DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó
A DVSC labdarúgócsapatát hónapok óta ideiglenes, többször meghosszabbított mandátumú igazgatótanács irányítja, miután a klubban tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital a korábbi megállapodás ellenére nem vásárolt újabb részesedést a klub jelenlegi elnökétől, Ike Thierry Zaengeltől, így nem vált többségi tulajdonossá.
A DVSC-nél az elmaradt teljes tulajdonosváltás miatt az ősszel likviditási nehézségek adódtak, ezért a klubnak már szeptemberben a város segítségére volt szüksége, hogy a pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja – derült ki Papp László polgármester szeptemberi közleményéből.
Megszűnnek a DVSC likviditási nehézségei
Azóta a Nemzeti Sport írta meg elsőként, októberben, hogy az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló cégcsoport vásárolhat tulajdonrészt a DVSC-ben. Az egyeztetések több hónapja tartanak, arról is beszámoltunk már, hogy az angolok személyesen is itt voltak a DVSC több őszi meccsén, és korábban a klub sajtóosztálya is elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket.
Kedden a Lokomotív Blog szurkolói oldal szúrta ki, hogy szerda délelőtt egy magángép érkezik Manchesterből (Stockport Manchester elővárosa) Debrecenbe.
Információink szerint az angol befektetők azért érkeznek most Magyarországra, hogy elvégezzék a tulajdonosváltással járó adminisztrációt, miután az elvi egyezség már megszületett. A tulajdonosváltást várhatóan december elején jelenti be hivatalosan a klub. Az angol befektető jó eséllyel többségi tulajdonossá válhat, ugyanakkor angliai forrásból úgy értesültünk, hogy a klub vezetésében magyar szakemberek is helyet kaphatnak, de az NB I-ben élen álló csapat életében nem várható gyökeres változás. Ugyanakkor az új tulajdonos érkezésével a pénzügyi, likviditási nehézségek megszűnnek – emiatt is fontos a Debreceni VSC számára, hogy minél előbb hivatalosan is lezárják a tulajdonosváltást.