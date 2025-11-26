Neymar sérülése súlyosabb a vártnál, az idényben már nem játszik



A 33 éves, Puskás-díjas klasszis a Mirassol elleni 1–1-re végződött meccsen sérült meg, az Internacional elleni bajnokin hétfőn már nem is lépett pályára.

Neymar bal térdében a porcgyűrű sérült meg oly mértékben, hogy várhatóan már nem is léphet pályára az idény hátralévő három meccsén. Ha Neymar sérülése nem javul a megfelelő ütemben, akkor a jövő nyári világbajnoki részvétele is veszélyben lehet.

Neymarra igencsak rájár a rúd mostanság, hiszen ez már a negyedik sérülése 2025-ben. Kiesése komoly érvágás a kiesés ellen küzdő csapatának, amely most egy pontra van a bennmaradást jelentő helytől.

A Santosnak a Sport Recife, a Juventude és a Cruzeiro elleni meccseken kellene megtartania az élvonalbeli tagságot, előbbi kettő gárda áll a két legrosszabb helyen.