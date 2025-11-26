NHL: simán nyert a Dallas Edmontonban

Nemzeti Sportrádió

2025.11.26. 08:50
Wyatt Johnston az edmontoniak gyűrűjében, a pakk a kapuban – nem bírt az Oilers a Dallasszal (Fotó: Getty Images)
Esélyt sem adott a Dallas Stars az Edmonton Oilersnek az NHL legutóbbi játéknapjának egyetlen mérkőzésén.

A texasiak az első harmad után már 4–0-ra vezettek Kanadában, az előnyükkel pedig tudtak gazdálkodni a hátralévő 40 percben. 

Nathan Bastian két gólt szerzett a nyolcból, míg Wyatt Johnston az egy találata mellé három gólpasszt is kiosztott.

A Dallas jelenleg a második legjobb a ligában, csak a Colorado Avalanche-nak van több pontja nála.

NHL, ALAPSZAKASZ
Edmonton Oilers–Dallas Stars 3–8

 

