F1, 2026 ADATBANK

2026.01.27. 18:26
F1 adatbank Formula–1

 

 

 

  rajtgyőztespole pozíció  
Március 8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne 5.00  
Március 15.Kínai Nagydíj, Sanghaj 8.00  
Március 29.Japán Nagydíj, Szuzuka 7.00  
Április 12.Bahreini Nagydíj, Szahír 17.00   
Április 19.Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda19.00  
Május 3. Miami Nagydíj, Miami22.00   
Május 24. Kanadai Nagydíj, Montreal 22.00   
Június 7.Monacói Nagydíj, Monte-Carlo15.00   
Június 14.Barcelona-Catalunya Nagydíj, Barcelona 15.00  
Június 28.Osztrák Nagydíj, Spielberg15.00   
Július 5.Brit Nagydíj, Silverstone 16.00   
Július 19.Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps15.00  
Július 26.Magyar Nagydíj, Mogyoród15.00  
Augusztus 23.Holland Nagydíj, Zandvoort15.00  
Szeptember 6.Olasz Nagydíj, Monza 15.00   
Szeptember 13.Spanyol Nagydíj, Madrid15.00  
Szeptember 26. Azeri Nagydíj, Baki13.00  
Október 11.Szingapúri Nagydíj, Szingapúr14.00  
Október 25. Amerikai Nagydíj, Austin 21.00  
November 1.Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros21.00   
November 8.Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo 18.00  
November 21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas 5.00  
November 29. Katari Nagydíj, Loszaíl17.00   
December 6. Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi 14.00   
Dőlt betűkkel a sprinthelyszínek.
A 2026-os VERSENYNAPTÁR
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
A teszt zárt kapu mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül. 
 

január 26.

január 27.

január 28.

január 29.

január 30.

MCLAREN   
FERRARILeclerc/Hamilton   
RED BULLHadjarVerstappen/Hadjar   
MERCEDESAntonelli/Russell   
ASTON MARTIN  
ALPINEColapinto   
HAASOcon   
RACING BULLSLawson   
WILLIAMS

AUDIBortoleto   
CADILLAC

Bottas/Pérez

 

  

 

IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 11.február 12.február 13.
MCLAREN      
FERRARI      
RED BULL      
MERCEDES      
ASTON MARTIN      
ALPINE      
HAAS      
RACING BULLS      
WILLIAMS      
AUDI      
CADILLAC      
IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
 február 18.február 19.február 20.
MCLAREN      
FERRARI      
RED BULL    
MERCEDES      
ASTON MARTIN      
ALPINE      
HAAS      
RACING BULLS      
WILLIAMS    
AUDI      
CADILLAC      

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

RajtszámNév (nemzetiség)CsapatMotor

1

Lando NORRIS (brit)McLarenMercedes

81

Oscar PIASTRI (ausztrál)McLarenMercedes

3

Max VERSTAPPEN (holland)Red BullRed Bull Powertrains

6

Isack HADJAR (francia)Red BullRed Bull Powertrains

12

Andrea Kimi ANTONELLI (olasz)MercedesMercedes

63

George RUSSELL (brit)MercedesMercedes

44

Lewis HAMILTON (brit)FerrariFerrari

16

Charles LECLERC (monacói)FerrariFerrari

14

Fernando ALONSO (spanyol)Aston MartinHonda

18

Lance STROLL (kanadai)Aston MartinHonda

23

Alexander ALBON (thaiföldi)WilliamsMercedes

55

Carlos SAINZ Jr. (spanyol)WilliamsMercedes

10

Pierre GASLY (francia)AlpineMercedes

43

Franco COLAPINTO (argentin)AlpineMercedes

30

Liam LAWSON (új-zélandi)Racing BullsRed Bull Powertrains

41

Arvid LINDBLAD (brit)Racing BullsRed Bull Powertrains

87

Oliver BEARMAN (brit)HaasFerrari

31

Esteban OCON (francia)HaasFerrari

27

Nico HÜLKENBERG (német)AudiAudi

5

Gabriel BORTOLETO (brazil)AudiAudi

11

Sergio PÉREZ (mexikói)CadillacFerrari

77

Valtteri BOTTAS (finn)CadillacFerrari
A 2026-os rajtlista
A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok.
PILÓTAIDŐPONTPONTOK SZÁMA
Lawson2025. április 13.1+2
Sainz2025. április 13.2
Lawson2025. május 2.1
Stroll2025. május 23.1
Bearman2025. május 23.2
Verstappen2025. június 1.3
Antonelli2025. június 29.2
Colapinto2025. június 29.2
Bearman2025. július 5.4
Piastri2025. július 6.2
Cunoda2025. július 6.1
Leclerc2025. augusztus 3.1
Gasly2025. augusztus 3.2
Hamilton2025. augusztus 31.2
Antonelli2025. augusztus 31.2
Albon2025. szeptember 1.2
Antonelli2025. szeptember 7. 1
Bearman2025. szeptember 7. 2
Stroll2025. október 18. 2
Sainz2025. október 19.2
Lawson2025. november 8.1
Bearman2025. november 8.1
Hamilton2025. november 9.1
Cunoda2025. november 9.2
Piastri2025. november 9.2
Albon2025. november 23.1
Bortoleto2025. november 23.2
A BÜNTETŐPONTOK OSZTÁSA
Bearman9
Lawson5
Stroll5
Antonelli5
Piastri4
Sainz4
Verstappen3
Albon3
Norris3
Hamilton3
Bortoleto2
Colapinto2
Gasly2
Leclerc1
A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA 
 

A 2014-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2015-ös adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2016-os adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2017-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2018-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2019-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2020-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2021-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2022-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2023-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2024-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2025-ös adatbankot ide kattintva találja meg.

