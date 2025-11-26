A Lakers simán nyerte a Los Angeles-i rangadót az NBA-kupában

Két éve a Los Angeles Lakers megnyerte az első alkalommal kiírt NBA-kupát. Azzal, hogy a kedden legyőzte a városi rivális Clipperst, megnyerte a Nyugati B-csoportot, és életben tartotta az esélyét, hogy első csapatként másodszor is élen zárja a kupasorozatot.

A győzelemben Luka Doncic főszerepet játszott 43 pontjával, 9 lepattanójával és 13 gólpasszával. Austin Reaves 31, LeBron James 25 ponttal járult hozzá a sikerhez.

NBA

ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Atlanta Hawks 132–113

Los Angeles Lakers–Los Angeles Clippers 135–118

Philadelphia 76ers–Orlando Magic 103–144