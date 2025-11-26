DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó

A DVSC labdarúgócsapatát hónapok óta ideiglenes, többször meghosszabbított mandátumú igazgatótanács irányítja, miután a klubban tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital a korábbi megállapodás ellenére nem vásárolt újabb részesedést a klub jelenlegi elnökétől, Ike Thierry Zaengeltől, így nem vált többségi tulajdonossá.

A DVSC-nél az elmaradt teljes tulajdonosváltás miatt az ősszel likviditási nehézségek adódtak, ezért a klubnak már szeptemberben a város segítségére volt szüksége, hogy a pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja – derült ki Papp László polgármester szeptemberi közleményéből.