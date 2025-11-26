Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz
„Nincs szó, amivel le tudnám írni azt, hogy mit érzek. Minden gyorsan történt, volt egy kis helyem és megragadtam az esélyt. A családom is itt volt, remélem, még évekig fogok gólokat rúgni. Tökéletes este volt, nagyon különleges pillanat a karrieremben” – idézi az UEFA honlapja a Chelsea második találatát szerző Estevaót.
Enzo Maresca, a londoniak vezetőedzője így értékelt: „Ez egy nagy győzelem volt. Még 11 a 11 ellen is magas szinten játszottunk. A Barcelona akkor érzi komfortosan magát, ha nála van a labda, de egyébként nem annyira. Mi a labdatartásra koncentráltunk, és megpróbáltunk helyzeteket kialakítani.”
„Liam Dilapnak szüksége volt a gólra, mert most tért vissza a sérülésből. Estevao nagyon jól játszott. Nem csak a gólja miatt, hanem azért is, mert sokat segített a nyomásgyakorlásban. Pihennie kell, és élveznie a játékot. Ő és Lamine Yamal 18 évesek, még mindig nagyon fiatalok. Ne hasonlítsuk őket Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz, ne tegyünk rájuk nyomást” – vélte az olasz tréner.
A mérkőzés legjobbjának választott Marc Cucurella is beszélt Estevaóról. „Nagyon örülök neki. Remélem, hogy így tud tovább folytatni. Végre jobb lábbal is gólt szerzett! Az edzéseken mindig elhibázza a jobb lábbal, de ma, egy fontos pillanatban, sikerült gólt szereznie. Nagyon fiatal, és segítenünk kell neki, de bebizonyította, hogy különleges játékos.”
Cucurella ezt követően a mérkőzésről és a válogatottbeli csapattársáról is beszélt: „Elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével. Megérdemeltük ezt a győzelmet, nagyon jól irányítottuk a mérkőzést és nagyon fontos három pontot szereztünk. Nem tudom, hogy előnyt jelentett-e, hogy a spanyol válogatottban Yamallal játszom. A futball ilyen, máskor lehet ő nyerte volna a párharcunkat. Igyekeztem nem sok teret hagyni neki és Moises Caicedo és Trevoh Chalobah is rengeteget segítettek.”
A Barcelona simán kikapott a Chelsea otthonában
„Jól kezdtünk, volt pár nagy lehetőségünk. Próbáltunk kitartani, de a második gólnál eldőlt a meccs. A Chelsea nyomást gyakorolt ránk, és mi nem tudtunk alkalmazkodni. Folyamatosan kergettük a labdát, ebben fejlődnünk kell. Kevés párharcot nyertünk, ritkán szedtük össze a második labdákat. Ha nem vagy elég erős, akkor lehetetlen nyerni” – vélte a katalánok védője, Eric García.
Hansi Flick, a Barcelona edzője az UEFA-nak elmondta, az egyéni hibák okozták a vesztüket. „Nagyon jól kezdtünk, és nagy esélyünk volt az első gólra, amikor Ferran Torres mellé lőtt. Tudjuk, hogy a Chelsea nagyon jó csapat, és egy játékossal kevesebbel nem könnyű itt nyerni. Mindent megpróbáltunk. A csapatként való védekezésünk rendben volt, de végül túl sok hibát követtünk el. Most ezt tudom mondani, de mindent elemeznünk kell. Javítanunk kell a dolgokon, mindezt úgy, hogy nyomás alatt vagyunk.”
A német edzőt végül arról kérdezték, mekkora esélye van a Barcelonának a legjobb nyolc közé kerülésre. „Most csak az a fontos, hogy bejussunk a következő körbe. Ez a célunk. Ha kilenc pontot szerzünk, minden lehetséges. Meglátjuk, de mi mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és a következő állomás a Frankfurt. Nagyon optimista vagyok, mert most visszatérnek a játékosok, és még három mérkőzés van hátra. Hamarosan egy szuper Barcelonát fognak látni.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Vincic (szlovén)
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto (Andrey Santos, a szünetben), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James (Acheampong, 82.), M. Caicedo – Estevao (T. George, 83.), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, 59.) – Pedro Neto (Gittens, 75.). Menedzser: Enzo Maresca
Barcelona: Joan García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, A. Baldé (Gerard Martín, 79.) – Eric García, F. de Jong – Yamal (Olmo, 80.), Fermín López (Christensen, 62.), Ferran Torres (Rashford, a szünetben) – Lewandowski (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
Kiállítva: R. Araújo (44.)
