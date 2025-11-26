Nemzeti Sportrádió

„Az eredményt látva talán ez sok volt” – Guardiola arról, miért változtatott tíz helyen a kezdőcsapatán

B. A. P.
2025.11.26. 08:20

Pep Guardiola Erling Haalandot is csak csereként vetette be (Fotó: Getty Images)
A felforgatott kezdőcsapatú Manchester City hazai pályán 2–0-ra kikapott a Bayer Leverkusentől a labdarúgó BL alapszakaszának 5. fordulójában. A hazaiak részéről Pep Guardiola és John Stones is megemlítette, hogy az angol csapat kezdőjében tíz változtatás volt a hétvégi bajnokihoz képest, míg Kasper Hjulmand a Leverkusen kapusát, Mark Flekkent emelte ki.

Pep Guardiola tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán a hétvégi angol bajnokihoz képest. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón természetesen erről is kérdezték: „Mondtam korábban, hogy ha két-három naponta játszol, akkor mindenkit be kell vonni, de az eredményt látva talán ez sok volt. Ez nem az a teljesítmény, amire számítottunk, és vállalnom kell a teljes felelősséget. A kezdőcsapatban szereplő játékosok kivételesen tehetségesek, de hiányzott valami, ami a legmagasabb szinthez szükséges. Voltak lehetőségeink, de inkább félhelyzetek voltak. A Leverkusen nagyon jó csapat, gratulálok neki."

„Nehéz este volt, most először voltam otthoni mérkőzésen csapatkapitány a BL-ben. Ez nagy büszkeség nekem, ám nem sikerült elérni azt az eredményt, amit akartunk. Fejlődnünk kell és tanulni ebből, ez a vereség hajtóerőként szolgál majd a jövőben. Nem akarom kifogásként használni, bár könnyű lenne azt mondani, hogy azért vesztettünk, mert sok volt a változtatás. Csapatként nyerünk és veszítünk” – nyilatkozta a Manchester Cityt erősítő John Stones.

Bajnokok Ligája
13 órája

Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

Megszerezte első győzelmét a Juventus a mostani kiírásban; a két büntetőt hibázó Dortmund simán felülmúlta a nyeretlen Villarrealt.

Jarell Quansah, a Leverkusen védője a TNT Sportsnak nyilatkozott: „Ez hihetetlen érzés, mert ma este sok tapasztalt játékosunk hiányzott. A fiúknak sikerült valahogy átvészelniük a helyzetet és pont erre volt szükségünk: sok elszántságra és kitartásra. Kicsit mélyebben védekeztünk, mint szerettem volna, de örülök a győzelemnek. Ha vannak fiatal játékosok, akkor nincs mitől félni. A Bajnokok Ligája lehetőséget ad arra, hogy megmutassák magukat és bizonyíthassanak.”

„Nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok. Pontosan úgy játszottunk, ahogy akartunk: nagy bátorsággal és higgadtsággal. Természetesen szükségünk volt egy kis szerencsére és egy jó kapusra is. Mark Flekken folyamatosan fejlődik, mióta idejöttem. Nem igazán ismerik el, milyen jó a lábmunkája, pedig nagyon magabiztos a labdával és több olyan védése is volt, ami a különbséget jelentette” – vélekedett Kasper Hjulmand, a németek vezetőedzője.

„Határozottan nehéz mérkőzés volt. A felkészülés is más volt, amikor megtudtuk, hogy mennyi változtatás lesz a City kezdőcsapatában. Ez lehetőséget jelentett számunkra és nyitottan álltunk a mérkőzéshez abban a hitben, hogy valamit ki tudunk hozni belőle. A csapat remekül játszott, és elmondhatom, hogy megérdemeltük a három pontot. Az ellenfél összetétele mindenképpen meglepetés volt, de mi is hasonló meglepetést okoztunk a Bayern ellen a Bundesligában, és akkor azt a hibát követtük el, hogy túl passzívak voltunk a védekezésben, s nem elég bátrak a labdával. Tanultunk abból a meccsből, és ma teljesen más volt a helyzet. Egyik védés jött a másik után, és úgy éreztem, hogy ma nem lehet semmi baj, mindent kivédek, ami a kapum felé tart, és pontosan ez történt” – emlékezett vissza a mérkőzés legjobbjának megválasztott Mark Flekken.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Grimaldo 23., Schick 54.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Royale Union SG5235–12–76
23. PSV Eindhoven41219–7+25
24. Monaco41214–6–25
25. Pafosz41212–5–35
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Benfica5144–8–43
30. Slavia Praha5322–8–63
31. Bodö/Glimt5237–11–42
32. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati4132–11–91
36. Ajax551–16–150

 

