Labdarúgás: minden csapatban játszott fiatal az NB I 14. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Zalaegerszeg 1–0-ra győzött a Győri ETO otthonában. A hazai csapatban a 20 éves Bánáti Kevin 71, a vele egyidős Huszár Marcell 19 percet töltött a pályán. A ZTE-ben a 20 esztendős Bodnár Gergő 90 percet játszott.

A Puskás Akadémia 2–0-ra verte a Kisvárdát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, a 20 esztendős Michael Okeke 80, a 19 éves Kern Martin 10 percet szerepelt. A vendégek kapuját a 19 éves Ilya Popovich védte, az utolsó 10 percre pedig beállt a 20 éves Pintér Filip és a 18 esztendős Szikszai Hennadij.

A Debrecen 2–1-re nyert a Kazincbarcika ellen. A 20 éves

Szűcs Tamás 90 percet játszott, és gólpasszt adott,

a vele egyidős Cibla Flórián 66 percet szerepelt. A KBSC-ben a 20 éves Juhász István Bence védett, a 80. perc után pedig pályára lépett a 20 éves Major Marcell és a 19 esztendős Kun Olivér.

A Ferencváros kikapott 3–1-re a Nyíregyházától. Az FTC-ben a 20 éves Tóth Alex végigjátszotta a meccset, míg a Spartacusban a 20 esztendős

Manner Balázs 81 percet volt pályán, és gólt szerzett,

valamint 9 percre beállt a 19 éves Oláh Benjámin, aki assziszttal járult hozzá csapata sikeréhez.

A Paks hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget az Újpest ellen. A 17 éves Galambos János és a 20 éves Horváth Kevin egy-egy félidőt játszott, az utolsó negyedórára csereként szállt be a 20 éves Pető Milán, aki gólpasszt adott. A liláknál a 19 éves Kaczvinszki Dominik ezúttal 5 percet szerepelt.

A Diósgyőr 4–0-ra győzte le az MTK-t Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Mucsányi Miron kezdett, majd a 83. percben a vele egykorú Komlósi Bence váltotta. A fővárosi együttesben a 20 éves Kovács Patrik végigjátszotta a mérkőzést, valamint a 19 éves Átrok Zalán 69 percet töltött pályán.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 14. FORDULÓJÁBAN: 1272

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+80+10=180

MTK Budapest: 90+69=159

Debrecen: 90+66=156

Kisvárda: 90+10+9=109

Kazincbarcika: 90+9+9=108

Paks: 45+45+15=105

Győri ETO: 71+19=90

Zalaegerszeg: 90

Ferencváros: 90

Nyíregyháza: 81+9=90

Diósgyőr: 83+7=90

Újpest: 5



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Tóth Alex (Ferencváros): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Mucsányi Miron (Diósgyőr): 83

Manner Balázs (Nyíregyháza): 81

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 80

Bánáti Kevin (Győri ETO): 71

Átrok Zalán (MTK Budapest): 69

Cibla Flórián (Debrecen): 66

Galambos János (Paks): 45

Horváth Kevin (Paks): 45

Huszár Marcell (Győri ETO): 19

Pető Milán (Paks): 15

Kern Martin (Puskás Akadémia): 10

Pintér Filip (Kisvárda): 10

Szikszai Hennadij (Kisvárda): 9

Major Marcell (Kazincbarcika): 9

Kun Olivér (Kazincbarcika): 9

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 9

Komlósi Bence (Diósgyőr): 7

Kaczvinszki Dominik (Újpest): 5

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Manner Balázs (Nyíregyháza) betalált a Ferencváros ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)