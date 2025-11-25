Szerdai sportműsor: Szoboszlaiékra BL-meccs vár; kezdődik a női kézilabda-vb
NOVEMBER 26., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés
16.30: FCSB (román)–Puskás Akadémia – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: West Bromwich–Birmingham (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Nők
13.00: Skócia–Norvégia (Tv: Eurosport2)
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
11.00: Belgium–Magyarország
19.00: Magyarország–Spanyolország
Nők
7.00: Lettország–Magyarország
15.00: Ausztria–Magyarország
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
ICEHL, alapszakasz
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-csoport (Stuttgart)
18.00: Németország–Izland (Tv: M4 Sport)
20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)
D-csoport (Trier)
18.00: Spanyolország–Paraguay
20.30: Montenegró–Feröer
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Aalborg (dán)–Nantes (francia)
18.45: Industria Kielce (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román)
B-CSOPORT
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Magdeburg (német)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
B-csoport
18.00: Galatasaray (török)–Sopron Basket
C-csoport
20.00: Valencia (spanyol)–DVTK HunTherm
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
C-csoport
18.00: NKA Universitas Pécs–Uniao Sportiva (portugál)
D-csoport
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Mechelen (belga)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 13. FORDULÓ
18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)
19.30: Crvena zvezda (szerb)–Olympiakosz (görög)
19.30: Monaco (francia)–Anadolu Efes (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: negyeddöntők
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC
NŐI CEV-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: ZOK Ribola Kastela (horvát)–MBH-Békéscsaba
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–ZOK Igman Ilidza (bosnyák)
1. forduló, 2. mérkőzés
18.30: KHG Kaposvári NRC–ÖKSIL Myre (norvég), Myre
MAGYAR KUPA, NŐK
Nyolcaddöntő
19.00: Tatabányai RSE–MÁV Előre Foxconn
20.00: BVSC-Zugló–Újpesti TE
SÍUGRÁS
Világkupa, férfiak, Falun
10.55: HS 134, selejtező (Tv: Eurosport1)
14.55: HS 134 (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
18.30: BVSC-Manna ABC–Szentes
18.30: III. Kerületi TVE–Győr
19.30: One Eger–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Bruckner Gábor
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 6:3 utáni riportok, a csapat hazaérkezése, és egy játékos, aki nem kapott szerepet Londonban és az 1954-es vb-n sem: Sándor Károly
12.00: Bajnokok. Hosnyánszki Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin. Vendégek: Regőczy Krisztina és Sallay András olimpiai ezüstérmes, világbajnok jégtáncospár
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Európa-liga-mérkőzésre készült a Ferencváros labdarúgócsapata
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Bemutatjuk a Ferencváros csütörtöki ellenfelét, a török Fenerbahcét
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Bera Emese
18.00: Közvetítés a Galatasaray–Sopron női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről. Riporter: Katona László
20.00: Helyszíni beszámoló a női kézilabda-világbajnokságról, interjúk a magyar válogatott játékosaival; beszélgetés a PDC-darts-vb-re készülő Kovács Patrikkal
21.00: Interjú a kick-box-vb-n szereplő Veres Rolanddal, aki a hétvégén debütált a profi ökölvívók között; beszámoló az FTC Európa-liga-mérkőzése előtti sajtótájékoztatóról
21.30: Közös lista: a valaha volt 10 legjobb magyar úszó Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás szerint
22.30: Sportvilág Jó Andrással