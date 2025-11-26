Gerevich-díj: Imrő Dezső Kisbéren épített súlyemelőbázist

Imrő Dezső 1973-ban ismerkedett meg a súlyemeléssel, a makacssága „vitte bele” a sportágba: miután az oroszlányi általános iskolában testnevelésórán a helyi szakosztály edzői nézték meg a gyerekek mozgását, Imrét nem választották ki, ő mégis lement a terembe, Chzurik Lajos edző pedig örömében felkapta a levegőbe – innen már nem volt visszaút.

Versenyzőként is eredményes volt, az edzőinek nagyon hálás: Benedek János olimpikon és Bagócs János világbajnok súlyemelő foglalkozott vele. 1988-ban sérülés miatt kellett kihagynia a szöuli olimpiát, pedig a bő keretben helyet kapott. Az ötkarikás játékok azonban a folytatásban is a fókuszában maradt.

„1990-ben alapítottuk meg a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbért, ami harmincöt éve működik – kezdi Imrő. – A munkám során megadatott, hogy olyan képességű gyerekekkel találkozzak, akikből aztán olimpikont nevelhettem. A 2000-es, Sydney-ben megrendezett eseményen Tamtom Péter, négy évvel később Athénban pedig Varga Viktória szerepelt a tanítványaim közül, utóbbi negyedik lett a plusz hetvenöt kilós súlycsoportban. 2014-ben az ifjúsági olimpián pedig Molnár Boglárka képviselte az egyesületünket.”

Életkép a kisbéri teremből

Munkájának köszönhetően az egyik legnépesebb utánpótlásbázisú súlyemelő-egyesület az övé,

rendre 20-30 fővel dolgozik együtt. Fáradhatatlan a toborzásban, Kisbéren kívül, a bakonyi térség kistelepülésein is rendre megfordul, igyekszik népszerűsíteni a sportágat, számos fiatalra talált így rá, akik aztán kikötöttek a termében. Ezen kívül a szervezésben is jeleskedik, több magas színvonalú utánpótlásversenyt rendezett már Kisbéren.

„Elmegyünk kiválasztani, találkozunk gyerekekkel, akiknek különböző készségei vannak; akikben megvannak a képességek, hogy súlyt emeljenek, akkor szinte minden adott; már csak egy edző kell hozzá, a súlyzók, és készülhetünk a következő olimpiára…

Becsületesen, tisztességesen kell csinálni, szakmailag felkészülten.

Minden adott hozzá, hogy minél többeket toborozzunk az utánpótlásban, és bajnokokat adjunk ennek a sportágnak.”

(Kiemelt képünkön: Imrő Dezső)