 Pilóta (nemzetiség és csapat, ha nem a konstruktőr-világbajnokkal nyert)Konstruktőr
2025Lando Norris (brit)McLaren (brit)
2024 Max Verstappen (holland, Red Bull)McLaren (brit)
2023
 		Max Verstappen (holland) 
 		Red Bull (osztrák) 
 
2022
 		Max Verstappen (holland) 
 		Red Bull (osztrák) 
 
2021Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda)Mercedes (német)
2020Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2019Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2018Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2017Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2016Nico Rosberg (német)Mercedes (német)
2015Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2014Lewis Hamilton (brit)Mercedes (német)
2013Sebastian Vettel (német)Red Bull-Renault (osztrák)
2012Sebastian Vettel (német)Red Bull-Renault (osztrák)
2011Sebastian Vettel (német)Red Bull-Renault (osztrák)
2010Sebastian Vettel (német)Red Bull-Renault (osztrák)
2009Jenson Button (brit)Brawn-Mercedes (brit)
2008Lewis Hamilton (brit, McLaren-Mercedes)Ferrari (olasz)
2007Kimi Räikkönen (finn)Ferrari (olasz)
2006Fernando Alonso (spanyol)Renault (francia)
2005Fernando Alonso (spanyol)Renault (francia)
2004Michael Schumacher (német)Ferrari (olasz)
2003Michael Schumacher (német)Ferrari (olasz)
2002Michael Schumacher (német)Ferrari (olasz)
2001Michael Schumacher (német)Ferrari (olasz)
2000Michael Schumacher (német)Ferrari (olasz)
1999Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes)Ferrari (olasz)
1998Mika Häkkinen (finn)McLaren-Mercedes (brit)
1997Jacques Villeneuve (kanadai)Williams-Renault (brit)
1996Damon Hill (brit)Williams-Renault (brit)
1995Michael Schumacher (német)Benetton-Renault (brit)
1994Michael Schumacher (német, Benetton-Ford)Williams-Renault (brit)
1993Alain Prost (francia)Williams-Renault (brit)
1992Nigel Mansell (brit)Williams-Renault (brit)
1991Ayrton Senna (brazil)McLaren-Honda (brit)
1990Ayrton Senna (brazil)McLaren-Honda (brit)
1989Alain Prost (francia)McLaren-Honda (brit)
1988Ayrton Senna (brazil)McLaren-Honda (brit)
1987Nelson Piquet (brazil)Williams-Honda (brit)
1986Alain Prost (francia, McLaren-TAG Porsche)Williams-Honda (brit)
1985Alain Prost (francia)McLaren-TAG Porsche (brit)
1984Niki Lauda (osztrák)McLaren-TAG Porsche (brit)
1983Nelson Piquet (brazil, Brabham-BMW)Ferrari (olasz)
1982Keke Rosberg (finn, Williams-Ford)Ferrari (olasz)
1981Nelson Piquet (brazil, Brabham-Ford)Williams-Ford (brit)
1980Alan Jones (ausztrál)Williams-Ford (brit)
1979Jody Scheckter (dél-afrikai)Ferrari (olasz)
1978Mario Andretti (amerikai)Lotus-Ford (brit)
1977Niki Lauda (osztrák)Ferrari (olasz)
1976James Hunt (brit, McLaren-Ford)Ferrari (olasz)
1975Niki Lauda (osztrák)Ferrari (olasz)
1974Emerson Fittipaldi (brazil)McLaren-Ford (brit)
1973Jackie Stewart (brit, Tyrrell-Ford)Lotus-Ford (brit)
1972Emerson Fittipaldi (brazil)Lotus-Ford (brit)
1971Jackie Stewart (brit)Tyrrell-Ford (brit)
1970Jochen Rindt (osztrák)Lotus-Ford (brit)
1969Jackie Stewart (brit)Matra-Ford (francia)
1968Graham Hill (brit)Lotus-Ford (brit)
1967Denny Hulme (új-zélandi)Brabham-Repco (brit)
1966Jack Brabham (ausztrál)Brabham-Repco (brit)
1965Jim Clark (brit)Lotus-Climax (brit)
1964John Surtees (brit)Ferrari (olasz)
1963Jim Clark (brit)Lotus-Climax (brit)
1962Graham Hill (brit)BRM (brit)
1961Phil Hill (amerikai)Ferrari (olasz)
1960Jack Brabham (ausztrál)Cooper-Climax (brit)
1959Jack Brabham (ausztrál)Cooper-Climax (brit)
1958Mike Hawthorn (brit, Ferrari)Vanwall (brit)
1957Juan Manuel Fangio (argentin, Maserati) 
1956Juan Manuel Fangio (argentin, Ferrari) 
1955Juan Manuel Fangio (argentin, Mercedes) 
1954Juan Manuel Fangio (argentin, Maserati/Mercedes) 
1953Alberto Ascari (olasz, Ferrari) 
1952Alberto Ascari (olasz, Ferrari) 
1951Juan Manuel Fangio (argentin, Alfa Romeo) 
1950Nino Farina (olasz, Alfa Romeo) 
AZ F1 VILÁGBAJNOKAI

 

 

F1 adatbank Formula–1
