Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz

2025.11.26. 07:13
Estevao éles szögből talált be a Barcelona kapujába (Fotó: Getty Images)
Eric García Bajnokok Ligája Chelsea BL-alapszakasz Estevao Barcelona Hansi Flick Enzo Maresca
A Chelsea hazai három góllal küldte haza a Barcelonát a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. A mérkőzés után Enzo Maresca Estevaót méltatta, míg Marc Cucurella a Lamine Yamallal vívott párharcáról beszélt. A katalánok részéről Eric García és Hansi Flick is jelölte meg a vereség okának.

„Nincs szó, amivel le tudnám írni azt, hogy mit érzek. Minden gyorsan történt, volt egy kis helyem és megragadtam az esélyt. A családom is itt volt, remélem, még évekig fogok gólokat rúgni. Tökéletes este volt, nagyon különleges pillanat a karrieremben” – idézi az UEFA honlapja a Chelsea második találatát szerző Estevaót.

Enzo Maresca, a londoniak vezetőedzője így értékelt: „Ez egy nagy győzelem volt. Még 11 a 11 ellen is magas szinten játszottunk. A Barcelona akkor érzi komfortosan magát, ha nála van a labda, de egyébként nem annyira. Mi a labdatartásra koncentráltunk, és megpróbáltunk helyzeteket kialakítani.”

„Liam Dilapnak szüksége volt a gólra, mert most tért vissza a sérülésből. Estevao nagyon jól játszott. Nem csak a gólja miatt, hanem azért is, mert sokat segített a nyomásgyakorlásban. Pihennie kell, és élveznie a játékot. Ő és Lamine Yamal 18 évesek, még mindig nagyon fiatalok. Ne hasonlítsuk őket Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz, ne tegyünk rájuk nyomást” – vélte az olasz tréner.

A mérkőzés legjobbjának választott Marc Cucurella is beszélt Estevaóról. „Nagyon örülök neki. Remélem, hogy így tud tovább folytatni. Végre jobb lábbal is gólt szerzett! Az edzéseken mindig elhibázza a jobb lábbal, de ma, egy fontos pillanatban, sikerült gólt szereznie. Nagyon fiatal, és segítenünk kell neki, de bebizonyította, hogy különleges játékos.”

Cucurella ezt követően a mérkőzésről és a válogatottbeli csapattársáról is beszélt: „Elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével. Megérdemeltük ezt a győzelmet, nagyon jól irányítottuk a mérkőzést és nagyon fontos három pontot szereztünk. Nem tudom, hogy előnyt jelentett-e, hogy a spanyol válogatottban Yamallal játszom. A futball ilyen, máskor lehet ő nyerte volna a párharcunkat. Igyekeztem nem sok teret hagyni neki és Moises Caicedo és Trevoh Chalobah is rengeteget segítettek.” 

„Jól kezdtünk, volt pár nagy lehetőségünk. Próbáltunk kitartani, de a második gólnál eldőlt a meccs. A Chelsea nyomást gyakorolt ránk, és mi nem tudtunk alkalmazkodni. Folyamatosan kergettük a labdát, ebben fejlődnünk kell. Kevés párharcot nyertünk, ritkán szedtük össze a második labdákat. Ha nem vagy elég erős, akkor lehetetlen nyerni” – vélte a katalánok védője, Eric García.

Hansi Flick, a Barcelona edzője az UEFA-nak elmondta, az egyéni hibák okozták a vesztüket. „Nagyon jól kezdtünk, és nagy esélyünk volt az első gólra, amikor Ferran Torres mellé lőtt. Tudjuk, hogy a Chelsea nagyon jó csapat, és egy játékossal kevesebbel nem könnyű itt nyerni. Mindent megpróbáltunk. A csapatként való védekezésünk rendben volt, de végül túl sok hibát követtünk el. Most ezt tudom mondani, de mindent elemeznünk kell. Javítanunk kell a dolgokon, mindezt úgy, hogy nyomás alatt vagyunk.”

A német edzőt végül arról kérdezték, mekkora esélye van a Barcelonának a legjobb nyolc közé kerülésre. „Most csak az a fontos, hogy bejussunk a következő körbe. Ez a célunk. Ha kilenc pontot szerzünk, minden lehetséges. Meglátjuk, de mi mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és a következő állomás a Frankfurt. Nagyon optimista vagyok, mert most visszatérnek a játékosok, és még három mérkőzés van hátra. Hamarosan egy szuper Barcelonát fognak látni.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Vincic (szlovén)
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto (Andrey Santos, a szünetben), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James (Acheampong, 82.), M. Caicedo – Estevao (T. George,  83.), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, 59.) – Pedro Neto (Gittens, 75.). Menedzser: Enzo Maresca
Barcelona: Joan García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, A. Baldé (Gerard Martín, 79.) – Eric García, F. de Jong – Yamal (Olmo, 80.), Fermín López (Christensen, 62.), Ferran Torres (Rashford, a szünetben) – Lewandowski (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
Kiállítva: R. Araújo (44.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Royale Union SG5235–12–76
23. PSV Eindhoven41219–7+25
24. Monaco41214–6–25
25. Pafosz41212–5–35
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Benfica5144–8–43
30. Slavia Praha5322–8–63
31. Bodö/Glimt5237–11–42
32. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati4132–11–91
36. Ajax551–16–150

 

