„Az eredményt látva talán ez sok volt” – Guardiola arról, miért változtatott tíz helyen a kezdőcsapatán
Pep Guardiola tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán a hétvégi angol bajnokihoz képest. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón természetesen erről is kérdezték: „Mondtam korábban, hogy ha két-három naponta játszol, akkor mindenkit be kell vonni, de az eredményt látva talán ez sok volt. Ez nem az a teljesítmény, amire számítottunk, és vállalnom kell a teljes felelősséget. A kezdőcsapatban szereplő játékosok kivételesen tehetségesek, de hiányzott valami, ami a legmagasabb szinthez szükséges. Voltak lehetőségeink, de inkább félhelyzetek voltak. A Leverkusen nagyon jó csapat, gratulálok neki."
„Nehéz este volt, most először voltam otthoni mérkőzésen csapatkapitány a BL-ben. Ez nagy büszkeség nekem, ám nem sikerült elérni azt az eredményt, amit akartunk. Fejlődnünk kell és tanulni ebből, ez a vereség hajtóerőként szolgál majd a jövőben. Nem akarom kifogásként használni, bár könnyű lenne azt mondani, hogy azért vesztettünk, mert sok volt a változtatás. Csapatként nyerünk és veszítünk” – nyilatkozta a Manchester Cityt erősítő John Stones.
Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben
Jarell Quansah, a Leverkusen védője a TNT Sportsnak nyilatkozott: „Ez hihetetlen érzés, mert ma este sok tapasztalt játékosunk hiányzott. A fiúknak sikerült valahogy átvészelniük a helyzetet és pont erre volt szükségünk: sok elszántságra és kitartásra. Kicsit mélyebben védekeztünk, mint szerettem volna, de örülök a győzelemnek. Ha vannak fiatal játékosok, akkor nincs mitől félni. A Bajnokok Ligája lehetőséget ad arra, hogy megmutassák magukat és bizonyíthassanak.”
„Nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok. Pontosan úgy játszottunk, ahogy akartunk: nagy bátorsággal és higgadtsággal. Természetesen szükségünk volt egy kis szerencsére és egy jó kapusra is. Mark Flekken folyamatosan fejlődik, mióta idejöttem. Nem igazán ismerik el, milyen jó a lábmunkája, pedig nagyon magabiztos a labdával és több olyan védése is volt, ami a különbséget jelentette” – vélekedett Kasper Hjulmand, a németek vezetőedzője.
„Határozottan nehéz mérkőzés volt. A felkészülés is más volt, amikor megtudtuk, hogy mennyi változtatás lesz a City kezdőcsapatában. Ez lehetőséget jelentett számunkra és nyitottan álltunk a mérkőzéshez abban a hitben, hogy valamit ki tudunk hozni belőle. A csapat remekül játszott, és elmondhatom, hogy megérdemeltük a három pontot. Az ellenfél összetétele mindenképpen meglepetés volt, de mi is hasonló meglepetést okoztunk a Bayern ellen a Bundesligában, és akkor azt a hibát követtük el, hogy túl passzívak voltunk a védekezésben, s nem elég bátrak a labdával. Tanultunk abból a meccsből, és ma teljesen más volt a helyzet. Egyik védés jött a másik után, és úgy éreztem, hogy ma nem lehet semmi baj, mindent kivédek, ami a kapum felé tart, és pontosan ez történt” – emlékezett vissza a mérkőzés legjobbjának megválasztott Mark Flekken.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Grimaldo 23., Schick 54.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|5. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|6. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|7. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|8. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|9. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|10. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|11. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|12. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|13. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|14. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|15. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|16. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|17. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|18. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|19. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|20. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|21. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|22. Royale Union SG
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|23. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|24. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|25. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|26. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|27. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|30. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|31. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|32. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0