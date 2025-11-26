A szépen fejlődő magyar válogatott a közvetlen üldözők csoportjából várhatja a vb-t
A hazai pálya előnye sokat segíthet az elmúlt években a saját árnyékát átlépni képtelen Hollandiának és Németországnak egyaránt. A mezőny három legjobb csapata továbbra is kiemelkedik, a vb-cím ezúttal is közöttük dőlhet el. A viadal előtti erősorrendünkben az Eb-bronzérmes magyar válogatottat is az elődöntőre lesben állók csoportjába tettük.
17–32. HELY
Mióta 2021-ben 32 tagúra növelték a világbajnokság mezőnyét, mindig visszatérő kérdés, hogy a bővítés valóban segíti-e a kézilabda fejlődését és globalizálását. Az országok több mint fele, 17 nemzet érkezik Európából, a középdöntőben 24 csapat folytatja, ahová így hét válogatott egészen biztosan Európán kívülről jut be. Viszont akkora az európai fölény a női szakágban, hogy a három-négy jól megszokott nemzeten kívül (Angola, Brazília, Dél-Korea, Japán) bármilyen pontszerzés csodaszámba menne a földrészünket képviselőkkel szemben.
16. ANGOLA
Az egykori portugál gyarmat 1998 óta csupán egy Afrika-bajnokságot veszített el (2014-ben a 3. lett), a riói olimpián negyeddöntőzött. A H-csoportban a dél-koreaiak és a kazahok ellen is nyerhet, dinamikus játékával a középdöntőben a csehekkel szemben ugyancsak lehet keresnivalója.
15. AUSZTRIA
A tavalyi Európa-bajnokságon házigazdaként meglepetésre már a csoportküzdelmek után búcsúzott, a rutinos Kovács Patrícia hiányában ezúttal a Pandza testvérekre támaszkodhat, Ana és Katarina is a horvát Podravka Vegetában gyűjti a BL-tapasztalatot.
14. SZERBIA
A debreceni balátlövő Jovana Jovovics, a ferencvárosi beálló Dragana Cvijics és a fehérvári irányító Emilija Lazics ismerős arc, világklasszis játékosok híján a középmezőnynél még sincs több a szerbekben.
13. SVÁJC
Amikor Svájcot figyeljük, kicsit olyan érzésünk van, mint a 2010-es évek elején Hollandiával kapcsolatban volt. Néhány esztendeje megérkezett a skandináv hatás (dán majd norvég szövetségi kapitány), a csapat pedig szépen veszi a lépcsőfokokat. A németek ellen 35–32-re elveszített felkészülési meccsen már játszott a november elején sérüléssel bajlódó Tabea Schmid. Európa egyik legígéretesebb beállója ugyanúgy hét gólt lőtt, mint a két tehetséges szélső, Mia Emmenegger és Era Baumann. Első sora hétfőn a mi dolgunkat is megnehezítheti.
12. LENGYELORSZÁG
Továbbra sincs a csúcson, de legalább a tavalyi Eb-n négy sikertelen kísérlet után végre ismét bejutott a középdöntőbe. Ez most a vb-n is meglehet neki, stabilitásával Hollandia és Franciaország mögött a harmadik erőnek tűnik az ágán.
11. SPANYOLORSZÁG
A harcosság még megvan, de az igazán nagy dobáshoz szükséges erő már nem biztos. Tavaly a párizsi olimpián és az Eb-n összesen lejátszott nyolc meccséből csupán egyet sikerült megnyernie.
10. ROMÁNIA
Ugyan csak két győzelmet szerzett a legutóbbi Európa-bajnokságon Debrecenben, a mutatott játék mégis biztató volt az újjáépülő csapattól. Ettől függetlenül ha összejön a magyar–román örökrangadó a középdöntőben, csak rajtunk múlik, hogy érvényesíteni tudjuk-e a papírformát.
9. BRAZÍLIA
Egyértelműen a legizgalmasabb Európán kívüli válogatott, amelyben ott van minden idők talán legjobban egy egyező játékosa, Bruna de Paula. A Győri Audi ETO-val már kétszeres BL-győztes játékosnak ez lehet az a vb, amelyen végleg megérkezik az évtized legnagyobb sztárjai közé. Gabriela Moreschi és Renata Arruda személyében két bravúrkapusa is van, a rutint pedig a hosszú idő után 44 évesen visszatérő Alexandra do Nascimento képviseli, aki 2013-as világbajnokként a győztes mentalitást is átadhatja ennek a generációnak.
8. MONTENEGRÓ
Az alig 33 éves Szuzana Lazovics kitűnő edzői kvalitásait a magyar bajnokság meglepetéscsapatánál, az Alba Fehérvárnál hétről hétre láthatjuk, a tavalyi Eb óta hazája válogatottját is ő irányítja. Montenegrónak a szokásos harciasság és kőkemény védekezés továbbra is védjegye, a legjobb nyolcig a házigazda németeket kivéve minden lehetséges ellenfelével szemben esélyesként léphet pályára.
7. SVÉDORSZÁG
Az első olyan csapat, amelyiknek reális esélye lehet az elődöntőre, és amelyben a rutinos klasszisok (Johanna Bundsen, Jamina Roberts, Linn Blohm, Nathalie Hagman) többen vannak, mint a Nina Koppanghoz és Tyra Axnérhez hasonló fiatal tehetségek.
6. HOLLANDIA
A 2019-es világbajnoki címe óta nem állt dobogón a három világeseményen, ehhez most hazai pályán egy nagyon nehéz ágról (dán, francia, magyar) kell továbbverekednie magát. Ez a győri jobbátlövő Dione Housheer és a ferencvárosi jobbszélső Angela Malestein jó lövőformája nélkül biztosan nem sikerül. Végig Rotterdamban, 9000 szurkolója előtt játszhat, amivel élnie kell.
5. MAGYARORSZÁG
Csodálatos siker volt a tavalyi Európa-bajnoki bronzérem, csapatunk tagjai hisznek magukban, hiszik, hogy ezt a világbajnokságon is képesek megismételni. Az első sorunk, kiegészülve a nyolcadik emberrel, az irányító Simon Petrával és a védekezés vezérével, Kiss Nikolettával elődöntő szintű, a norvégiai felkészülési tornán azt is láthattuk, hogy a 20 éves Faragó Lea és a 23 éves Albek Anna is képes gólokat hozzátenni a játékához.
4. NÉMETORSZÁG
Ha a németek százszázalékosak maradnak a csoportkörben és a középdöntőben, akkor a negyeddöntőben minden bizonnyal elkerülik Norvégiát. Ott pedig várhatóan a brazil–svéd duóból kikerülő riválissal kell elbánniuk hazai pályán, és így 2019 után végre kitörhetnek a 6–8. hely bűvköréből.
3. FRANCIAORSZÁG
Vajon mekkora érvágás a gyermekáldás előtt álló Estelle Nze Minko hiánya? A győri Hatadou Sako személyében a mezőny legjobb formában lévő kapusa segítheti a címvédéshez Sébastien Gardillou csapatát.
2. NORVÉGIA
„Thórir Hergeirsson csapata” – 2009 és 2024 között ezt a kifejezést nagyjából ezerszer használhattuk, de a kapitánylegenda korszaka a tavalyi Európa-bajnoksággal lezárult. Természetesen a csúcson hagyta abba, ott, ahonnan csak nagyon ritkán sikerült ebben a 15 évben letaszítani Norvégiát. Utódja, Ole Gustav Gjekstad tökéletes választásnak tűnik, hogy Henny Reistad köré felépítse a következő sikercsapatot.
1. DÁNIA
Jelenleg kevés izgalmasabb kérdés van a kézilabdavilágban, mint az, hogy képes lesz-e a Helle Thomsen, Bojana Popovics edzőpáros feljuttatni a trónra Dániát? Jesper Jensen kész csapatot adott át nekik, amelyhez a vb-n csatlakozik a sérülés miatt majdnem egy teljes évet kihagyó fantasztikus tehetségű balátlövő, Julie Scaglione. A 21 éves játékos édesanyja, Lone Mathiesen 1997-ben tagja volt a dán női kézilabda eddigi egyetlen világbajnok együttesének.
27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán
A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc