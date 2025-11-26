A Fenernek a Galata elleni bajnoki rangadó fontosabb, mint az FTC elleni El-meccs



Mit jelent a Fenerbahcénak a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzés a hétfői, Galatasaray elleni rangadó árnyékában? Ennek próbáltunk utánajárni az első órákban, amelyeket Isztambulban töltöttünk. A 19-szeres bajnokcsapatról török kollégánkat, Egemen Cidart kérdeztük.

„A Fenerbahce összetételét nehéz megtippelni, mert a bajnoki derbi meghatározó lesz az idény szempontjából. Nem lenne meglepő, ha Domenico Tedesco vezetőedző felforgatná az együttesét a nagy meccs előtt – mondta lapunknak a Milliyet sportriportere. – Noha sok a sérülés vagy eltiltás miatti hiányzó, a szakmai stáb jellemzően forgatja a csapatot, nagy a harci kedv, szóval nem gondolom, hogy a megbolygatott kezdő tizenegynek nagy hatása lesz a mérkőzésre. A legutóbbi öt bajnokin öt gólt szerző Marco Asensio a szurkolók kedvence, rajta kívül azonban Kerem Aktürkoglu, Dorgeles Nene és Talisca is kulcsembernek számít elöl, oda kell rájuk figyelni, ahogy Milan Skriniarra, a védelem oszlopára is. A támadóként bevethető Jhon Durán eddig nem hozta ki magából, ami elvárható lenne, de rá is érdemes vigyázni.”

A Milliyet újságírója azt is elmondta, hogy a szeptember legelején kinevezett Domenico Tedesco még Ali Koc elnöksége idején írt alá a Fenerbahcénál. Az olasz szakember érkezését kétkedve fogadták a klubnál, és eleinte az eredmények sem vetítettek előre sok jót, ezért a többség úgy vélte, Sadettin Saran elnökké választása után aligha lesz hosszú távú a munkakapcsolat a felek között. Csakhogy a tréner mellett kiálltak a játékosok, a javuló forma pedig megerősítette a pozícióját – szeptember 24-én kapott ki legutóbb a Fener.

„Mindenki elfogadja őt vezetőedzőnek, élvezi a szurkolók szeretetét. Elődjét, José Mourinhót gyakran kritizálták hangzatos nyilatkozatai miatt, amelyekkel feszültséget gerjesztett a klub körül, Tedesco azonban a problémák generálása helyett a megoldásukra törekszik. A Fener turbulens idénykezdeten van túl, de hamar kilábalt belőle, kiegyensúlyozott a szereplése. A Galatasarayjal szembeni hátránya egy pontra csökkent, miután több meccsét is vert helyzetből felállva nyerte meg, a Besiktas és a Rize­spor ellen is ledolgozta a kétgólos hátrányát.”

Hozzátette, az El-tabellán 15. Fenerbahce 2014-ben nyert legutóbb bajnokságot, ami rendkívül türelmetlenné tette a szurkolókat, nagy a nyomás a játékosokon és a menedzsmenten.

„Ennek tükrében a bajnokság megnyerése fontosabb a klubnak, mint az Európa-liga-menetelés – igaz, szerencsés sorsolással a játékereje és kerete alapján az elődöntőig is eljuthat. A csapat gyakran kap könnyű gólt, amit támadófutballjával kompenzál. Jellemző, hogy hamar hátrányba kerül, ami aláássa a védekezésbe vetett hitet. A szögletek, szabadrúgások és beadások levédekezése gyakran megoldhatatlan feladat elé állítja az együttest – a levegőben veszélyes Ferencvárosnak ezzel a fegyverével lehet keresnivalója.”