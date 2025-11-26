NHL: simán nyert a Dallas Edmontonban
Esélyt sem adott a Dallas Stars az Edmonton Oilersnek az NHL legutóbbi játéknapjának egyetlen mérkőzésén.
A texasiak az első harmad után már 4–0-ra vezettek Kanadában, az előnyükkel pedig tudtak gazdálkodni a hátralévő 40 percben.
Nathan Bastian két gólt szerzett a nyolcból, míg Wyatt Johnston az egy találata mellé három gólpasszt is kiosztott.
A Dallas jelenleg a második legjobb a ligában, csak a Colorado Avalanche-nak van több pontja nála.
NHL, ALAPSZAKASZ
Edmonton Oilers–Dallas Stars 3–8
