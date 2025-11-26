Nemzeti Sportrádió

DVSC: az elvi egyezség megvan a tulajdonosváltásról, folyik az adminisztráció – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.11.26. 09:15
Ike Thierry Zaengel (középen) három év után átadhatja a DVSC vezetését az új befektetőknek (Fotó: debrecen.hu, archív)
Címkék
NB I DVSC Stockport County
Korábban elsőként a Nemzeti Sport számolt be arról, hogy az angol harmadosztályban is érdekelt Stockport County tulajdonosi köre vásárolhat tulajdonrészt a DVSC labdarúgócsapatában. Úgy tudjuk, a tulajdonosváltásról az elvi egyezség már megszületett, szerdán azért érkeznek az angol befektetőcsoport képviselői, hogy elvégezzék a váltáshoz szükséges papírügyintézést.

 

A DVSC labdarúgócsapatát hónapok óta ideiglenes, többször meghosszabbított mandátumú igazgatótanács irányítja, miután a klubban tavasszal kisebbségi tulajdonrészt vásároló Five Eleven Capital a korábbi megállapodás ellenére nem vásárolt újabb részesedést a klub jelenlegi elnökétől, Ike Thierry Zaengeltől, így nem vált többségi tulajdonossá.

A DVSC-nél az elmaradt teljes tulajdonosváltás miatt az ősszel likviditási nehézségek adódtak, ezért a klubnak már szeptemberben a város segítségére volt szüksége, hogy a pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja – derült ki Papp László polgármester szeptemberi közleményéből.

Labdarúgó NB I
2025.09.16. 16:00

Megszűnnek a DVSC likviditási nehézségei

„Többségi tulajdonosok jönnek-mennek, de a város – akár kisebbségi, akár többségi tulajdonosként – mindig ott állt és állni is fog a klub mögött.”

 

Azóta a Nemzeti Sport írta meg elsőként, októberben, hogy az angol harmadosztályú Stockport County mögött álló cégcsoport vásárolhat tulajdonrészt a DVSC-ben. Az egyeztetések több hónapja tartanak, arról is beszámoltunk már, hogy az angolok személyesen is itt voltak a DVSC több őszi meccsén, és korábban a klub sajtóosztálya is elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket.

Kedden a Lokomotív Blog szurkolói oldal szúrta ki, hogy szerda délelőtt egy magángép érkezik Manchesterből (Stockport Manchester elővárosa) Debrecenbe. 

Információink szerint az angol befektetők azért érkeznek most Magyarországra, hogy elvégezzék a tulajdonosváltással járó adminisztrációt, miután az elvi egyezség már megszületett. A tulajdonosváltást várhatóan december elején jelenti be hivatalosan a klub. Az angol befektető jó eséllyel többségi tulajdonossá válhat, ugyanakkor angliai forrásból úgy értesültünk, hogy a klub vezetésében magyar szakemberek is helyet kaphatnak, de az NB I-ben élen álló csapat életében nem várható gyökeres változás. Ugyanakkor az új tulajdonos érkezésével a pénzügyi, likviditási nehézségek megszűnnek – emiatt is fontos a Debreceni VSC számára, hogy minél előbb hivatalosan is lezárják a tulajdonosváltást. 

NB I DVSC Stockport County
Ezek is érdekelhetik