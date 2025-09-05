Marco Rossi optimizmusát a támadók jó formája erősítheti

Akad gondja Marco Rossi szövetségi kapitánynak… Az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre készülő válogatott kerethirdetésekor a védők névsorának összeállítása is fejtörést okozhatott neki, ám miután kedden a combizomsérüléssel bajlódó Schäfer András kidőlt a sorból, immár a középpályán is markáns döntést kell hoznia. A szombat este Dublinban 20.45 órakor kezdődő vb-selejtező előtt adódik néhány kérdés – kivel kezd a sorozatban a válogatott, ki szűrheti meg a lendületes ír ellentámadásokat –, az egyik legnagyobb mégis az, vajon Marco Rossi az évek óta jól bevált három belső védős rendszernél marad, vagy az ír fővárosban más hadrendben, négy védővel küldi csapatát pályára. Egyik sem lenne meglepő húzás, hiszen előbbivel sokszor bizonyította már, a masszív védekezéssel erős csapatok otthonában is képes jó eredményt elérni az együttes, az utóbbit pedig már a legutóbbi, Azerbajdzsánban 2–1-re megnyert felkészülési találkozón is gyakorolta a csapat.
Kezdjük a csapatrészek közül a leghátsóval: vajon ki áll Dublinban a kapuban?
A kerethirdetéskor kiderült, Marco Rossi ezen a poszton – érthető okokból – a már korábban is számításba vett futballistákra számít, azaz a rutinos Dibusz Dénes mellett Szappanos Péter, valamint az Angliában légióskodó Tóth Balázs készülhet Írország és Portugália ellen. A szövetségi kapitány Gulácsi Péter nyári, válogatottságtól való visszavonulását követően egyértelműsítette, a hierarchia az elmúlt években egyértelmű volt, s az esetek döntő többségében az RB Leipzig játékosának nevével kezdődött az összeállítás. Most már kérdés, hogy a szakmai stáb a Ferencvárosban és a válogatottban is hosszú évek óta megbízható teljesítményt nyújtó Dibusz Dénesnek szavaz-e bizalmat a világbajnoki selejtezősorozatban, vagy már a jövőre is gondol, és a 34 esztendős játékos helyett a 28 éves Tóth Balázsnak adja meg a bizalmat. S akkor még mindig ott van a lehetőség, hogy a szakember váratlant húz, és az ugyancsak nagyszerű formában lévő, rutinos Szappanos Pétert állítja a kapuba.
Véleményünk szerint Írországban Dibusz Dénesnek van a legnagyobb esélye a játékra, a napokban lapunknak a Blackburn Rovers légiósa, Tóth Balázs úgy nyilatkozott a kapushelyzetről, nem gondolná, hogy a kora miatt előnyt élvezne a mostani szituációban, Marco Rossi az ilyen kiélezett helyzetben nem a futballisták korát nézi, Dublinban az kezd, akiben a legjobban megbízik, aki véleménye szerint jelen pillanatban a legjobb formában van.
A kapuban kellemes gondok vannak, a védősor összeállításánál viszont annál nagyobb a probléma. A szövetségi kapitánynak először abban kell döntenie, pontosabban minden bizonnyal már döntött is, hogy az írek elleni idegenbeli rajton három belső védővel vagy négy hátvéddel küldje-e harcba csapatát. Előbbi formáció mellett szól, hogy az elmúlt években számtalanszor bizonyította ez a hadrend, hogy stabilitást ad az együttesnek, utóbbi pedig némileg támadóbb szellemű, ha Dublinba három pontért megyünk, ez lehet a jobb megoldás.
A legnagyobb gond, hogy elnézve a jelenlegi keretet, a három belső védős rendszerben gyakorlatilag nincs jó megoldás. Nincs olyan összetétel, amely esetében a kapitány nyugodt lehetne. Willi Orbán szerepe és játéka megkérdőjelezhetetlen, ő mindenképpen vezére a hátsó alakzatnak, mellette balról ideális esetben Dárdai Márton lenne megoldás, csakhogy a Hertha BSC légiósa finoman fogalmazva sem duzzad az önbizalomtól, idei négy 2. Bundesliga-mérkőzésén kétszer is lecserélték a szünetben, egyszer a hajrára küldték pályára, mindössze egyszer játszotta végig a kilencven percet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy ezen a négy találkozón csak két pontot gyűjtött a Hertha, máris láthatjuk, hogy a futballista nem éppen kirobbanó formában érkezett meg Telkibe. A ballábas belső védők közül Szalai Attila Törökországba visszatérve, immár a Kasimpasa futballistájaként ismét játékba lendült, az eddigi négy mérkőzésből hármat végigjátszott, ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy mindhárom találkozó vereséggel ért véget… Az ugyancsak a török ligában futballozó Mocsi Attila jobb oldali belső védőként jöhetne szóba, de győzni neki sem sikerült még az idén a Rizesporral, ráadásul jelenleg inkább csereként számít rá a szakmai stáb. Mellettük az ugyancsak bal oldali belső védőként számításba vehető Szalai Gábor van még a keretben, de Marco Rossi aligha a ferencvárosi védőt állítja hátra Dublinban.
Ha négy védővel kezdenénk, jobbról Loic Nego indulhatna, aki a francia élvonalban folyamatos játéklehetőséget kap a Le Havre együttesében, ebben az esetben Bolla Bendegúz feljebb lépne a középpálya jobb oldalára. A másik szélen a liverpooli Kerkez Milos helye betonbiztosnak tűnik, az pedig a Törökország elleni közelmúltbeli mérkőzéseken jól látszott, ha a posztriválisával, Nagy Zsolttal egyszerre vannak pályán, inkább akadályozzák egymást, mintsem kiegészítenék.
