Szerdai sportműsor: Szoboszlaiékra BL-meccs vár; kezdődik a női kézilabda-vb

NOVEMBER 26., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 3. forduló, első mérkőzés

16.30: FCSB (román)–Puskás Akadémia – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: West Bromwich–Birmingham (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Nők

13.00: Skócia–Norvégia (Tv: Eurosport2)

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

11.00: Belgium–Magyarország

19.00: Magyarország–Spanyolország

Nők

7.00: Lettország–Magyarország

15.00: Ausztria–Magyarország

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

ICEHL, alapszakasz

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-csoport (Stuttgart)

18.00: Németország–Izland (Tv: M4 Sport)

20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)

D-csoport (Trier)

18.00: Spanyolország–Paraguay

20.30: Montenegró–Feröer

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 9. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Aalborg (dán)–Nantes (francia)

18.45: Industria Kielce (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Magdeburg (német)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

B-csoport

18.00: Galatasaray (török)–Sopron Basket

C-csoport

20.00: Valencia (spanyol)–DVTK HunTherm

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

C-csoport

18.00: NKA Universitas Pécs–Uniao Sportiva (portugál)

D-csoport

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Mechelen (belga)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 13. FORDULÓ

18.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)

19.30: Crvena zvezda (szerb)–Olympiakosz (görög)

19.30: Monaco (francia)–Anadolu Efes (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

11.00 és 15.00: negyeddöntők

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

NŐI CEV-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: ZOK Ribola Kastela (horvát)–MBH-Békéscsaba

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–ZOK Igman Ilidza (bosnyák)

1. forduló, 2. mérkőzés

18.30: KHG Kaposvári NRC–ÖKSIL Myre (norvég), Myre

MAGYAR KUPA, NŐK

Nyolcaddöntő

19.00: Tatabányai RSE–MÁV Előre Foxconn

20.00: BVSC-Zugló–Újpesti TE

SÍUGRÁS

Világkupa, férfiak, Falun

10.55: HS 134, selejtező (Tv: Eurosport1)

14.55: HS 134 (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

18.30: BVSC-Manna ABC–Szentes

18.30: III. Kerületi TVE–Győr

19.30: One Eger–KSI SE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Bruckner Gábor

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda minden mennyiségben

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 6:3 utáni riportok, a csapat hazaérkezése, és egy játékos, aki nem kapott szerepet Londonban és az 1954-es vb-n sem: Sándor Károly

12.00: Bajnokok. Hosnyánszki Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin. Vendégek: Regőczy Krisztina és Sallay András olimpiai ezüstérmes, világbajnok jégtáncospár

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Spiller István, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Európa-liga-mérkőzésre készült a Ferencváros labdarúgócsapata

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Bemutatjuk a Ferencváros csütörtöki ellenfelét, a török Fenerbahcét

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Bera Emese

18.00: Közvetítés a Galatasaray–Sopron női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről. Riporter: Katona László

20.00: Helyszíni beszámoló a női kézilabda-világbajnokságról, interjúk a magyar válogatott játékosaival; beszélgetés a PDC-darts-vb-re készülő Kovács Patrikkal

21.00: Interjú a kick-box-vb-n szereplő Veres Rolanddal, aki a hétvégén debütált a profi ökölvívók között; beszámoló az FTC Európa-liga-mérkőzése előtti sajtótájékoztatóról

21.30: Közös lista: a valaha volt 10 legjobb magyar úszó Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás szerint

22.30: Sportvilág Jó Andrással