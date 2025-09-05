Szalai Attila: Ha a legszebb arcunkat mutatjuk, talán elérhetjük a célunkat

– Az elmúlt évben a védelem stabilitása talán kissé visszaesett. Mit kell tenni, hogy ismét a korábbi szintet képviselje?

– Ezt mi is ugyanígy realizáltuk – felelte Szalai Attila. – Tudjuk jól, mind a stáb, mind a játékosok, hogy picit elveszítettük azt a identitást, ami minket erősített a közelmúltban. Kisebb hullámvölgybe kerültünk e tekintetben. Ami ezt ellensúlyozni tudja, az a csapategység és a taktikai fegyelem maximális betartása kilencven, de akár száz percen át is. A címeres mezért, az országért, az egymásért hajtás, a munka, az alázat, ami az erősebb csapatok ellen is eredményre vezetett a közelmúltban – ezt kell visszahozni, ez a kulcs!

– Cél a kijutás a világbajnokságra negyven év után, de ez elvárásként aligha fogalmazható meg. Reálisan mit lehet elvárni ebben a csoportban?

– Célunk és álmunk is a világbajnoki szereplés, de természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire nehéz lesz, mennyi kitartást, alázatot kíván meg ez a sorozat. Viszont minden meccsen úgy megyünk fel a pályára, hogy a legjobb tudásunkat szeretnénk nyújtani. Sikerült a nem is annyira távoli múltban nálunk papíron erősebb csapatokat is legyőzni. Papíron persze Portugália a legerősebb a csoportban, mi pedig talán az írekkel vagyunk egy szinten, nem lebecsülve az örményeket sem. De talán azért is szép a futball, mert nem papíron játsszák, hanem a pályán. Ha a legszebb arcunkat mutatjuk, talán elérhetjük a célunkat.

– Még csak találgatunk, hogy három- vagy négyvédős rendszerben játszik majd a csapat. Ön melyikben érzi magát jobban?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindkettőben. A válogatottban hosszú évek óta folyamatosan három védővel játszottunk, de a klubcsapataimban szerepeltem három-, négy- vagy ötvédős szisztémában is. Nem is a rendszer a legfontosabb, hanem inkább az, hogy mindenki tudja a saját feladatát, és készen álljon arra, hogy a legjobbját nyújtsa a csapatért.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

Szombat, 20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország