A Lakers simán nyerte a Los Angeles-i rangadót az NBA-kupában
A Los Angeles Lakers legyőzte a Los Angeles Clipperst az NBA-kupa legutóbbi játéknapján, míg a Washington Wizards az Atlanta Hawkst, az Orlando Magic pedig a Philadelphia 76erst múlta felül.
Két éve a Los Angeles Lakers megnyerte az első alkalommal kiírt NBA-kupát. Azzal, hogy a kedden legyőzte a városi rivális Clipperst, megnyerte a Nyugati B-csoportot, és életben tartotta az esélyét, hogy első csapatként másodszor is élen zárja a kupasorozatot.
A győzelemben Luka Doncic főszerepet játszott 43 pontjával, 9 lepattanójával és 13 gólpasszával. Austin Reaves 31, LeBron James 25 ponttal járult hozzá a sikerhez.
NBA
ALAPSZAKASZ
Washington Wizards–Atlanta Hawks 132–113
Los Angeles Lakers–Los Angeles Clippers 135–118
Philadelphia 76ers–Orlando Magic 103–144
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik