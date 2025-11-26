Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz

„Nincs szó, amivel le tudnám írni azt, hogy mit érzek. Minden gyorsan történt, volt egy kis helyem és megragadtam az esélyt. A családom is itt volt, remélem, még évekig fogok gólokat rúgni. Tökéletes este volt, nagyon különleges pillanat a karrieremben” – idézi az UEFA honlapja a Chelsea második találatát szerző Estevaót.

Enzo Maresca, a londoniak vezetőedzője így értékelt: „Ez egy nagy győzelem volt. Még 11 a 11 ellen is magas szinten játszottunk. A Barcelona akkor érzi komfortosan magát, ha nála van a labda, de egyébként nem annyira. Mi a labdatartásra koncentráltunk, és megpróbáltunk helyzeteket kialakítani.”

„Liam Dilapnak szüksége volt a gólra, mert most tért vissza a sérülésből. Estevao nagyon jól játszott. Nem csak a gólja miatt, hanem azért is, mert sokat segített a nyomásgyakorlásban. Pihennie kell, és élveznie a játékot. Ő és Lamine Yamal 18 évesek, még mindig nagyon fiatalok. Ne hasonlítsuk őket Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz, ne tegyünk rájuk nyomást” – vélte az olasz tréner.

A mérkőzés legjobbjának választott Marc Cucurella is beszélt Estevaóról. „Nagyon örülök neki. Remélem, hogy így tud tovább folytatni. Végre jobb lábbal is gólt szerzett! Az edzéseken mindig elhibázza a jobb lábbal, de ma, egy fontos pillanatban, sikerült gólt szereznie. Nagyon fiatal, és segítenünk kell neki, de bebizonyította, hogy különleges játékos.”

Cucurella ezt követően a mérkőzésről és a válogatottbeli csapattársáról is beszélt: „Elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével. Megérdemeltük ezt a győzelmet, nagyon jól irányítottuk a mérkőzést és nagyon fontos három pontot szereztünk. Nem tudom, hogy előnyt jelentett-e, hogy a spanyol válogatottban Yamallal játszom. A futball ilyen, máskor lehet ő nyerte volna a párharcunkat. Igyekeztem nem sok teret hagyni neki és Moises Caicedo és Trevoh Chalobah is rengeteget segítettek.”