És itt érkezünk el a középpályáig, ahonnan Schäfer András nagyon hiányzik majd. Ha az általunk megjósolt 4–1–4–1-es hadrendben küzd a válogatott Írországban, mindössze egy védekező beállítottságú futballista kell a pálya közepére. Ne feledjük, a legutóbbi mérkőzésen, az Azerbajdzsánban 2–1-re megnyert júniusi felkészülési találkozón ebben a hadrendben játszott a csapat, aligha véletlenül. Bakiban Schäfer András játszott a hatos pozícióban, alighanem Dublinban is ő kezdett volna…
Védekező típusú futballistaként ebben a csapatrészben bevethető Callum Styles, aki a West Bromwich Albionban ugyan játékban van, ám hétről hétre bal oldali védőként lép pályára. A nyáron a Paksról a Ferencvárosba igazoló Ötvös Bence védekező középpályásként jó teljesítményre képes, kérdés, hogy újoncként mekkora kockázat az ilyen fontos idegenbeli találkozón a mély vízbe dobni, és akkor ott van még Dárdai Bence, aki az idényben a Wolfsburgban mindössze húsz perc játéklehetőséget kapott. Esetleg a Svédországban légióskodó Csongvai Áron lehet még megoldás, a keretbe ezúttal nem kapott meghívást a rutinos Nagy Ádám, és a napokban Portugáliába szerződő Nikitscher Tamás sem. Ha szombat este egy védekező középpályás szerepel a csapatban, akkor – szerintünk – Marco Rossi választása Ötvös Bencére esik.
Elöl szerencsére tiszta a helyzet, a szakmai stáb több jó formában lévő futballista közül válogathat. Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, mellettük az utóbbi hetekben remek formában futballozó Tóth Alex is a kezdőcsapat tagja lehet. Bevállalós futballista, nem ijed meg a téttől, lendülete és jelenlegi formája alapján egyértelműen a kezdőcsapatban a helye. Amiben még bízhatunk Dublinban, az Varga Barnabás nagyszerű formája, a csatár idei tizenegy tétmérkőzésén tíz gólt szerzett (a Bajnokok Ligájában 6/6, míg az NB I-ben 5/4 a mutatója). Márpedig ha valahol, szombat este az ír fővárosban jól kell sáfárkodni a helyzetekkel, aligha lesz tucatnyi lehetőség a gólszerzésre.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
Szombat, 18.00: Örményország–Portugália, Jereván
Szombat, 20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|Az írek „Szoboszlai Dominikja” nem tud gyakorolni a széltől
Nagy terjedelemben foglalkoztak már a csütörtöki ír újságok is a Magyarország elleni vb-selejtezővel, a kezünkbe akadt napilapok közül az Irish Times egy, az Irish Daily Star és a The Irish News két-két teljes oldalt szentelt a mérkőzésnek.
Az íreknél is nagy a várakozás, mert ha nem is 40 éve várnak az újabb vb-szereplésre, mint mi, 24 év elteltével juthatnak ki újra, legutóbb 2002-ben, a Japán és Dél-Korea által közösen rendezett tornán vettek részt. Erről beszélt az Irish Newsban Ryan Manning, az angol másodosztályú Southampton játékosa, aki elmondta, óriási a reménykedés az országban, megtudtuk, hogy hatéves volt a 2002-es torna idején, és meghatározó gyerekkori élménye, hogy egy pubban (!) nézte a meccseket a családjával. Hiába, írek…
Ryan Manning ragyogóan kezdte az idényt, két gyönyörű szabadrúgásgólt is szerzett a Watford és a Wrexham ellen, és abban reménykedik, a magyar kapuba is betalál, ha szabadrúgáshoz jut csapata a tizenhatos előteréből. Ám a gyakorlással hadilábon áll a válogatott edzőtáborában.
„Az abbotstowni edzőközpontunk a világ legszelesebb helye – mondta a futballista. – Ráadásul csak új labdákkal edzünk, úgyhogy gyakorolni kell nagyot sokat.”
Ha már szabadrúgások, Szoboszlai Dominik éppen a hétvégén döntötte el mesteri, 29 méteres szabadrúgásgóllal az Arsenal elleni Premier League-rangadót (1–0), így a Liverpool magyar légiósáról is kérdezték Manninget.
„Nyilvánvalóan tanulmányoztuk már a napokban a magyar játékosokat, tudjuk, hogy Szoboszlai mire képes, de láttuk, hogy több, meccset eldönteni képes labdarúgója is van az ellenfélnek. Biztosan nehéz meccs lesz, de megfelelő felkészüléssel és egy jó meccstervvel eredményesek lehetünk” – fogalmazott a 29 éves játékos.
Az Irish Timesban a válogatott segédedzője, a korábbi Manchester United-védő, John O’Shea osztotta meg várakozásait.
„Csak a csapaton múlik, hogyan indítjuk ezt a selejtezősorozatot. Nyerni kell, hogy mi legyünk azok, akiket aztán üldöznek, ne mi legyünk az üldözők. Ha Írország hazai pályán kezd egy sorozatot, muszáj kihasználnia szenvedélyes közönsége támogatását. Nehéz lesz, de nagy esélyt kaptunk arra, hogy jól rajtoljunk.”
O’Shea külön is kiemelte a csapatból a középcsatár Evan Fergusont, aki az idén nyáron szerződött a Brightonból az AS Romába, és rögtön kiszorította a csapatból az ukrán Artem Dovbikot.
„Az ő formája döntő lehet ezen a meccsen – mondta a 118-szoros ír válogatott. – A különbséget jelentheti, hiszen kirobbanó formában játszik, és ha így fejlődik, hosszú évekre válogatottunk kulcsjátékosa lehet.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport
Szeptember 6., szombat
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország