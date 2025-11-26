Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot a BL-meccsen
Talán a legnehezebb sajtótájékoztatójára készült liverpooli pályafutása során Arne Slot menedzser a PSV elleni szerdai BL-meccset megelőző napon, és nem csupán csapata borzalmas formája miatt – a „vörösök” az utóbbi 11 tétmérkőzésükön nyolcszor (!) kaptak ki –, hanem azért is, mert ezúttal a helyi mellett a vendégsajtó szintén kiválóan ismerte őt, semmilyen nyelvi korlát sem állhatott az esetlegesen kellemetlen kérdések útjába. Márpedig a németalföldi média nagy létszámban lepte el az Anfield sajtótermét, sőt jó fél órával a kezdés előtt szinte kizárólag holland szót lehetett hallani, többnyire vidám tónusút.
No igen, a PSV sorozatban hét bajnoki győzelem után érkezik Liverpoolba, és bár a BL-ben talán szerényebb az eredménysora (egy-egy győzelem és vereség, két döntetlen), a két fordulóval ezelőtti, Napoli elleni erődemonstrációt (6–2) mégsem lehet figyelmen kívül hagyni.
„Sokszor elmondtam már, nem keresek kifogásokat, az idényünk eddig leginkább röhejes, sohasem gondoltam volna, hogy így alakul – kezdte mondandóját a holland szakvezető, akit a Liverpool teljesítményének értékelésére kértek. – Természetesen mindenki mást is váratlanul ért, de ez nagyszerű klub, amelyben szembenéznek a kihívásokkal, minél nehezebb a helyzet, annál jobban összezárunk. Vállalom a felelősséget, bűntudatom van, de a kudarcokat is fel kell tudni dolgozni, edzőként igyekszem példamutatással az élen járni.”
A PSV-ről, amely tavaly legyőzte a Liverpoolt a BL alapszakaszában, elismeréssel beszélt: „Peter Bosz irányításával mer és tud is egész pályás letámadást játszani az eindhoveni csapat, továbbá szeret mélységből építkezni. Szurkolói szemmel kifejezetten jó nézni a játékát, de most az a feladatunk, hogy legyőzzük a PSV-t. Teljesen más meccsre számítok, mint legutóbb a bajnokságban.”
Lapunk kérdésére, amely szerint nyom-e a latban az együttes összeállításakor, hogy Kerkez Milos korábban Hollandiában játszott, egyértelmű választ adott.
„Nem, semmiben sem befolyásolja a döntésemet, hogy Milosnak hollandiai tapasztalatai is vannak. Igazából sohasem úgy mérlegelek a kezdőcsapat kialakításakor, hogy ki mit hoz a múltjából, játszott-e már egy adott csapat ellen. Jelenleg öt egészséges védőnk van, az ő pozíciója a bal oldalon az egyetlen, amelyben két játékossal számolhatok, hiszen Andrew Robertson is bevethető. A védelem más pontjain Joe Gomez segíthet ki” – fogalmazott Arne Slot, és ebből már adódott is, hogy akkor Szoboszlai Dominik, hasonlóan a legutóbbi, a Nottingham Forest elleni bajnoki után, vajon ismét jobb oldali szárnyvédőként játszik-e.
„Ő az egyik jelöltem, de az is egyértelmű, hogy a pálya más területein szintén kiváló – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére a Liverpool menedzsere. – A Forest ellen arra számítottam, hogy sokat birtokoljuk a labdát, így többször előre tud majd menni a támadásokkal. Meglátjuk, szerdán hol játszik, egyelőre nem döntöttem el, de az biztos, hogy pályára küldöm.”
Arne Slot után Cody Gakpo érkezett a sajtótájékoztatóra, aki a PSV-től igazolt 2023 januárjában a Liverpoolba.
„Nyilvánvalóan különleges mérkőzés lesz nekem, elvégre mégiscsak a nevelőegyesületem ellen játszom. A mai napig tartom a kapcsolatot néhány korábbi csapattársammal, de szerda este félretesszük a kölcsönös szimpátiát kilencven percre, és remélem, mi nyerünk” – mondta a támadó.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Szerda
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|5. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|6. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|7. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|8. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|9. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|10. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|11. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|12. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|13. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|14. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|15. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|16. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|17. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|18. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|19. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|20. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|21. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|22. Royale Union SG
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|23. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|24. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|25. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|26. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|27. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|30. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|31. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|32. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0