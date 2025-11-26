Krivacsevics Tijána az Olympiakoszban kosarazik tovább

Az Olympiakosz hazája bajnokságában öt győzelemmel és egy vereséggel a harmadik helyen áll, az Euroliga C-csoportjában pedig – a DVTK Hun-Therm csapatához hasonlóan – 1/4-es mérlegnél tart.

A 196 centis Krivacsevics az elmúlt idényben a Sopron Basketet erősítette, amellyel magyar bajnoki címet nyert, az Európa-kupában pedig az elődöntőig jutott. Pályafutása során megfordult korábban a spanyol Rivas Ecopolis és Salamanca, a szlovák Kosice, a török Orduspor, Girne Üniversitesi, Botas és Besiktas, az olasz Broni és Valdarno, továbbá az izraeli Ramla együttesében is.