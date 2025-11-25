Nagy menetelésben a Fener és a Pana a kosár Euroligában, óriási csatát nyert meg a Real Madrid

A címvédő Fenerbahce rosszul kezdte az Euroliga-idényt, de időközben felvette a ritmust, és ha nem is könnyen, zsinórban az ötödik meccsét is megnyerte. Wade Baldwin 18 pontot szerzett az isztambuli csapatban, a Virtus elleni győztes kosarat Nicolo Melli dobta. (66–64)

Az eggyel korábbi bajnok, a Panathinaikosz szintén jó passzban van, és be is gyűjtötte egymást követő negyedik győzelmét. A gyengélkedő Partizan csak az első félidőben tudta tartani a lépést, a harmadik negyed hazai száguldásával (21–0) eldőlt a meccs. Kendrick Nunn 26 ponttal, Juancho Hernangómez 15 lepattanóval, Kosztasz Szlukasz 10 assziszttal vette ki a részét az athéniak fölényes diadalából. (91–69)

A Hapoel Tel-Aviv az első helyen kezdte a fordulót, és bár kikapott, jobb kosárkülönbségének köszönhetően egyelőre ott is maradt. Az utolsó három percre fordulva még vezetett az izraeli újonccsapat a Real Madrid ellen, Walter Tavares két büntetővel egyenlített, Gabriel Deck duplájával már a spanyolok álltak jobban, majd Mario Hezonja is betalált. A Hapoel triplákkal próbált visszakapaszkodni, egyet Johnathan Motley be is suvasztott, de a többi célt tévesztett – egy ponttal nyert a Real. Hezonja 19 ponttal volt a semleges helyszínen, a bulgáriai Botevgradban lejátszott mérkőzés legjobbja, csapata a legutóbbi hat Euroliga-meccséből a negyediket nyerte meg. (74–75)

A Zalgiris jó idénykezdés után leszállóágba került, három egymást követő vereség után igyekezett javítani a Baskonia ellen. Két és fél negyeden keresztül szenvedtek a zöldek, de káprázatos hajrával meghálálták drukkereiknek a szokás szerint fantasztikus biztatást: az utolsó negyedben 57–57 után 22–4-es szakasszal hozták a győzelmet. Sylvain Francisco 23 pontot és 11 asszisztot jegyzett a Zalgirisban. (82–67)

A Bayern München is elbukta az előző három mérkőzését, de ellentétben a litván kirakatcsapattal, kedd este sem sikerült állítania az iránytűn. Az első félidő még rendben volt, azonban a nagyszünet után a házigazda Valencia egyértelművé tette: jobb formában van. A hazaiaknál öten is tíz pont fölé jutottak, a legtovább Brancou Badio (16). (90–64)

A nap nyitó meccsén pocsékul kezdett a Dubai, aztán 23–40-et követően 23–3-as rohammal fordított, majd a harmadik negyedben kialakuló tízpontos hátrányát is ledolgozta, és egy ponttal legyűrte a mezőnyből sokkal gyengébben dobó Paris-t. McKinley Wright 24 ponttal vezette a hazai lőlapot, 20-at a második félidőben szerzett. A francia csapat a legutóbbi hat meccséből ötöt elvesztett. (90–89)

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 13. FORDULÓ

