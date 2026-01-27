F1, 2026 ADATBANK
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BARCELONA
|A teszt zárt kapu mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
január 28.
január 29.
január 30.
|MCLAREN
|–
|–
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|ALPINE
|Colapinto
|–
|HAAS
|Ocon
|–
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 11.
|február 12.
|február 13.
|MCLAREN
|FERRARI
|RED BULL
|MERCEDES
|ASTON MARTIN
|ALPINE
|HAAS
|RACING BULLS
|WILLIAMS
|AUDI
|CADILLAC
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|február 18.
|február 19.
|február 20.
|MCLAREN
|FERRARI
|RED BULL
|MERCEDES
|ASTON MARTIN
|ALPINE
|HAAS
|RACING BULLS
|WILLIAMS
|AUDI
|CADILLAC
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.
|Rajtszám
|Név (nemzetiség)
|Csapat
|Motor
1
|Lando NORRIS (brit)
|McLaren
|Mercedes
81
|Oscar PIASTRI (ausztrál)
|McLaren
|Mercedes
3
|Max VERSTAPPEN (holland)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
6
|Isack HADJAR (francia)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
12
|Andrea Kimi ANTONELLI (olasz)
|Mercedes
|Mercedes
63
|George RUSSELL (brit)
|Mercedes
|Mercedes
44
|Lewis HAMILTON (brit)
|Ferrari
|Ferrari
16
|Charles LECLERC (monacói)
|Ferrari
|Ferrari
14
|Fernando ALONSO (spanyol)
|Aston Martin
|Honda
18
|Lance STROLL (kanadai)
|Aston Martin
|Honda
23
|Alexander ALBON (thaiföldi)
|Williams
|Mercedes
55
|Carlos SAINZ Jr. (spanyol)
|Williams
|Mercedes
10
|Pierre GASLY (francia)
|Alpine
|Mercedes
43
|Franco COLAPINTO (argentin)
|Alpine
|Mercedes
30
|Liam LAWSON (új-zélandi)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
41
|Arvid LINDBLAD (brit)
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
87
|Oliver BEARMAN (brit)
|Haas
|Ferrari
31
|Esteban OCON (francia)
|Haas
|Ferrari
27
|Nico HÜLKENBERG (német)
|Audi
|Audi
5
|Gabriel BORTOLETO (brazil)
|Audi
|Audi
11
|Sergio PÉREZ (mexikói)
|Cadillac
|Ferrari
77
|Valtteri BOTTAS (finn)
|Cadillac
|Ferrari
|A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok.
|PILÓTA
|IDŐPONT
|PONTOK SZÁMA
|Lawson
|2025. április 13.
|1+2
|Sainz
|2025. április 13.
|2
|Lawson
|2025. május 2.
|1
|Stroll
|2025. május 23.
|1
|Bearman
|2025. május 23.
|2
|Verstappen
|2025. június 1.
|3
|Antonelli
|2025. június 29.
|2
|Colapinto
|2025. június 29.
|2
|Bearman
|2025. július 5.
|4
|Piastri
|2025. július 6.
|2
|Cunoda
|2025. július 6.
|1
|Leclerc
|2025. augusztus 3.
|1
|Gasly
|2025. augusztus 3.
|2
|Hamilton
|2025. augusztus 31.
|2
|Antonelli
|2025. augusztus 31.
|2
|Albon
|2025. szeptember 1.
|2
|Antonelli
|2025. szeptember 7.
|1
|Bearman
|2025. szeptember 7.
|2
|Stroll
|2025. október 18.
|2
|Sainz
|2025. október 19.
|2
|Lawson
|2025. november 8.
|1
|Bearman
|2025. november 8.
|1
|Hamilton
|2025. november 9.
|1
|Cunoda
|2025. november 9.
|2
|Piastri
|2025. november 9.
|2
|Albon
|2025. november 23.
|1
|Bortoleto
|2025. november 23.
|2
|Bearman
|9
|Lawson
|5
|Stroll
|5
|Antonelli
|5
|Piastri
|4
|Sainz
|4
|Verstappen
|3
|Albon
|3
|Norris
|3
|Hamilton
|3
|Bortoleto
|2
|Colapinto
|2
|Gasly
|2
|Leclerc
|1
A 2014-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2015-ös adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2016-os adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2017-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2018-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2019-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2020-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2021-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2022-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2023-as adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2024-es adatbankot ide kattintva találja meg.
A 2025-ös adatbankot ide kattintva találja meg.
