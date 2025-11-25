Labdarúgás: minden csapatban játszott fiatal az NB I 14. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Zalaegerszeg 1–0-ra győzött a Győri ETO otthonában. A hazai csapatban a 20 éves Bánáti Kevin 71, a vele egyidős Huszár Marcell 19 percet töltött a pályán. A ZTE-ben a 20 esztendős Bodnár Gergő 90 percet játszott.
A Puskás Akadémia 2–0-ra verte a Kisvárdát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, a 20 esztendős Michael Okeke 80, a 19 éves Kern Martin 10 percet szerepelt. A vendégek kapuját a 19 éves Ilya Popovich védte, az utolsó 10 percre pedig beállt a 20 éves Pintér Filip és a 18 esztendős Szikszai Hennadij.
A Debrecen 2–1-re nyert a Kazincbarcika ellen. A 20 éves
Szűcs Tamás 90 percet játszott, és gólpasszt adott,
a vele egyidős Cibla Flórián 66 percet szerepelt. A KBSC-ben a 20 éves Juhász István Bence védett, a 80. perc után pedig pályára lépett a 20 éves Major Marcell és a 19 esztendős Kun Olivér.
A Ferencváros kikapott 3–1-re a Nyíregyházától. Az FTC-ben a 20 éves Tóth Alex végigjátszotta a meccset, míg a Spartacusban a 20 esztendős
Manner Balázs 81 percet volt pályán, és gólt szerzett,
valamint 9 percre beállt a 19 éves Oláh Benjámin, aki assziszttal járult hozzá csapata sikeréhez.
A Paks hazai pályán szenvedett 3–1-es vereséget az Újpest ellen. A 17 éves Galambos János és a 20 éves Horváth Kevin egy-egy félidőt játszott, az utolsó negyedórára csereként szállt be a 20 éves Pető Milán, aki gólpasszt adott. A liláknál a 19 éves Kaczvinszki Dominik ezúttal 5 percet szerepelt.
A Diósgyőr 4–0-ra győzte le az MTK-t Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Mucsányi Miron kezdett, majd a 83. percben a vele egykorú Komlósi Bence váltotta. A fővárosi együttesben a 20 éves Kovács Patrik végigjátszotta a mérkőzést, valamint a 19 éves Átrok Zalán 69 percet töltött pályán.
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+80+10=180
MTK Budapest: 90+69=159
Debrecen: 90+66=156
Kisvárda: 90+10+9=109
Kazincbarcika: 90+9+9=108
Paks: 45+45+15=105
Győri ETO: 71+19=90
Zalaegerszeg: 90
Ferencváros: 90
Nyíregyháza: 81+9=90
Diósgyőr: 83+7=90
Újpest: 5
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Tóth Alex (Ferencváros): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Mucsányi Miron (Diósgyőr): 83
Manner Balázs (Nyíregyháza): 81
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 80
Bánáti Kevin (Győri ETO): 71
Átrok Zalán (MTK Budapest): 69
Cibla Flórián (Debrecen): 66
Galambos János (Paks): 45
Horváth Kevin (Paks): 45
Huszár Marcell (Győri ETO): 19
Pető Milán (Paks): 15
Kern Martin (Puskás Akadémia): 10
Pintér Filip (Kisvárda): 10
Szikszai Hennadij (Kisvárda): 9
Major Marcell (Kazincbarcika): 9
Kun Olivér (Kazincbarcika): 9
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 9
Komlósi Bence (Diósgyőr): 7
Kaczvinszki Dominik (Újpest): 5
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Manner Balázs (Nyíregyháza) betalált a Ferencváros ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)