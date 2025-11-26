A szépen fejlődő magyar válogatott a közvetlen üldözők csoportjából várhatja a vb-t

A hazai pálya előnye sokat segíthet az elmúlt években a saját árnyékát átlépni képtelen Hollandiának és Németországnak egyaránt. A mezőny három legjobb csapata továbbra is kiemelkedik, a vb-cím ezúttal is közöttük dőlhet el. A viadal előtti erősorrendünkben az Eb-bronzérmes magyar válogatottat is az elődöntőre lesben állók csoportjába tettük.

17–32. HELY

Mióta 2021-ben 32 tagúra növelték a világbajnokság mezőnyét, mindig visszatérő kérdés, hogy a bővítés valóban segíti-e a kézilabda fejlődését és globalizálását. Az országok több mint fele, 17 nemzet érkezik Európából, a középdöntőben 24 csapat folytatja, ahová így hét válogatott egészen biztosan Európán kívülről jut be. Viszont akkora az európai fölény a női szakágban, hogy a három-négy jól megszokott nemzeten kívül (Angola, Brazília, Dél-Korea, Japán) bármilyen pontszerzés csodaszámba menne a földrészünket képviselőkkel szemben.

16. ANGOLA

Az egykori portugál gyarmat 1998 óta csupán egy Afrika-bajnokságot veszített el (2014-ben a 3. lett), a riói olimpián negyeddöntőzött. A H-csoportban a dél-koreaiak és a kazahok ellen is nyerhet, dinamikus játékával a középdöntőben a csehekkel szemben ugyancsak lehet keresnivalója.

15. AUSZTRIA

A tavalyi Európa-bajnokságon házigazdaként meglepetésre már a csoportküzdelmek után búcsúzott, a rutinos Kovács Patrícia hiányában ezúttal a Pandza testvérekre támaszkodhat, Ana és Katarina is a horvát Podravka Vegetában gyűjti a BL-tapasztalatot.

14. SZERBIA

A debreceni balátlövő Jovana Jovovics, a ferencvárosi beálló Dragana Cvijics és a fehérvári irányító Emilija Lazics ismerős arc, világklasszis játékosok híján a középmezőnynél még sincs több a szerbekben.

13. SVÁJC

Amikor Svájcot figyeljük, kicsit olyan érzésünk van, mint a 2010-es évek elején Hollandiával kapcsolatban volt. Néhány esztendeje megérkezett a skandináv hatás (dán majd norvég szövetségi kapitány), a csapat pedig szépen veszi a lépcsőfokokat. A németek ellen 35–32-re elveszített felkészülési meccsen már játszott a november elején sérüléssel bajlódó Tabea Schmid. Európa egyik legígéretesebb beállója ugyanúgy hét gólt lőtt, mint a két tehetséges szélső, Mia Emmenegger és Era Baumann. Első sora hétfőn a mi dolgunkat is megnehezítheti.

12. LENGYELORSZÁG

Továbbra sincs a csúcson, de legalább a tavalyi Eb-n négy sikertelen kísérlet után végre ismét bejutott a középdöntőbe. Ez most a vb-n is meglehet neki, stabilitásával Hollandia és Franciaország mögött a harmadik erőnek tűnik az ágán.

11. SPANYOLORSZÁG

A harcosság még megvan, de az igazán nagy dobáshoz szükséges erő már nem biztos. Tavaly a párizsi olimpián és az Eb-n összesen lejátszott nyolc meccséből csupán egyet sikerült megnyernie.

10. ROMÁNIA

Ugyan csak két győzelmet szerzett a legutóbbi Európa-bajnokságon Debrecenben, a mutatott játék mégis biztató volt az újjáépülő csapattól. Ettől függetlenül ha összejön a magyar–román örökrangadó a középdöntőben, csak rajtunk múlik, hogy érvényesíteni tudjuk-e a papírformát.

9. BRAZÍLIA

Egyértelműen a legizgalmasabb Európán kívüli válogatott, amelyben ott van minden idők talán legjobban egy egyező játékosa, Bruna de Paula. A Győri Audi ETO-val már kétszeres BL-győztes játékosnak ez lehet az a vb, amelyen végleg megérkezik az évtized legnagyobb sztárjai közé. Gabriela Moreschi és Renata Arruda személyében két bravúrkapusa is van, a rutint pedig a hosszú idő után 44 évesen visszatérő Alexandra do Nascimento képviseli, aki 2013-as világbajnokként a győztes mentalitást is átadhatja ennek a generációnak.

8. MONTENEGRÓ

Az alig 33 éves Szuzana Lazovics kitűnő edzői kvalitásait a magyar bajnokság meglepetéscsapatánál, az Alba Fehérvárnál hétről hétre láthatjuk, a tavalyi Eb óta hazája válogatottját is ő irányítja. Monte­negrónak a szokásos harciasság és kőkemény védekezés továbbra is védjegye, a legjobb nyolcig a házigazda németeket kivéve minden lehetséges ellenfelével szemben esélyesként léphet pályára.

7. SVÉDORSZÁG

Az első olyan csapat, amelyiknek reális esélye lehet az elődöntőre, és amelyben a rutinos klasszisok (Johanna Bundsen, Jamina Roberts, Linn Blohm, Nathalie Hagman) többen vannak, mint a Nina Koppanghoz és Tyra Axnérhez hasonló fiatal tehetségek.

6. HOLLANDIA

A 2019-es világbajnoki címe óta nem állt dobogón a három világ­eseményen, ehhez most hazai pályán egy nagyon nehéz ágról (dán, francia, magyar) kell továbbverekednie magát. Ez a győri jobbátlövő Dione Housheer és a ferencvárosi jobbszélső Angela Malestein jó lövőformája nélkül biztosan nem sikerül. Végig Rotterdamban, 9000 szurkolója előtt játszhat, amivel élnie kell.

5. MAGYARORSZÁG

Csodálatos siker volt a tavalyi Európa-bajnoki bronzérem, csapatunk tagjai hisznek magukban, hiszik, hogy ezt a világbajnokságon is képesek megismételni. Az első sorunk, kiegészülve a nyolcadik emberrel, az irányító Simon Petrával és a védekezés vezérével, Kiss Nikolettával elődöntő szintű, a norvégiai felkészülési tornán azt is láthattuk, hogy a 20 éves Faragó Lea és a 23 éves Albek Anna is képes gólokat hozzátenni a játékához.

4. NÉMETORSZÁG

Ha a németek százszázalékosak maradnak a csoportkörben és a középdöntőben, akkor a negyeddöntőben minden bizonnyal elkerülik Norvégiát. Ott pedig várhatóan a brazil–svéd duóból kikerülő riválissal kell elbánniuk hazai pályán, és így 2019 után végre kitörhetnek a 6–8. hely bűvköréből.

3. FRANCIAORSZÁG

Vajon mekkora érvágás a gyermekáldás előtt álló Estelle Nze Minko hiánya? A győri Hatadou Sako személyében a mezőny legjobb formában lévő kapusa segítheti a címvédéshez Sébastien Gardillou csapatát.

2. NORVÉGIA

„Thórir Hergeirsson csapata” – 2009 és 2024 között ezt a kifejezést nagyjából ezerszer használhattuk, de a kapitánylegenda korszaka a tavalyi Európa-bajnoksággal lezárult. Természetesen a csúcson hagyta abba, ott, ahonnan csak nagyon ritkán sikerült ebben a 15 évben letaszítani Norvégiát. Utódja, Ole Gustav Gjekstad tökéletes választásnak tűnik, hogy Henny Reistad köré felépítse a következő sikercsapatot.

1. DÁNIA

Jelenleg kevés izgalmasabb kérdés van a kézilabdavilágban, mint az, hogy képes lesz-e a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpáros feljuttatni a trónra Dániát? Jesper Jensen kész csapatot adott át nekik, amelyhez a vb-n csatlakozik a sérülés miatt majdnem egy teljes évet kihagyó fantasztikus tehetségű balátlövő, Julie Scaglione. A 21 éves játékos édesanyja, Lone Mathiesen 1997-ben tagja volt a dán női kézilabda eddigi egyetlen világbajnok együttesének.