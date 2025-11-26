Érmekben és diplomáciában is sikeres évet zárt a magyar parasport

Idén is előrelépett a magyar parasport, az utolsó verseny a Svédországban rendezett asztalitenisz Európa-bajnokság volt, amelyen Szvitacs Alexa arany-, a Szvitacs, Arlóy Zsófia páros ezüst-, Major Endre pedig bronz­érmet nyert. Számos egyéb sportág volt, amelynek világversenyein érmet szereztek a magyar parasportolók, Ekler Luca (atlétika) és Kiss Péter Pál (kajak-kenu) ráadásul világbajnoki, Nagy Vivien bocciában Európa-bajnoki aranyat érdemelt ki.

A világversenyről érmet hozó sportágak az atlétika (Luterán Petra), a kajak-kenu (Suba Róbert, Kiss Tibor, Varga Katalin), az úszás (Pap Bianka, Konkoly Zsófia), a vívás (Osváth Richárd, Nádasdy Anna), a cselgáncs (Burányi Flóra), a sportlövészet (Rescsik Csaba), a triatlon (Mocsári Bence), az erőemelés (Fejes Richárd, Szebenyi Gergő), a boccia (Szabó Alexandra) és a falmászás (Kerekes Bence) voltak.

Fotó: Árvai Károly

„A hazai parasportban megvan a szélesség és a mélység, azaz több sportágban vagyunk jelen, fiatal és tapasztaltabb versenyzőkkel egyaránt – mondta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. – A párizsi aranycsapat, kiegészülve néhány fiatallal magas színvonalon teljesítette ezt az évet is. Azok a versenyzőink, akik a Los Angeles-i paralimpián éremesélyesek, idén is szinte mind érmet szereztek a világversenyeken. Azt már most tudjuk, kiknek lesz esélyük indulni Los Angelesben, a csapat összeállítását tekintve nagy meglepetés nem várható, az igazi kérdés számunkra már inkább az, hogyan számolhatunk a 2032-es brisbane-i nyári játékokra.”

A sportvezető szerint a tokiói, párizsi, Los Angeles-i paralimpiai generációtól már nem elvárható, hogy akkor is tartani tudja a szintet, mindenképpen jönnie kell hat-nyolc belépőnek, új arcnak. Nagy kérdés a csapatsportok helyzete, a közeljövőben ülőröplabdában várható előrelépés, de ott is messze még a világ élvonala. Jövőre magasabb fokozatba kapcsol a magyar parasport, ugyanis több sportágban elkezdődik a paralimpiai kvalifikáció.

A magyar parasport pozíciója diplomáciai téren is erősödött, augusztusban Urr Anitát, az MPB főtitkárát újra elnökségi tagnak választották az Európai Paralimpiai Bizottságban (EPC), és kis híján a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnökségébe is sikerült dele­gálni magyar sportvezetőt.

„A szeptemberi tisztújító közgyűlést Dél-Koreában rendezték, az elnöki pozíció a szavazatok meggyőző többségével a hivatalban lévő brazil Andrew Parsonsé maradt dél-koreai kihívójával szemben, neki viszont ez lesz a harmadik ciklusa, így már nem indulhat újra – mondta Szabó László, aki pályázott, de végül nem került be a szervezet elnökségébe. – Többségében azok kaptak bizalmat, akik eddig is elnökségi tagok voltak. Nehéz volna ezt az eredményt sikerként értékelni, hiszen ez is egy verseny, de elégedett vagyok a kampányommal, sok kapcsolatot sikerült kiépítenem, úgy érzem, kandidálásommal tovább erősödött a magyar parasport nemzetközi helyzete. Az mindenképpen előremutató, hogy a magyaroknak volt jelöltjük a szervezet elnökségébe, és bár végül nem sikerült bekerülnöm, mindhárom választási körben egyre magasabb pozícióba kerültem, úgy érzem, nyomot hagytam a közgyűlésen.”

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak 203 tagszervezete van, és annyiban különbözik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy a tagok nem személyek, hanem országok és sportszervezetek. A szervezet négyévente választ új elnökséget, elnököt, két alelnököt és hét elnökségi tagot, amely pozíciók igazságosan vannak elosztva a férfiak és a nők között. A hét elnökségi tag pozíciójára ezúttal 23-an kandidáltak, de a szöuli közgyűlés technikai okok és időtúllépés miatt megszakadt, ezért elhalasztották a választást, amelyre november 20-án került sor online digitális szavazás keretében.

A szöuli közgyűlésen egyéb témák is felvetődtek, a legfontosabb talán az orosz és belarusz sportolók helyzete volt. Az IPC eddig követte a NOB taktikáját, csapatsportokban egyáltalán nem engedte versenyezni a két ország sportolóit, egyéniben pedig csak semleges zászló alatt.

„Ezt az eljárást a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság továbbra is fenn akarta tartani, de a közgyűlés leszavazta, és visszaengedte az orosz és fehérorosz parasportolókat a versenyrendszerbe, egyben visszaadta a szavazati jogát a két ország szervezetének. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a sportolók részt is vehetnek a nagy világversenyeken, azt ugyanis még a nemzetközi sportági szövetségeknek is engedélyezniük kell. A helyzet tehát továbbra sem egydimenziós” – tette hozzá Szabó László.