|Pilóta (nemzetiség és csapat, ha nem a konstruktőr-világbajnokkal nyert)
|Konstruktőr
|2025
|Lando Norris (brit)
|McLaren (brit)
|2024
|Max Verstappen (holland, Red Bull)
|McLaren (brit)
|2023
|Max Verstappen (holland)
|Red Bull (osztrák)
|2022
|Max Verstappen (holland)
|Red Bull (osztrák)
|2021
|Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda)
|Mercedes (német)
|2020
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2019
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2018
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2017
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2016
|Nico Rosberg (német)
|Mercedes (német)
|2015
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2014
|Lewis Hamilton (brit)
|Mercedes (német)
|2013
|Sebastian Vettel (német)
|Red Bull-Renault (osztrák)
|2012
|Sebastian Vettel (német)
|Red Bull-Renault (osztrák)
|2011
|Sebastian Vettel (német)
|Red Bull-Renault (osztrák)
|2010
|Sebastian Vettel (német)
|Red Bull-Renault (osztrák)
|2009
|Jenson Button (brit)
|Brawn-Mercedes (brit)
|2008
|Lewis Hamilton (brit, McLaren-Mercedes)
|Ferrari (olasz)
|2007
|Kimi Räikkönen (finn)
|Ferrari (olasz)
|2006
|Fernando Alonso (spanyol)
|Renault (francia)
|2005
|Fernando Alonso (spanyol)
|Renault (francia)
|2004
|Michael Schumacher (német)
|Ferrari (olasz)
|2003
|Michael Schumacher (német)
|Ferrari (olasz)
|2002
|Michael Schumacher (német)
|Ferrari (olasz)
|2001
|Michael Schumacher (német)
|Ferrari (olasz)
|2000
|Michael Schumacher (német)
|Ferrari (olasz)
|1999
|Mika Häkkinen (finn, McLaren-Mercedes)
|Ferrari (olasz)
|1998
|Mika Häkkinen (finn)
|McLaren-Mercedes (brit)
|1997
|Jacques Villeneuve (kanadai)
|Williams-Renault (brit)
|1996
|Damon Hill (brit)
|Williams-Renault (brit)
|1995
|Michael Schumacher (német)
|Benetton-Renault (brit)
|1994
|Michael Schumacher (német, Benetton-Ford)
|Williams-Renault (brit)
|1993
|Alain Prost (francia)
|Williams-Renault (brit)
|1992
|Nigel Mansell (brit)
|Williams-Renault (brit)
|1991
|Ayrton Senna (brazil)
|McLaren-Honda (brit)
|1990
|Ayrton Senna (brazil)
|McLaren-Honda (brit)
|1989
|Alain Prost (francia)
|McLaren-Honda (brit)
|1988
|Ayrton Senna (brazil)
|McLaren-Honda (brit)
|1987
|Nelson Piquet (brazil)
|Williams-Honda (brit)
|1986
|Alain Prost (francia, McLaren-TAG Porsche)
|Williams-Honda (brit)
|1985
|Alain Prost (francia)
|McLaren-TAG Porsche (brit)
|1984
|Niki Lauda (osztrák)
|McLaren-TAG Porsche (brit)
|1983
|Nelson Piquet (brazil, Brabham-BMW)
|Ferrari (olasz)
|1982
|Keke Rosberg (finn, Williams-Ford)
|Ferrari (olasz)
|1981
|Nelson Piquet (brazil, Brabham-Ford)
|Williams-Ford (brit)
|1980
|Alan Jones (ausztrál)
|Williams-Ford (brit)
|1979
|Jody Scheckter (dél-afrikai)
|Ferrari (olasz)
|1978
|Mario Andretti (amerikai)
|Lotus-Ford (brit)
|1977
|Niki Lauda (osztrák)
|Ferrari (olasz)
|1976
|James Hunt (brit, McLaren-Ford)
|Ferrari (olasz)
|1975
|Niki Lauda (osztrák)
|Ferrari (olasz)
|1974
|Emerson Fittipaldi (brazil)
|McLaren-Ford (brit)
|1973
|Jackie Stewart (brit, Tyrrell-Ford)
|Lotus-Ford (brit)
|1972
|Emerson Fittipaldi (brazil)
|Lotus-Ford (brit)
|1971
|Jackie Stewart (brit)
|Tyrrell-Ford (brit)
|1970
|Jochen Rindt (osztrák)
|Lotus-Ford (brit)
|1969
|Jackie Stewart (brit)
|Matra-Ford (francia)
|1968
|Graham Hill (brit)
|Lotus-Ford (brit)
|1967
|Denny Hulme (új-zélandi)
|Brabham-Repco (brit)
|1966
|Jack Brabham (ausztrál)
|Brabham-Repco (brit)
|1965
|Jim Clark (brit)
|Lotus-Climax (brit)
|1964
|John Surtees (brit)
|Ferrari (olasz)
|1963
|Jim Clark (brit)
|Lotus-Climax (brit)
|1962
|Graham Hill (brit)
|BRM (brit)
|1961
|Phil Hill (amerikai)
|Ferrari (olasz)
|1960
|Jack Brabham (ausztrál)
|Cooper-Climax (brit)
|1959
|Jack Brabham (ausztrál)
|Cooper-Climax (brit)
|1958
|Mike Hawthorn (brit, Ferrari)
|Vanwall (brit)
|1957
|Juan Manuel Fangio (argentin, Maserati)
|1956
|Juan Manuel Fangio (argentin, Ferrari)
|1955
|Juan Manuel Fangio (argentin, Mercedes)
|1954
|Juan Manuel Fangio (argentin, Maserati/Mercedes)
|1953
|Alberto Ascari (olasz, Ferrari)
|1952
|Alberto Ascari (olasz, Ferrari)
|1951
|Juan Manuel Fangio (argentin, Alfa Romeo)
|1950
|Nino Farina (olasz, Alfa Romeo)
