„Az eredményt látva talán ez sok volt” – Guardiola arról, miért változtatott tíz helyen a kezdőcsapatán

Jarell Quansah, a Leverkusen védője a TNT Sportsnak nyilatkozott: „Ez hihetetlen érzés, mert ma este sok tapasztalt játékosunk hiányzott. A fiúknak sikerült valahogy átvészelniük a helyzetet és pont erre volt szükségünk: sok elszántságra és kitartásra. Kicsit mélyebben védekeztünk, mint szerettem volna, de örülök a győzelemnek. Ha vannak fiatal játékosok, akkor nincs mitől félni. A Bajnokok Ligája lehetőséget ad arra, hogy megmutassák magukat és bizonyíthassanak.”

„Nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok. Pontosan úgy játszottunk, ahogy akartunk: nagy bátorsággal és higgadtsággal. Természetesen szükségünk volt egy kis szerencsére és egy jó kapusra is. Mark Flekken folyamatosan fejlődik, mióta idejöttem. Nem igazán ismerik el, milyen jó a lábmunkája, pedig nagyon magabiztos a labdával és több olyan védése is volt, ami a különbséget jelentette” – vélekedett Kasper Hjulmand, a németek vezetőedzője.

„Határozottan nehéz mérkőzés volt. A felkészülés is más volt, amikor megtudtuk, hogy mennyi változtatás lesz a City kezdőcsapatában. Ez lehetőséget jelentett számunkra és nyitottan álltunk a mérkőzéshez abban a hitben, hogy valamit ki tudunk hozni belőle. A csapat remekül játszott, és elmondhatom, hogy megérdemeltük a három pontot. Az ellenfél összetétele mindenképpen meglepetés volt, de mi is hasonló meglepetést okoztunk a Bayern ellen a Bundesligában, és akkor azt a hibát követtük el, hogy túl passzívak voltunk a védekezésben, s nem elég bátrak a labdával. Tanultunk abból a meccsből, és ma teljesen más volt a helyzet. Egyik védés jött a másik után, és úgy éreztem, hogy ma nem lehet semmi baj, mindent kivédek, ami a kapum felé tart, és pontosan ez történt” – emlékezett vissza a mérkőzés legjobbjának megválasztott Mark Flekken.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Grimaldo 23., Schick 54.)