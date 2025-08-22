Kiderült, mikor és hol sorsolják ki a 2026-os világbajnokság csoportjait

Ezt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelentette be pénteken hivatalában, a Fehér Házban található Ovális Irodában.

Valószínűleg ez a világ legnagyobb sporteseménye

– kommentálta a bejelentést Trump, aki mellett ott volt Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, valamint a világbajnoki trófea is.

A sportág történetének első 48 csapatos világbajnokságát június 11. és július 19. között rendezik 16 helyszínen.

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája-győztes portugálokkal, az írekkel, valamint az örményekkel szerepel azonos selejtezőcsoportban, amelyből az első kvalifikál a 2026-os viadalra, míg a második pótselejtezőt játszhat.

A tornára a három házigazdán kívül eddig tíz csapat jutott ki.