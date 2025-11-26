Arne Slot biztosan pályára küldi Szoboszlai Dominikot a BL-meccsen

Talán a legnehezebb sajtótájékoztatójára készült liverpooli pályafutása során Arne Slot menedzser a PSV elleni szerdai BL-meccset megelőző napon, és nem csupán csapata borzalmas formája miatt – a „vörösök” az utóbbi 11 tétmérkőzésükön nyolcszor (!) kaptak ki –, hanem azért is, mert ezúttal a helyi mellett a vendégsajtó szintén kiválóan ismerte őt, semmilyen nyelvi korlát sem állhatott az esetlegesen kellemetlen kérdések útjába. Márpedig a németalföldi média nagy létszámban lepte el az Anfield sajtótermét, sőt jó fél órával a kezdés előtt szinte kizárólag holland szót lehetett hallani, többnyire vidám tónusút.

No igen, a PSV sorozatban hét bajnoki győzelem után érkezik Liverpoolba, és bár a BL-ben talán szerényebb az eredménysora (egy-egy győzelem és vereség, két döntetlen), a két fordulóval ezelőtti, Napoli elleni erődemonstrációt (6–2) mégsem lehet figyelmen kívül hagyni.

„Sokszor elmondtam már, nem keresek kifogásokat, az idényünk eddig leginkább röhejes, sohasem gondoltam volna, hogy így alakul – kezdte mondandóját a holland szakvezető, akit a Liverpool teljesítményének értékelésére kértek. – Természetesen mindenki mást is váratlanul ért, de ez nagyszerű klub, amelyben szembenéznek a kihívásokkal, minél nehezebb a helyzet, annál jobban összezárunk. Vállalom a felelősséget, bűntudatom van, de a kudarcokat is fel kell tudni dolgozni, edzőként igyekszem példamutatással az élen járni.”

A PSV-ről, amely tavaly legyőzte a Liverpoolt a BL alapszakaszában, elismeréssel beszélt: „Peter Bosz irányításával mer és tud is egész pályás letámadást játszani az eindhoveni csapat, továbbá szeret mélységből építkezni. Szurkolói szemmel kifejezetten jó nézni a játékát, de most az a feladatunk, hogy legyőzzük a PSV-t. Teljesen más meccs­re számítok, mint legutóbb a bajnokságban.”

Lapunk kérdésére, amely szerint nyom-e a latban az együttes összeállításakor, hogy Kerkez Milos korábban Hollandiában játszott, egyértelmű választ adott.

„Nem, semmiben sem befolyásolja a döntésemet, hogy Milosnak hollandiai tapasztalatai is vannak. Igazából sohasem úgy mérlegelek a kezdőcsapat kialakításakor, hogy ki mit hoz a múltjából, játszott-e már egy adott csapat ellen. Jelenleg öt egészséges védőnk van, az ő pozíciója a bal oldalon az egyetlen, amelyben két játékossal számolhatok, hiszen Andrew Robertson is bevethető. A védelem más pontjain Joe Gomez segíthet ki” – fogalmazott Arne Slot, és ebből már adódott is, hogy akkor Szoboszlai Dominik, hasonlóan a legutóbbi, a Nottingham Forest elleni bajnoki után, vajon ismét jobb oldali szárnyvédőként játszik-e.

„Ő az egyik jelöltem, de az is egyértelmű, hogy a pálya más területein szintén kiváló – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére a Liverpool menedzsere. – A Forest ellen arra számítottam, hogy sokat birtokoljuk a labdát, így többször előre tud majd menni a támadásokkal. Meglátjuk, szerdán hol játszik, egyelőre nem döntöttem el, de az biztos, hogy pályára küldöm.”

Arne Slot után Cody Gakpo érkezett a sajtótájékoztatóra, aki a PSV-től igazolt 2023 januárjában a Liverpoolba.

„Nyilvánvalóan különleges mérkőzés lesz nekem, elvégre mégiscsak a nevelőegyesületem ellen játszom. A mai napig tartom a kapcsolatot néhány korábbi csapattársammal, de szerda este félretesszük a kölcsönös szimpátiát kilencven percre, és remélem, mi nyerünk” – mondta a támadó.

