, ám miután kedden a combizomsérüléssel bajlódó Schäfer András kidőlt a sorból, immár a középpályán is markáns döntést kell hoznia. A szombat este Dublinban 20.45 órakor kezdődő vb-selejtező előtt adódik néhány kérdés – kivel kezd a sorozatban a válogatott, ki szűrheti meg a lendületes ír ellentámadásokat –, az egyik legnagyobb mégis az, vajon Marco Rossi az évek óta jól bevált három belső védős rendszernél marad, vagy az ír fővárosban más hadrendben, négy védővel küldi csapatát pályára. Egyik sem lenne meglepő húzás, hiszen előbbivel sokszor bizonyította már, a masszív védekezéssel erős csapatok otthonában is képes jó eredményt elérni az együttes, az utóbbit pedig már a legutóbbi, Azerbajdzsánban 2–1-re megnyert felkészülési találkozón is gyakorolta a csapat.

Kezdjük a csapatrészek közül a leghátsóval: vajon ki áll Dublinban a kapuban?

Willi Orbán (balról), Szalai Attila és Dibusz Dénes ismét együtt lehet a pályán (Fotó: Árvai Károly)

A kerethirdetéskor kiderült, Marco Rossi ezen a poszton – érthető okokból – a már korábban is számításba vett futballistákra számít, azaz a rutinos Dibusz Dénes mellett Szappanos Péter, valamint az Angliában légióskodó Tóth Balázs készülhet Írország és Portugália ellen. A szövetségi kapitány Gulácsi Péter nyári, válogatottságtól való visszavonulását követően egyértelműsítette, a hierarchia az elmúlt években egyértelmű volt, s az esetek döntő többségében az RB Leipzig játékosának nevével kezdődött az összeállítás. Most már kérdés, hogy a szakmai stáb a Ferencvárosban és a válogatottban is hosszú évek óta megbízható teljesítményt nyújtó Dibusz Dénesnek szavaz-e bizalmat a világbajnoki selejtezősorozatban, vagy már a jövőre is gondol, és a 34 esztendős játékos helyett a 28 éves Tóth Balázsnak adja meg a bizalmat. S akkor még mindig ott van a lehetőség, hogy a szakember váratlant húz, és az ugyancsak nagyszerű formában lévő, rutinos Szappanos Pétert állítja a kapuba.

Véleményünk szerint Írországban Dibusz Dénesnek van a legnagyobb esélye a játékra, a napokban lapunknak a Blackburn Rovers légiósa, Tóth Balázs úgy nyilatkozott a kapushelyzetről, nem gondolná, hogy a kora miatt előnyt élvezne a mostani szituációban, Marco Rossi az ilyen kiélezett helyzetben nem a futballisták korát nézi, Dublinban az kezd, akiben a legjobban megbízik, aki véleménye szerint jelen pillanatban a legjobb formában van.

A kapuban kellemes gondok vannak, a védősor összeállításánál viszont annál nagyobb a probléma. A szövetségi kapitánynak először abban kell döntenie, pontosabban minden bizonnyal már döntött is, hogy az írek elleni idegenbeli rajton három belső védővel vagy négy hátvéddel küldje-e harcba csapatát. Előbbi formáció mellett szól, hogy az elmúlt években számtalanszor bizonyította ez a hadrend, hogy stabilitást ad az együttesnek, utóbbi pedig némileg támadóbb szellemű, ha Dublinba három pontért megyünk, ez lehet a jobb megoldás.